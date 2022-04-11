ESG、SDGs熱潮 延燒「綠領」人才荒

【文／周尚勤 圖片提供／達志影像】

2021年11月，第26屆聯合國氣候大會(COP 26)上，100多個國家重新訂出限溫目標，一紙《格拉斯哥氣候協議》(Glasgow Climate Pact)，更宣示2030年全球要減碳45％。「減碳」成為各國共同努力的目標，環境、社會與公司治理(Environment、Social、Governance, ESG)所代表的永續行動，也正式邁入新紀元，躍升全球熱議的焦點。

其實，在2015年，聯合國宣佈的「2030永續發展目標」(Sustainable Development Goals, SDGs)，即針對永續議題訂出包含17個項目(Goals)與169項細項目標(Targets)，並計畫將持續投入至2030年。這些目標不僅適用於國家，更擴及企業、公民社會與個人，須仰賴彼此間的合作；再進一步觀察，SDGs內容涵蓋環境、經濟與社會等3大面向，正好有2項與ESG的主要目標重疊，顯見該2項面向的重要性。

前往2030減碳之路 須年投9.2兆美元

而今日，「環境」更為重中之重。國際指數編製公司明晟MSCI（大摩）於2月發佈的《2022年ESG趨勢報告》(2022 ESG Trends to Watch)指出，氣候變遷是最迫在眉睫、最需要關注的ESG議題，超越了公司治理。

企業們也紛紛做出行動，加入這個行列，回應這股不可逆的潮流。

例如：速食龍頭麥當勞(McDonald's)，這個全球最大的牛肉買家之一，立志在2050年達到淨零碳排目標，從漢堡裡的肉排到餐廳裝潢、餐點包裝，都要轉「綠」；其他頂尖企業如Apple、Netflix、Amazon，也都做出具體承諾，將減碳視為營運重點目標；台灣的晶圓代工龍頭台積電(TSMC)則開發出超低功耗相關技術，截至2022年2月，已節能逾20億瓦。

實際上，若要達成COP 26限溫目標、終結氣候危機，並不如想像中容易。管理顧問公司麥肯錫(McKinsey & Company)在1月提出的《行動呼籲》(Call for action)報告中預估，接下來的幾十年間，全球每年須花費9.2兆美元在新能源基礎設施、土地利用、農業轉型等，才有可能實現這個目標。這個數字有多驚人？相當於全球企業利潤的一半、2020年全球稅收的25％，也比目前投資金額還要再提高6成。

面對如此龐大的投入金額，暫且可鬆口氣的是，由於各國政府與企業的傾力投入，也提昇了ESG相關議題在投資人心中的重要性排名。根據彭博行業研究(Bloomberg Intelligence)預估，到2022年年底，該領域的相關資產總值將達到41兆美元；晨星公司的數據顯示，2021年全球在永續共同基金和關注ESG的指數股票型基金(ETF)中，持有的資金增長了53％，達到2.7兆美元，淨流入額達到近6,000億美元。從這股強大的吸金力，也可觀察到投資人對ESG相關議題的看好。

從麥當勞到Visa 永續長不可或缺

當淨零碳排成為全球共識，帶來的不僅是挑戰，在企業必須積極落實永續發展策略的前提下，這股銳不可擋的趨勢也造就許多新機會，例如：過去相對稀缺、甚至不存在的工作職位，其需求急遽攀升，「綠領」工作突然變得炙手可熱，成為人力市場上的新寵。

以香港新世紀集團為例，其曾在2021年COVID-19疫情正炙時，祭出高薪網羅ESG策略師；台灣企業如宏碁、台達電，也設置高階人力永續長(Chief Sustainability Officer, CSO)一職，部分企業也陸續開始招募永續管理師。

擁有零售巨頭沃爾瑪(Walmart)、全球第3大化學公司陶氏化學(Dow)等客戶的Weinreb Group，專為企業招募高階永續與ESG人才。Weinreb Group在2021年所發佈的最新調查報告中指出，美國聘雇首位永續長的企業數量，不僅連續3年增加，且在2020年達到新高，是前3年的總和。

為何會有如此顯著的成長？Weinreb Group試圖透過訪談找出答案。「2020年的社會正義運動、COVID-19醫療危機等，引發了一股『企業ESG運動』。」一位永續長說。他指出，企業任命永續長可以穩固其在永續的領導地位，並在上述運動的相關議題上，獲得正向影響力。

因此，2020這一年，星巴克(Starbucks)、金融業的Visa，都增設了永續長；2021年，麥當勞(McDonald's)、嬌生(Johnson and Johnson)也加入了這個行列。

企業對相關人才的迫切需求，更帶來薪資溢價的現象，然而，同時也凸顯專業人才短缺的窘境：現實是，現有人力庫恐怕解不了這些老闆們的「渴」。

此現象在亞洲尤為明顯。滙豐集團(HSBC)於2021年12月公佈《2021年永續融資及投資調查》，該報告針對美洲、歐洲、中東、亞太地區與東協的2,000名資本市場發行人調查，橫跨19個行業。其中，亞洲地區的數據值得關注，報告顯示，只有39％的亞洲地區投資者在ESG議題制定政策，明顯落後於歐洲的91％，但72％亞洲受訪者也表示，已比前1年更關注ESG議題。

HSBC的調查同時發現，超過4成亞洲地區機構投資者表示，因為具備專業知識或符合資格的員工不足，導致無法進行更多ESG相關投資。這比前1年的26％高出許多，反映出人才缺乏的問題並未因ESG議題蓬勃發展而緩解，反而日趨嚴重，而這也成為企業面對ESG投資時，所碰到最棘手的障礙。

薪資溢價4成 綠領人才供不應求

《南華早報》以香港為例，由於香港提高了銀行、上市公司、資產管理公司在2025年前ESG披露要求的標準，讓人才需求火燙，薪資溢價上看25％至40％，對求職者而言是大好機會。雖然有高薪當誘因，可是，符合要求的人才仍恐遠遠不足。專業人士的缺乏，迫使企業從頭建立團隊，許多公司轉向尋求諮詢公司的協助，來填補這些空缺。ESG諮詢公司本識顧問(Alaya Consulting)告訴《南華早報》，2021年相關的諮詢量相較前1年翻了1倍。

在太平洋的另一頭，加拿大的金融業也面臨了相同的難題。由特許金融分析師(CFA)協會於2020年執行的一項調查顯示，在分析LinkedIn 100萬筆投資專業人士的資料時，僅有1％人員列出了與永續相關的技能。彭博新聞則報導，一項由多倫多金融國際(Toronto Finance International)、聯合國召集的永續金融中心(Financial Centers for Sustainability, FC4S)及Deloitte執行的調查發現，在超過100位受訪者中，約68％受訪者所任職的組織，正受到ESG相關技能短缺的影響。換言之，對ESG及永續相關人才的需求已遠超過供應。

國際永續媒體GreenBiz Group共同創辦人Joel Makower撰文直指，「這是個全員參與的時刻，卻沒有足夠的人手。」業界將會上演一場「人才爭奪戰」；FC4S董事總經理Stephen Nolan亦表示，解決人才缺口是全球金融服務轉型成功的關鍵，「這是一項國際挑戰！」

而這份對ESG、永續相關人才的迫切渴求，並不單限於金融業，也正是全球各國、各產業能否達成永續目標的關鍵要素之一。面對新綠領的人才荒，究竟如何做才能不心慌？除了及早搶跑佔據產業先手地位外，或許結合產、官、學等層面多管齊下，全面提昇ESG人才的專業性，將是值得關注的下一步棋。