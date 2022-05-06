蜂蜜是好糖可多吃？ 心血管說：No！

【文／伍焜玉 圖片提供／達志影像】

一到下午時分，玉文連忙拿出訂購單招呼幾個同事，「我最近發現這個品牌的飲料還不錯，下午來揪個團吧！」怎知這些跟團老班底反而七嘴八舌的說，「我們幾個準備挑戰戒糖計畫，想少喝點飲料，你要不要也加入啊？」玉文不以為然，「唉喲，喝飲料就是要開心，計較那些糖幹嘛？哪有那麼嚴重……」

大多數的人喜歡甜點、甜的飲料及糖果、餅乾。根據人類學家的觀點，人喜歡吃糖是有進化上的理由。早期的人類食物得來不易，獵物不可靠，而地上的蔬菜及樹上的水果來源較穩定，依靠這些食物人類獲得生存及生育的保障。

吃了含糖的水果及蔬菜會比較快樂，並且較有衝勁，因為吃糖之後，腦神經細胞釋放出多巴胺(Dopamine)，這種化學物會使人快活、活潑。哈佛大學人類學家丹尼爾．李伯曼(Daniel Lieberman)在他著作的書《人體的故事：進化，健康及疾病》(Story of human body: evolution, health and disease)中就強調「人對糖有深深的渴求」。有的生醫學家質問人類是否對糖上癮，就如對酒上癮一般。

帶來快樂的珍貴蔗糖

適量的糖對人有益處，它供給人體需要的熱量，而且帶來快樂及樂觀感。自然界供給早期人類渴求的糖，天然的果實及蔬菜中的糖是健康的，是人類生存的要素。

甘蔗是含糖分最高的植物之一。早期的人類並不將其當作食物，而是用來餵養牲畜。2,500年前，印度開始將甘蔗中的糖提煉出來，用以加強食物甜味。此造糖術傳入中國，再由中國傳到波斯，之後傳入阿拉伯國家。當時提煉糖的方法不是很精細，因此無法大量生產，於是糖被視為珍品，用量不大，不會威脅到健康。

西班牙入侵南美洲時，發現有一些國家土地廣闊，因為糖是有利可圖的食物，商人看到商機，於是在這些國家開發農場，大規模的種植甘蔗，還利用他們俘虜過來的非洲黑人奴隸做苦工。頓時，糖的產量大增，一般市井小民都買得到糖，蔗糖便開始廣泛運用在食物中或是創造新的甜點，做成蛋糕、餅乾、糖果、巧克力及冰淇淋等。糖在人類的生活上進入一個新的里程碑，但這個里程碑是糖破壞健康的起點。

可口可樂席捲全球

1970年代，糖進入第二個里程碑。美國中西部盛產玉米，有些玉米種類香甜可口，為人喜愛。從玉米中獲取糖漿，味道相當不錯，可以用來做飲料及食品添加物。蔗糖在當時價格增高，而且供應不穩定，於是美國的飲料公司及食品公司改以玉米糖漿代替蔗糖，加入甜點、飲料中，備受歡迎。

玉米糖漿價格低，來源豐富，因此用量越來越多，甜點食物及飲料越來越甜。其中一種最知名的飲料「可樂」，不只暢銷美國，甚至廣布全球，「可口可樂」成為飲料中的新寵。

此後，民眾的用糖量與日俱增，成為糖尿病、肥胖及代謝症候群的主兇，也是心血管健康的主要敵人。勸導民眾節制使用玉米糖漿及含高糖的食物、飲料已經成為公共衛生迫切的課題。

其實糖是否需要加入食物及飲料中是可議的，多加入食物中的糖對健康需求來說算是可有可無的奢侈品。在天然水果及蔬菜中便含有足夠人體需求的糖，也能滿足人對糖的渴望。因此即使有享受甜品的欲望及樂趣，也要注意控制糖量。

