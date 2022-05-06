線上城市導覽 走出國際寬廣無限

【圖文／能力雜誌】

「來啦！請你喝杯青草茶。」、「你好久沒到我麵店來了耶！」、「老樣子，要2個香蕉煎餅對嗎？」走在台中舊城區繼光商圈裡，攤商熱情的招呼聲此起彼落，迎接的男主角不是在地里長，而是沃克未來文化有限公司執行長徐銘遠，他也是1名資深的在地嚮導，因深耕文化導覽多年，成為中區街頭巷尾都認識的知名人物。

在地國際化 深度文化之旅

徐銘遠曾擔任藥師，因為對本行沒興趣，決定當起背包客環遊世界，因而接觸到國外的城市導覽服務Walking Tour，他從中看到發展潛力，決定引入國外模式融合台灣文化，2016年成立深度旅遊導覽平台TC Time Walk「台中時空漫步」，地點就選在中區，「中區是台中的舊城區，文化的起源在這裡，擁有的文化量體最多，也有最多故事值得挖掘。」徐銘遠說。

TC Time Walk會替有觀光需求的人媒合合適的在地嚮導，「每個城市都有自身的發展特色，只要讓在地人接受專業培訓，他們就有能力去闡述自己的家鄉，這些人不只是Tour Guide，更是Local Leader。」徐銘遠說。

要提供高品質專業導覽，「培訓」是核心關鍵，TC Time Walk提供系統化的雙語訓練課程，「只要敢說英文又愛在地文化，我就有把握45天內讓菜鳥學員變專業嚮導。」徐銘遠自信地說。

平台成立以來，已培育超過250位來自各行各業的嚮導，接待過的國際旅客更是形形色色，有來歌劇院出差的評論家、NBA教練、南韓大使團及雅加達市市長等，以往每個月平均都會接待6、7團團客及多組散客，疫情開始後，旅客人數直線下滑，經營陷入危機，卻也開啟另一個出乎意料的合作契機。

合作Amazon 汲取專業技術

「2019年底我收到一封信，對方自稱是Amazon，想在台灣找團隊做Online Tour，透過關鍵字搜尋找到我們，剛開始我還以為是詐騙。」徐銘遠笑著說，直到Amazon邀請徐銘遠和其他業者到台北總部參加說明會，他才知道TC Time Walk真的被世界最大銷售平台視為潛在合作對象。

接下來半年內，TC Time Walk與美方執行上百場的導覽測試，利用手機直播，為遠在數萬公里外的美國人導覽台中，只可惜最後仍未達到Amazon的合作標準，「台灣的5G網路不夠普及，導覽到了收訊差的地方就無法進行，這不是靠我們自己能克服的問題。」徐銘遠遺憾地說。

無法躍上國際大平台，徐銘遠並不氣餒，「這是難得的經驗，團隊學習到很多美方的流程，可以技術轉移，我們自己來做Online Tour。」徐銘遠說。決定發展線上導覽後，TC Time Walk與良心創意有限公司一同加入經濟部推動的「中小企業服務優化與特色加值計畫」，重新設計導覽流程及網站介面，要提供給使用者更優質的旅遊體驗。

為服務加值 後疫情時代搶客

「既然TC Time Walk有Amazon的經驗，何不自己建立跨境導覽平台，先以亞太地區為客群，克服網路問題後就能再做延伸。」良心創意專案經理盧忻怡十分看好TC Time Walk的遠景，建議徐銘遠趁疫情期間重新設計遊程，邀請相關人士舉辦小型工作坊，以腦力激盪的方式對服務內容與流程提出意見，再針對痛點一一改善。

「我們利用顧客旅程地圖(Customer journey map)分析旅客在遊程中的心情起伏，當他們覺得某個時段平淡無奇時，就會調整內容或增加互動，讓旅遊體驗更佳。」盧忻怡說。官網也大幅度更新，過往猶如旅行社提供五花八門的行程，現在則以「主題」做劃分，並增加導覽人員專屬頁面，讓每位嚮導放上自身的特色與技能供旅客選擇，媒合過程更加多元有趣。

官網也加入實用的諮詢小幫手，「我們模擬顧客的想法，發現人們出遊前有很多疑慮，例如：旅遊地天氣如何，該怎麼穿等，只要透過設定messenger對話框就能解決。」盧忻怡說。新官網成功提昇與顧客的連結度，讓徐銘遠很滿意，「舊網站設計較單一，概念不清楚，消費者看不懂我們是做什麼服務，改版後更直覺明確，很容易找到想找的東西。」徐銘遠滿意地說。

徐銘遠表示，線上導覽是亟待開發的潛力市場，團隊已經練好基本功，待克服的就是技術端的配合，以及招攬更多旅客，他認為台灣消費者尚未建立起Online Tour的概念，最好的推廣方式就是透過200多位在地嚮導去招募與行銷，「在地文化不是一個人能促成，是所有在地人意識的認知與集結，大家一起努力，才能讓文化被看見。」徐銘遠說。