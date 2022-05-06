旅店推動永續發展 帶環保走入夜市

【圖文／能力雜誌】

「這是您的登機證，座位是6號，3號登機門搭乘，謝謝您！」地勤人員態度親切地遞上登機證，旅客通過安檢門，搭上放送著多語廣播的電梯，門一開，眼前是充滿日式風情的紅色鳥居，穿著浴衣的觀光客正在拍照，這裡不是機場也不是日本，而是位於台中逢甲商圈的葉綠宿旅館。

抗疫玩創意 搶吸逢甲觀光客

站在疫情衝擊最前線，旅宿業者想方設法求生存，葉綠宿總經理張郁菁想出了「偽出國」的點子，讓員工穿上機組員制服，將旅店6層樓分別佈置成日本、韓國、巴西、義大利、英國及肯亞風格，就連房卡套都設計成護照及登機證造型，讓無法出國的旅人們能來這裡過過偽出國的乾癮。

抓準消費者想出國的心情，張郁菁成功製造話題，但早在疫情開始前，葉綠宿就靠著館內高達13米的綠色植生牆，以及多肉植物「陪睡」療癒的特色打出知名度。儘管如此，在旅宿業競爭激烈的逢甲商圈，如何保有新鮮感與高人氣，始終是葉綠宿面臨的難題。

「我們想強化品牌知名度、改善服務流程，並以環保的品牌理念為出發點，增加一些新設計。」張郁菁說，為了達到目標，她和台中市社會企業發展學會顧問朱芳瑩合作，參與經濟部「中小企業服務優化與特色加值計畫」，希望能擦出更精彩的火花。

服務優化＋吉祥物 加深品牌好印象

張郁菁坦言，葉綠宿最大的問題是停車場距離較遠，旅客若沒有事先得知停車資訊，必須將車臨停在單行道旁，再進旅館詢問櫃台，對旅客來說非常困擾，「入住前我們都會提供詳細資訊，但停車的人不見得是訂房的人，資訊傳遞有落差，開車又不方便看說明文字，很容易影響旅客的入住心情。」張郁菁無奈地說。

對此，輔導顧問設計出「圖像懶人包」，請旅客加入葉綠宿的LINE@，傳遞圖像化且淺顯易懂的停車流程資訊，讓旅客按照步驟輕鬆停車，也減輕員工的負擔，「LINE@也是未來做行銷時，接觸消費者的最佳管道，藉機強化他們對葉綠宿的品牌印象。」張郁菁說。

「吉祥物」也是加深印象的好選擇，葉綠宿創立時，就已經有名為「小蝸」的吉祥物蝸牛，卻沒有深入發揮，「當初設想旅人就像蝸牛，背著沈重的行囊來到旅店，在這裡好好休息，就能恢復活力重新出發。」張郁菁說，儘管有著良好的背景設定，卻沒有延伸出更多豐富故事，讓小蝸的定位顯得有些尷尬。

「不能捨棄小蝸，又要符合葉綠宿的特色與理念，造型與設定就討論了很久，最終決定打造加入多肉植物的吉祥物家族。」朱芳瑩說，她選出葉綠宿「陪睡」植物的人氣前3名，「黃麗」、「米老鼠」、「肥手指」做成新吉祥物，還設計一系列活潑可愛的LINE貼圖，凸顯品牌特色與趣味性，整體形象也更為完整。

租借外帶餐具 為環保盡心力

身為環保旅店，葉綠宿推動資源永續發展不遺餘力，在專案中，張郁菁也希望能研發環保餐具，不是常見的筷子、湯匙或吸管，而是可重複使用的「環保紙袋」，「去趟逢甲夜市就會製造許多塑膠袋，提供旅客能租借的環保紙袋是葉綠宿的企業責任。」張郁菁認真地說。

為了符合永續概念，張郁菁要求紙袋材質必須好清洗、好維護、可回收、可分解，且不是「塑膠」，她笑稱根本是給顧問出難題，「考慮專案時程與成本，想說直接找市面的成品打上葉綠宿LOGO，就被拒絕。」朱芳瑩苦笑著說，她好不容易找到符合條件的「水洗牛皮」，張郁菁最初卻半信半疑。

「這材質好不起眼，我怕不耐用，用力撕還真的撕不開。」張郁菁笑著說，接著她用鉛筆亂畫，要測試它的耐髒程度，髒污一擦就掉，高標準的她仍不滿意，「逢甲夜市美食都很油膩，我直接拿醬油澆下去，再用清潔劑洗，看看會不會吃色或掉色。」張郁菁說，水洗牛皮風乾後恢復原有的顏色，她才終於點頭，讓顧問以此設計出可摺疊的環保紙袋，攤開時還能當餐墊，一舉兩得。

顧問也將原有的「美食護照」內容微調，除了提供優惠券，也加入在地店家及台灣小吃的故事，讓旅人品嚐美食之餘，更深入體驗當地色彩，「逢甲夜市本身就是台灣知名的在地文化，我們與周邊數十間店家合作，刺激消費行為，創造共好環境，也讓旅人留下最美好的記憶。」張郁菁滿意的說。