美國心臟協會建議：男人每天加糖不要超過37.5公克，女人則不要超過25公克。有些專家還認為美國心臟協會的建議數字太過寬鬆了，應該要再低一些才是。

葡萄糖與果糖誰比較好？

除了蔗糖及玉米糖漿，蜂蜜及甜菜的含糖量也高，常被用做甜味添加物。偶爾會聽到有人說蜂蜜及甜菜中含的是「好糖」，多吃對身體好，但站在純吃糖的立場來看，這種說法並不正確，因為甜菜及蜂蜜中的糖與其他糖並沒有多大的差別。甜菜所含的糖與甘蔗中的化學成分相同，就是蔗糖(Sucrose)。蔗糖進入人體後被分解為葡萄糖(Glucose)及果糖(Fructose)，其轉換比例是1：1，也就是說若吃了含100公克蔗糖的甜菜或甘蔗後，在體內會產生同量的葡萄糖及果糖。

而飲料中常添加的「高果糖玉米糖漿」，這名稱給人一種以果糖為主成分的印象，其實不是。玉米糖漿的糖，成分是100％的葡萄糖，但這種純葡萄糖的糖漿味道不吸引人，因此要加入等比例的果糖，雖然加了「高果糖」，但進入人體後和吃蔗糖產生的果糖比例是一樣的。

那麼蜂蜜中的果糖含量是否比較少呢？也不盡然。詳細的糖分分析結果顯示，蜂蜜中含2種主要糖：果糖及葡萄糖，而其比例是43％果糖：49％葡萄糖。因此，果糖的成分也算高。

葡萄糖及果糖在細胞內有不同的新陳代謝路程，對健康也有不同影響。葡萄糖是細胞動力的主要來源，進入細胞馬上被代謝，因此不會累積或儲存於細胞內，更不會轉變為脂肪酸而儲存於脂肪細胞。果糖在細胞內便不一樣，只有一小部分會轉變為葡萄糖供應能源，大部分果糖轉變為脂肪酸。脂肪細胞內儲存大量脂肪酸時會形成肥胖。有一部分果糖還會被轉變成尿酸，增高痛風風險。吃太多果糖，對身體尤其是心血管的健康是一種傷害。

全民減糖策略

禁糖很困難，而且不見得明智。雖然可降低血糖及減肥，但會造成精神上的負擔。過分地隨性吃高糖食物和喝高糖飲料，毫無疑問必須避免，這樣對健康造成的傷害不言可喻。

有一種滿足對糖渴求的方法是選擇精美的甜點，吃小塊就好。避開糖果、餅乾、甜度高的小吃及飲料。烹飪時不加糖，平時以水果替代甜點。早餐時不吃高糖分的穀麥片或甜點。

想單靠個人意志減糖不容易成功，因為人喜歡吃糖是一種本性，已有千萬年的歷史，要改變這習慣非常不簡單。美國及歐洲人愛吃甜食，而高乳油的糕餅點心已造成全民問題，單單勸導少吃糖，作用並不大。

有些國家想出讓人民減少喝含糖飲料的策略，其中一種方法是抽飲料稅，讓含糖飲料價錢提高，兒童及青少年無法隨意喝可樂。甚至還有國家提出學校及醫院不能販售可樂及高糖飲料。有些國家直接與食品製造商及飲料製造商商議減少飲料中的糖分，制定加糖量的上限；或是要求製造商在糕點及飲料上清楚標示出加糖量、成分及熱量比例。

還有一種做法是減少廣告，特別是誇張的廣告。更重要的根本做法則是教育人民有關加糖對健康的損害，以及指導大眾如何減少用糖。

吃糖及喝酒有其相同之處。吃少量時有益，但過量不但沒有好處，反而造成健康問題，也給家庭、社會帶來巨大的負擔。如何避免過量是世界各國都努力想解決的問題。這也是21世紀的重要健康課題，成敗對世界會產生莫大影響。全民減糖策略有成效，才能打敗肥胖、糖尿病及代謝症候群帶來的心血管疾病。 (本文摘錄自《護心時代：心血管不暴走！國際血液醫學權威教你守護健康的七堂課》一書部分精彩內容)