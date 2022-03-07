1.4兆美元復甦榮景 航空業重啟版圖戰

【文／張名榕 圖片提供／達志影像】

疫情爆發以來，航空業面臨前所未有的挑戰，全球有超過40間航空公司面臨倒閉、破產或合併重組。至於苦撐進入第3年的航空業者，在疫苗日漸普及、各國逐步開放管制的情況下，似乎迎來重返光明的契機。許多跡象都顯示，儘管無法立即恢復往日榮景，但在2022年，航空業的窘境將有所改善。

《富比士》(Forbes)指出，各國疫苗覆蓋率明顯提昇，儘管現有疫苗無法避免變種病毒，如Omicron的突破性感染，卻能大幅降低住院率與死亡率。部分國家漸漸恢復原有的生活步調，也讓航空業者對恢復航班越來越有信心。此外，在幅員廣大的國家，國內搭機的需求仍有一定規模，連帶促進短程航線市場復甦。

根據美國運輸安全管理局(Transportation Security Administration)統計，在疫情最嚴重的2020年，共計有3億2,000萬人次通過美國的機場安檢點，當時許多國家關閉邊境與封城，且有效的疫苗尚未研發成功，情況混沌不明，經過1年時間，2021年成長為5億8,000萬人次，雖仍比不上2019年的8億4,000萬人次，卻能看出航空業確實逐漸回溫。

32億中產階級加持 空中巴士看好亞太市場

面對疫情的高度不確定性，航空業者仍摩拳擦掌，準備重返天際展翅高飛，從飛機製造業的復興就可看出端倪。空中巴士(Airbus)表示2021年接到的飛機總訂單達711架，幾乎是2020年的2倍，空中巴士認為航空業者的信心反映在訂單成長上，他們也將持續提昇產能因應市場需求。

空中巴士指出，全球市場中他們最看好亞太區，預測該區域的航空公司在2040年前將會購入17,620架新飛機，其中30％用來取代舊機型，對中大型客機的需求也會增加。但實際上亞太地區的市場現況依舊不樂觀，IATA指出該區是全球出入境管制最嚴格的地帶，旅遊的回復也最緩慢，過往國內旅遊商機龐大的市場，恢復速度宛如牛步，例如：印度境內的航空公司將春季航班砍半，以因應快速傳播的Omicron，中國嚴格的防疫政策則讓國內航班幾乎全面喊停。

雖然目前亞洲載客市場仍最疲弱不振，國際載客率只有疫情之前的5％，亞洲在地航空公司苦不堪言，國泰航空(Cathay Pacific)首當其衝，遭疫情與政局紛擾雙重影響，又受限於嚴格的防疫規定，不得不大幅裁員，旗下的國泰港龍航空(Cathay Dragon)更宣佈停止營運。有趣的是，這正是空中巴士看好亞太地區的主要原因，空中巴士客戶長Christian Scherer表示：「我們認為亞太地區防疫政策鬆綁後，飛航需求將成長最快，並帶領航空業恢復往日榮景。」他更樂觀指出在2023年至2025年間，亞太地區的航班需求就會重返2019年的水準。

此外，亞太地區的旅遊發展潛力也不容小覷，此區居民佔全球人口的55％，至2040年前的GDP年成長率預估可達3.6％，高於全球平均的2.5％，快速成長的中產階級人口也將從11億增加到32億人，這些人都被空中巴士視為潛在的旅遊消費者，有助於衝高飛機訂單。

2024年重返航空榮景 產值超越1.4兆美元

事實上，2021年夏季時航空業就曾一度出現榮景，直到Omicron現身，影響年底的聖誕假期並打亂航班之前，歐洲內部及北美地區的航班都比2020年來得更多。國際航空運輸協會(The International Air Transport Association, IATA)更直指，這兩大市場會引領全球航空業重新走上復甦之路。區域間航班互通有無，長程航線也逐步鬆綁，澳洲向來是歐洲民眾度假、探親訪友的熱門地點，兩地間航班頻繁，市場規模龐大，因疫情硬生生中斷的航線如今也重起爐灶。

