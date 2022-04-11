全速開發新能源 日本拚2050綠色轉型

【文／李世暉 圖片提供／達志影像】

2021年11月13日，歷經2週的討論，聯合國氣候變化綱要公約第26屆締約方大會(COP 26)通過了《格拉斯哥氣候協議》(The Glasgow Climate Pact)。與會的153個國家提出了新的2030年減排目標(NDCs)，承諾放棄燃煤發電、停止森林砍伐、減少甲烷排放以及加速內燃機汽車的轉型。為了達成此一目標，與會國同意加速政府、企業和民間社會在能源、電動汽車等領域的對話與合作。

綠色能源戰略 3大重點項目

對重視氣候變遷、綠色能源的日本岸田文雄內閣而言，如何落實COP 26的協議，被視為檢證其政策執行力的重要指標。首先，岸田首相在2021年12月6日的就職演說中提及，將以2050年達成碳中和，2030年達成削減46％碳排放量為目標，並對綠色能源進行積極的投資。其次，岸田首相於2022年1月18日召開第1次「綠色能源戰略」懇談會，匯集產官學力量規劃日本的綠色能源戰略。

日本的綠色能源戰略，主要有3個重點項目：

第一，在國內選定「碳中和地區」。透過制度鬆綁、政策補助、人才支援、產業創新等方式，預計在5年內完成100個以上的示範地區。一方面可促進地方經濟的活力，強化地方創生的成效；另一方面可創造舒適的生活環境，並將經驗成效推廣至其他地區。

第二，提昇居家建築的減碳效率。日本居家生活的能源使用占整體能源的2成，透過省電基準適用範圍的擴大，以及規定新建築的綠能使用義務，進一步加速日本碳中和的進程。

第三，促進汽車產業供應鏈的減碳。汽車使用的能源也占日本整體能源的2成，加上汽車生產製造過程也耗費大量的能源，可導入新的生產方式、研發具市場競爭力的電動車等方式，來達成日本碳中和的目標。

聚焦14產業 日本綠色轉型

包括美國、歐盟、日本等先進國家透過國內主管機關規劃碳中和、綠色能源政策內涵之際，俄羅斯與烏克蘭之間的戰爭引爆歐洲的能源危機，對於各國的綠色能源政策產生重大影響。由於俄羅斯是歐盟國家主要的化石燃料來源國，每年從俄羅斯進口的能源中，煤炭占了歐盟全體使用量的46％，天然氣占了40％以上，而石油也占了27％。

為了提高能源的自主性，以及擺脫對特定國家的能源依賴，歐盟、日本等國進一步加速了對風能、太陽能投資的支持力度，並加快發展綠色氫能，以提高綠色能源的產量。換言之，此一戰爭的黑天鵝，雖然對全球金融、能源市場帶來重大衝擊，但也強化了各國減少對化石燃料進口依賴，加速發展綠色能源的決心。

日本在歷經全球新冠肺炎之際，為了因應遠距辦公、遠距教學的需求，制定了「數位轉型」(Digital Transformation, DX)的政策目標。而在氣候劇烈變遷、化石燃料供應不穩之際，日本政府也相應制定了「綠色轉型」(Green Transformation, GX)的政策內涵。日本的綠色轉型聚焦於14項重點產業。包括能源相關的離岸風力、氨燃料、氫能、核能；物流與製造相關的電動車、半導體、船舶、土建、農林水產、航空、碳循環；家庭辦公相關的住宅建築、資源循環、生活產業。

在開發更多綠色能源的部分，日本已由以下4領域著手：

1.離岸風力發電

四面環海的日本，離岸風力發電機只有28座（依據2020年12月的統計資料），發電量也只有58.6MW；與之相比，陸上的風力發電機有2,554座，發電量為443.9萬kW。有鑑於海上日本風力發電的潛能，日本乃於2019年制定《再生能源海域利用法》，大幅鬆綁離岸風力發電設置的規定；同時，公佈「離岸風力產業願景」，規劃2030年的離岸風力發電達到10GW，2040年達到30～45GW。

