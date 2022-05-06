4面向 4策略 岸田內閣2022年經濟復甦藍圖

【文／李世暉 圖片提供／達志影像】

日本自2020年4月11日迎來COVID-19第1波感染高峰後，該年第2季的GDP即陷入二戰結束以來的最大跌幅，在疫情造成國內外需求同步驟減的情況下，與2019年同期相比衰退27.8％。邁入2022年，Omicron病毒株又再次掀起國內第6波感染高峰，日本政府為了因應疫情，自第1波疫情爆發至今共已發布了4次緊急事態宣言，希望透過限制企業經營與民眾行動，來達成降低群體感染的目標，但壓制感染的同時，也為日本國內經濟帶來數波衝擊。有鑑於此，日本在2021年夏季渡過第5波感染高峰後，即開始摸索防疫與經濟共存的對策，以預應未來可能發生的第6波感染潮。

防疫與經濟共存 4大面向拚復甦

在防疫上，日本除了積極提昇疫苗注射率之外，也訂定輕／重症的劃分標準，以維持醫療量能來治療重症患者；在經濟上，一方面持續維持零利率政策，增加日本國內市場的貨幣供給，另一方面則是編列雇用調整補助金，以支援中小企業與窮困者。而具體的執行內容，則依照岸田內閣於2021年11月19日制定的「克服新冠肺炎，開拓新時代的經濟對策」來推動。

此一經濟對策，將日本經濟復甦的重點放在4個面向：

面向1》 防止疫情擴大

具體策略包括強化醫療體制、提昇疫苗接種率、協助地方政府進行防疫等。

面向2》 建立與病毒共存的社會經濟體制

具體策略包括完善數位疫苗證明系統、開發國產疫苗與治療藥劑、以政策支持喚起社會經濟需求（如旅遊、娛樂活動等）。

面向3》 成長與分配戰略

成長的具體政策包括科技立國政策、數位田園都市國家、經濟安全保障；而分配的具體政策包括鼓勵企業加薪與培育人才、建立完善育兒、長照支援機制等。

面向4》防災與減災

具體策略包括國土強韌化、復興加速化與推動海上安全保障等。

上述4個面向的經濟對策，共編列相關預算55.7兆日圓，預計將提昇實質GDP的5.6%。

在此策略的運作下，即使2022年2月日本出現第6波感染高峰，日本央行仍樂觀將2022年預估之經濟成長率調升至2.9％，認為疫情帶來的衝擊餘波將減緩，經濟可望逐步復甦。

俄烏衝突 引爆通膨、資源輸入風險

然而，在準備啟動經濟新動力的同時，2月24日俄羅斯、烏克蘭之間燃起戰火，引發能源價格上漲與全球性的糧食不足，直接波及到屬於資源與能源輸入國的日本。而日本對俄羅斯的反戰制裁更引發了日俄關係的緊張，加劇了日本在能源輸入上的壓力。此外，外國資本對於身陷地緣風險的日本金融市場，信心明顯不足。從2月的第4週開始，外資在東京股市連續賣超5週，3月第2週更賣超高達9,935億日圓，破過去6年來最高紀錄。

能源與資源價格的上揚，讓全球各地的通貨膨脹壓力大增，主要國家紛紛透過貨幣政策來因應通貨膨脹的壓力。美國聯準會(Fed)在今年3月宣布升息0.25%，並釋放訊息表示今年還要升息6次。而台灣也立即跟進升息1碼，是睽違10年以上的首度升息。然而，為了維持寬鬆的貨幣政策以推動經濟復甦，日本依舊採行零利率政策，並在3月底連續數日在公開市場進行無限制的國債收購。結果導致日圓與美元的利差擴大，4月20日的東京外匯市場，日圓一度跌破129日圓兌1美元，創下20年來的新低點。

在此嚴峻情勢下，日本首相岸田文雄緊急要求內閣於4月底前提出相關經濟對策，主要聚焦在高油價、食糧與資源穩定供給、支援中小企業以及支援窮困者等4層面，以降低對經濟復甦與民生的負面影響，目前這項草案預計撥付5.5兆日圓以支應，雖然細節仍待自民黨與公明黨進行協商，但規劃方向已大略可見輪廓。

對策1》 減緩油價壓力

目前規劃由凍結徵收汽油稅（每公升53.8日圓）部分著手，以紓解油價上漲的壓力；或對廠商提供油價補貼，以維持每公升170日圓的汽油價格。

對策2》 食糧與資源穩定供給

採多元輸入、自主生產的方式來因應。另外，在戰略資源面向上，日本將聚焦於石油、天然氣、發電用煤、煉鐵用煤、半導體製造用特殊氣體、鈀（觸媒轉換器、燃料電池關鍵原料）、鐵合金等7項重要物資，並強化節能技術、重視資源循環使用、增加國內生產等，以解除供應困窘的風險。

對策3》 支援中小企業

針對不同產業領域設立對應窗口。例如：受到關鍵零組件供應不足的影響，日野汽車(HINO)宣布暫停國內部分中、大型卡車生產線，連帶衍生出供應鏈內其他企業的營運困境。對此，日本經產省就於4月13日在全國設立10個「日野自動車供應鏈關連中小企業支援對策特別諮詢窗口」，將提供貸款協助那些驟失訂單的中小企業維持運轉。

對策4》 支援窮困者

以2009年的政策經驗來看，當時日本政府針對金融海嘯發放的給付金，約有25%轉為個人消費。若日本政府發放3兆日圓的給付金，則有7,500億日圓會以個人消費的方式進入市場，預計可提昇名目GDP的0.13%。據《日本經濟新聞》報導，目前草案考慮先鎖定低收入且育有幼兒的家庭，補助每位幼兒5萬日圓。

2.8億貸款支援 解除中小企訂單危機

值得注意的是，在這些經濟復甦策略中，日本政府相對重視供應鏈停滯、重組所帶來的衝擊，特別是對中小企業的衝擊。這是因為受到傳統「請託生產」體制的制約，日本製造業的中小企業長期以來均與單一大企業合作。當大企業採取減產策略時，這些中小企業的業績與收入立即受到影響。

以前述的日野汽車為例。日野汽車在2021年下半年之後，即因全球車用半導體短缺、東南亞汽車零組件供應不及等原因，不得不停止部分工廠的生產線。進入2022年之後，又加上3月16日福島地震、引擎廢氣排放及油耗數據造假等各項因素影響，導致日野汽車生產線大規模停工。

由於日野汽車在日本國內1年生產近14萬輛車（2021年數據），即便僅有部分生產線停工，也會帶來全國性的影響。為了協助長期與日野汽車合作的中小企業度過難關，日本經產省透過日本政策金融公庫、沖縄振興開發金融公庫，以及商工組合中央金庫等政府金融機構，對供應鏈相關的中小企業提供「百分百擔保特惠貸款」。貸款最高金額為2億8,000萬日圓，包括2億日圓的普通貸款（原則上不需保證人），以及8,000萬日圓的無擔保貸款，藉由政策支援，降低中小型企業的營運衝擊。

總的來說，日本原本在2021年底規劃的經濟復甦政策，所考慮的主要是疫情帶來的供應鏈變化影響。但進入2022年之後，隨著俄烏戰爭爆發帶來的能源價格高漲與日圓貶值之新挑戰，身為全球第3大經濟體，日本政府將如何適度調整經濟復甦政策，以因應新的全球政治經濟情勢，待近期相關草案通過後，就將描繪出更明確的發展藍圖，值得我們靜觀以待。（本文作者為政治大學國際事務學院教授）