中東市場是航空業關注的另一個目標，原訂於2020年舉辦的世界博覽會(Expo 2020)，延期1年在杜拜開展，該國相對寬鬆的防疫政策吸引大批遊客前來，2020年共計迎來550萬觀光人次，至2021年10月前也有488萬觀光客。

疫情期間重挫的阿聯酋航空(Emirates)，為了彌補流失的觀光客與商務客造成的損失，幾乎將所有的波音777-300ER機型投入載貨，如今隨著觀光旅遊復甦，阿聯酋也整裝待發，準備重啟全球最大、可搭載800人以上的巨型客機A380機隊，重新服務旅客。

另一方面，疫情期間維持最低限度的商務旅行也有復甦跡象。2020年時，商務旅行總產值比起前一年劇烈下降54％，2021年只回升約14％，成長緩慢。但全球商務旅行協會(Global Business Travel Association, GBTA)指出，2022年商務旅行規模將成長38％，總產值超過1兆美元，但要恢復以往的盛況仍要2年。

換言之，GBTA看好商務旅行在2024年會恢復過往水準，更預估總產值將超過2019年的1.4兆美元，其中，他們最看好北美市場能恢復27％，成為推動全球商務旅行的領頭羊，其次是拉丁美洲的15％至20％，其他地區成長則較為緩慢。

GBTA坦言，未來仍有不少挑戰，像是全球疫苗分布不均、因疫情導致的供應鏈危機，都為商務旅行復甦之路增添變數。商務旅行是否能像GBTA預期的樂觀成長，對全球航空業者來說，是關鍵轉機更是重要商機，周邊的住宿、餐飲業者更是引頸期盼，希望商務客早日回流。

廉航Frontier躍居第5大 天空戰場可望再洗牌

傳統航空公司面對疫情的強大衝擊只能苦撐等待春天，而以低成本營運為準則的廉價航空是否更有優勢？《金融時報》(Financial Times)報導，美國廉價航空Frontier以66億美元收購競爭對手Spirit，合併案預計在2022第2季結束前完成，這也是疫情以來首宗大規模航空公司合併案。上一次的大規模航空合併案是在2016年，阿拉斯加航空(Alaska Airlines)以40億美元收購維珍美國航空(Virgin America)。

合併後的Frontier規模變大，將成為美國規模第5大的航空公司，被外界視為有能力與號稱「四大航空」(Big Four)的傳統航空集團競爭，包括美國航空(American Airlines)、達美航空(Delta Airlines)、西南航空(Southwest Airlines)及聯合航空(United Airlines)。Spirit執行長兼總裁Ted Christie表示，本次收購案有助降低營運成本，他們將拓展全新航線並提供更具競爭力的便宜票價，刺激航空業界良性競爭。

然而對於此合併案，聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission)主席Lina Khan和美國司法部反壟斷司(Justice Department’s Antitrust Division)司長Jonathan Kanter均表示反對立場，擔心會造成更嚴重的市場壟斷。

Khan表示這次的合併案將讓美國航空市場呈現寡占(Oligopoly)局面，但外界認為，她的砲火明顯是針對加總起來佔美國航空業8成市場的四大航空，「市場高度集中讓他們掌握巨大的權力，即使在油價調降時，仍然維持高昂的票價。」Khan接受媒體訪談時說。她更批評，四大航空機票居高不下的同時，服務品質卻每況愈下，包括機位越來越窄、班次選擇變少，以及增加過往不需收取的費用等，嚴重影響消費者權益。

不過，無論如何，Frontier與Spirit的合併案對航空業而言都是關鍵指標，再加上不論是由傳統航空公司、飛機製造企業的佈局，都可從中嗅出航空產業對於疫後復甦之路極具信心。究竟在近期2至3年內的全球航空版圖是否能確實一飛沖天？在變數仍多的後疫情時代，值得我們拭目以待。