2.氨燃料

由於氨在燃燒時不會産生二氧化碳，被日本視為達成碳中和目標的燃料替代選項。日本計畫在2030年氨燃料的使用量，達到每年300萬噸的目標。日本國內第一大造船企業的今治造船，已決定於2026年建造以氨燃料為動力來源、用於運送礦石的20萬噸級大型貨船。

3.氫能

氫能一方面可廣泛應用於現有發電廠，取代原本由石化燃料發動的機具；另一方面可儲存於燃料電池，適合用於汽車、飛機或船隻等運輸工具。日本目前在氫能技術上取得全球領先，但仍有穩定化、低價化等課題尚待克服。依據日本公佈的「氫能發展藍圖」，要求在2050年之前，氫能發電在總發電量的佔比要提昇至10％。

4.核能

為了達成碳中和的目標，日本將核能發電放入其綠色轉型的重點產業之一。除了重啟已通過安全檢測的核能發電廠外，也積極與海外合作進行第四代核能的研發。例如：日本原子能研究開發機構(JAEA)、三菱重工將與微軟創辦人比爾蓋茲(Bill Gates)創立的泰拉能源(Terra Power)合作，在美國懷俄明州建造一座鈉反應爐(Natrium)，預計2028年商轉。

味之素：導入生質能源

在國際的綠能使用、碳中和趨勢的壓力，以及國內政策的支持下，日本企業也積極透過各種經營策略來實踐「綠色轉型」。食品製造商味之素加入由國際氣候組織(The Climate Group)與碳揭露計畫(CDP)發起的RE100倡議，宣示將於2050年達成100％使用再生能源的目標。此外，味之素在巴西、泰國的工廠，也積極導入生質能源，以降低對傳統石化燃料的依賴。

NTT：投資綠能、強化蓄電

掌控日本資通訊服務的NTT，其消耗的電力占日本整體的1％；且隨著日本數位轉型的發展，NTT的未來電力消耗呈現上揚趨勢。此外，在氣候激烈變遷，天災頻仍的日本通訊環境，NTT的資通訊服務經常會因停電而中止。因此，NTT一方面進行綠色能源的投資，提出10年內將綠色能源使用的比例，從4％提昇至30％的目標（2030年）。另一方面，在全國7,300座通訊大樓內設置大容量的蓄電池，以因應突然的停電。

戶田建設：投入離岸風電

建築業的戶田建設，則是第一個適用《再生能源海域利用法》的企業。戶田建設與ENEOS、大阪瓦斯、INPEX、關西電力、中部電力等公司合資，於長崎縣五島市海岸推動「五島市離岸風力發電事業」。戶田建設採用日立研發的浮體式離岸風力發電機(Floating wind turbine)，離岸設置8座風力發電機，合計的發電量為16,800kW。

ENEOS：推動氫能事業

石化燃料大廠的ENEOS，則是參與、推動氫能事業。ENEOS自2014年設立日本首座氫能加氣站之後，至2020年為止已在日本國內設置41座加氣站。由於日本已制定2030年要達成「氫能車80萬輛，氫能加氣站900家」的目標，但日本國內的氫能車只有6,000輛，而氫能加氣站只有166座（2021年統計資料）。對此，作為氫能加氣站的重要推手，ENEOS乃尋求降低加氣站建設費與營運費的策略措施。此外，ENEOS也在國內外參與離岸風力發電的計畫。包括前述的五島市沿岸，秋田縣八峰／能代沿岸，以及台灣近海沿岸（640MW）。

總的來說，日本的綠色轉型除了要有政府明確的策略方針，綠色能源發展的具體規劃之外，企業是否願意配合也是其成功的關鍵之一。若從全球市場的角度來看，未來忽視綠色轉型的企業，將在資金獲取的面向上遭遇困難，也將會在各國政府的綠能政策下，逐漸失去國際市場競爭力。（本文作者為政治大學國際事務學院教授）