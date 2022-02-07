肉、油、咖啡大漲 糧食通膨回不去了

【文／張名榕 圖片提供／達志影像】

糧食漲價風潮不只席捲台灣，全球消費者都感同身受，聯合國糧農組織(FAO)指出2021年世界糧食價格攀升28％，創下10年來新高，反映國際糧食交易價格的「糧食價格指數」(FAO Food Price Index)為125.7點，也是自2011年131.9點以來的新高點，糧價攀升與通貨膨脹交互影響，對努力想從疫情中復甦經濟的世界各國來說，不啻是一大打擊。

極端天氣造成歉收 豌豆身價猛然翻倍

漲價的食物種類包山包海，安侯建業(KPMG)一份最新研究指出，2021年第4季時，消費者在超市購買雜貨的費用平均增加了22％，其中牛肉、豬肉、家禽等肉類價格大幅成長，佔了所有食物類漲幅的1/4，棕櫚油、大豆油、葵花油等植物油價格飆漲至歷史新高，與此同時，通貨膨脹也迎來31年來的最高峰。

漲聲響起讓人們叫苦連天，更糟的是專家指出新的1年糧價走勢也不樂觀，糧農組織高級經濟學家Abdolreza Abbassian接受路透社(Reuters)採訪時表示，過往只要農產品產量增加，糧價自然就會下降，如今隨著肥料、運費等農作的投入成本變高、氣候變遷劇烈，加上疫情尚未結束，他認為2022年的糧價也不會回穩。《華爾街日報》(The Wall Street Journal)更直接表明2022前半年，食物價格預計還會上漲5％左右，也意味消費者的荷包可能會越來越縮水。

糧食漲價背後的肇因眾多，《金融時報》(Financial Times)認為極端的氣候環境就是元兇之一，屢創新高的溫度與嚴重的水患，影響了包括巴西咖啡豆、比利時馬鈴薯、加拿大豌豆等農產品的收成，事實上，全世界的作物幾乎無一倖免。

從2021年中開始，全球農產業就遭受接二連三的打擊，7月份的巴西霜害嚴重，使得咖啡豆相關產業漲幅創下7年來的紀錄。同時間在北半球，前所未有的高溫與乾旱重挫加拿大農業，豌豆價格飆升至原本的2倍，就連採用豌豆做植物肉原料的業者也措手不及。另一方面，飽受夏季水患之苦的歐洲民眾，則必須付出更多錢在比利時馬鈴薯上。

全球各地頻繁發生的暴雨或乾旱，多半是因2021年的反聖嬰現象(The La Niña)導致，聯合國糧農組織資深經濟學家Mario Zappacosta指出，當反聖嬰現象來臨時，人們會預期天災發生與糧食漲價，這種心態會形成「傳染效應」(Contagious Effect)，不僅實際歉收的作物會漲價，那些用來替代歉收作物的其他農產品，價格也隨之水漲船高。

農作減產日漸惡化 中國搶佔全球半數囤糧

斯德哥爾摩環境研究所(Stockholm Environment Institute)的研究報告指出，所有產業中，農業最容易受氣候變遷影響，無論是颱風、暴雪、霜害等短時間的極端天氣，或是長時間的緩慢氣候變化，都會成為從事農產業的一大風險，科學家更警告當氣候變遷加劇時，糧食歉收的情況只會越來越頻繁，某些受氣候影響嚴重的區域可能停止種植作物。

參與此研究的學者Magnus Benzies估計至2100年之前，全球甘蔗產量會大幅下降59％，阿拉比卡咖啡豆產量下降45％，玉米也會減少27％的產量，日益稀少的糧食產量以及與日俱增的價格，使全球糧食供應缺乏彈性與緩衝，高度仰賴進口食物的國家將遭受巨大衝擊。

糧食短缺也導致囤積食物與限制出口的亂象，過度囤積更加速糧食危機發生的可能性，《日本經濟新聞》指出，近幾年來中國積極向美國、巴西等國家採購糧食，近5年進口的肉類、水果、乳製品增加2～5倍，大豆、小麥、玉米的進口額最多達到12倍之多。美國農業部也推算至2022年中期，中國糧食庫存佔全球庫存量的百分比為小麥51％、白米60％、玉米69％，比例十分驚人，就連中國官方也表示糧食庫存已達到前所未有的歷史高位。

《彭博觀點》(Bloomberg Opinion)專欄對此指出，在全球供應鏈飽受疫情衝擊的當下，不只中國，其他國家或多或少都有囤積糧食的現象，且中國深受都市化及土壤污染影響，可耕地面積越來越少，導致農產量不足，勢必要向外採購糧食，但相較於中國人口佔全球人口不到2成，令人質疑其囤積數量是否已超出需求。聯合國糧食署(UN Food Agency)更對經濟水平低下的國家提出警告，未來1年的糧食進口價可能漲到20％，對發展中國家而言無異是雪上加霜。

疫情、缺工、供應鏈阻塞 擋不住的通膨來了

美國勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)消費者物價指數資料顯示，美國2021年的通貨膨脹率高達6.8％，是自1982年以來增加最快速的1年，價格的波動直接反映在日常生活中，不僅農產品，加工食品業者也跟著大漲一波。包括雀巢(Nestle)、聯合利華(Unilever)、可口可樂(Coca Cola)、百事可樂(Pepsi)等大型跨國食品企業，都在2021年宣佈漲價計畫，用以因應越來越高的生產成本，而這些調漲決定也正考驗著消費者的錢包厚度與品牌忠誠度。

除受通貨膨脹影響，那斯達克(Nasdaq)一篇文章指出，糧價上漲背後的成因錯綜複雜，包括全球供應鏈阻塞、需求強勁、缺工、工資調漲、能源價格與運輸價格上升、低利率、央行政策以及氣候變遷等種種因素，都成了食物價格飆升的推手，每個層面都可以深入探討。

以肥料為例，由於食物並不是全球供應鏈的起點，對農夫來說，收成之前需要的投入成本包括肥料及運輸費用，其中又以肥料占最大宗，光是最常見的尿素或磷酸鹽，價格都漲到近年來的新高點。雪上加霜的是，高漲的天然氣價格迫使英國2間大型肥料廠關門大吉，導致市場供應更為緊繃，肥料與其他費用的增長環環相扣，墊高種植成本，農產品價格自然居高不下。

供應鏈的阻塞與海運貨櫃短缺導致貨運價格上揚，延遲的運輸也打亂全球糧產的流通速度，世界各地塞港情況嚴重，光是2021年10月6日這一天，洛杉磯港就有超過25萬個貨櫃卡在海上等待進港，幾乎打破過往記錄。《華爾街日報》指出，儘管都是漲價，原因還是有些微差別，馬鈴薯、芹菜等農產品漲價是因海運費用高漲；而啤酒、烈酒、紅酒等酒精性飲料的漲價，則歸因於物流缺工以及進口延遲，但無論是哪種原因，都與全球供應鏈危機息息相關。

因此，在多元因素影響下，作為原料的農產品變貴，加上其他投入成本跟著水漲船高，食品製造業或零售商不得不調漲售價因應或改變供應的菜色等，對於消費者來說，想要在糧食通膨的時代中吃飽吃好，已必須做好付出更高價格的心理準備。至於生產與零售端的業者，也將面對究竟該盡量吸收上漲成本以保全客群，或為求健全營運不惜調整價位的困難抉擇。