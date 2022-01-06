貝佐斯、馬斯克下重本 太空旅行競賽開打

【文／張名榕 圖片提供／達志影像】

12月8號，日本億萬富翁前澤友作(Yusaku Maezawa)在助手陪伴下，從哈薩克拜科努爾太空發射站(Baikonur Cosmodrome)起飛，完成他心心念念的太空之旅，他搭乘由俄羅斯太空人駕駛的聯合號太空船(Soyuz MS-2)，預計在國際太空站住12天，成為首批在國際太空站停留的日本民間人士。

近百億日圓（約新台幣24億元）的花費由前澤友作買單，他接受媒體採訪時，表示儘管飽受外界「炫富」批評，仍覺得值回票價，因為「身在太空，更能思考人類未來的道路及永續發展的意義」。前澤友作的太空之旅，也被視為俄羅斯太空業藉由旅遊發展重振旗鼓的里程碑，而這股富豪花錢上太空的風潮，從2021年中就遍地開花。

財力、技術、行銷大比拚 富豪進軍太空新戰場

說起熱衷太空競賽的超級富豪，最為人知的就是成立太空探索科技公司(Space X)，想移居火星的伊隆．馬斯克(Elon Musk)、Amazon創辦人傑夫．貝佐斯(Jeff Bezos)和他的藍源公司(Blue Origin)，以及英國維珍集團董事長理查．布蘭森(Richard Branson)創立的維珍銀河(Virgin Galactic)，他們不僅自己圓太空夢，更為非專業人士提供多元的太空旅行。

新太空競賽初始就火花四射，2021年6月，貝佐斯才剛宣佈賣出太空旅行首航座位，將在7月20日飛上太空，沒多久布蘭森就宣佈搶先在7月11日舉行試飛。70多歲，滿頭白髮的老先生在太空艙內漂浮的模樣，一舉搶走媒體焦點，返回地面後，布蘭森更表示為了後代子孫，他會努力降低太空旅行的門檻，將人們的夢想化做現實。

布蘭森的宣言不是空口白話，身為最早取得商業太空旅行服務許可的公司，維珍銀河推出的次軌道太空飛行(Suborbital Joy Ride)要價45萬美金，全長90分鐘，乘客可以搭乘團結號二型太空船(VSS Unity SpaceShipTwo)飛行至海拔50公里以上的太空，感受數分鐘的無重力體驗。

此行程於2013年開賣時，每張25萬美元的預售票狂銷超過600張，女神卡卡、小賈斯丁、湯姆．漢克等名人都搶先入手，也將維珍銀河的聲勢炒到高點，但隨著2014年試飛失敗，預售票一度停止銷售，直到2021年8月又以45萬美金的票價再度開賣，這次有100多人購入，加上先前的預售票，代表還有700多人排隊等著上太空。維珍銀河透露，公司安排2023年每個月會進行3趟太空旅行，以團結號1次搭載4名乘客的容量，光是要將這700人送上太空，就會花上好一段時間。

2,800萬美元換飛越卡門線 貝佐斯進帳破

被布蘭森搶得先機的貝佐斯也不甘示弱，和另3位乘客一起搭乘自家火箭上太空，藍源推出的卡門線之旅(Quick Rocket Trip to the Kármán line)，飛行高度高於海拔100公里，超越由國際航空聯盟認證的太空與大氣層分界線「卡門線」(Karman Line)，由於美國太空總署(NASA)認定的太空起點為海拔80公里，維珍銀河雖然超越NASA認定，卻仍低於卡門線，這也讓藍源宣稱，貝佐斯的飛行才是真正的「太空飛行」。

除了高度有落差，兩者的飛行載具也截然不同，團結號是一種太空飛機(Spaceplane)，由母艦搭載升空，到定點後再分離飛行，藍源的新謝帕德號(New Shepard)則是可回收再利用的探空火箭(Sounding Rocket)，這也讓藍源宣稱自家航太技術比對手更好，由於藍源首航票以2,800萬美元（約新台幣7.75億元）高價賣出，但貝佐斯始終未公開後續票價，只透露試飛成功後機票需求大增，銷售總額已超過1億美元。

另一方面，還沒親身「離開地球表面」的馬斯克也創下許多航太史紀錄，包括2020年5月，Space X以史上首枚可重複使用的火箭與商用太空船送NASA太空人上國際太空站，以及2021年9月執行名為「Inspiration4」的計畫，將全平民組成的4人團隊送上太空玩3天，是太空旅遊史上頭一回。

Space X提供的多日軌道旅遊(Multi-Day Voyage)，飛行高度為574公里，可環繞地球3天，費用預估5,500萬美元（約新台幣15億元），乘客可以透過堅韌號(Resilience)太空船的玻璃圓頂飽覽太空風情，海拔408公里的國際太空站也能盡收眼底，票價最昂貴，卻也提供最深度的太空體驗。

太空商機上看230億美元 改變太空規則、破壞環境是隱憂

根據瑞士銀行(USB)估計，太空旅遊市場規模在2030年將達230億美元（約新台幣7,080億元），《經濟學人》(The Economist)預測的2022年十大趨勢中，也包括太空活動的活躍發展，指出在旅遊業者積極攬客下，2022上太空的付費旅客人數將會超過專業太空人，影劇業者也將把片場移至太空，在真正的無重力環境中拍電影。

後者已在2021年10月成真，俄羅斯太空人載著導演與女演員前往國際太空站拍電影，描述一名醫生上太空治療生病的太空人。為了習慣無重力環境，導演與演員經歷數個月特訓，還身兼攝影、燈光、造型等數職，就是為了拍出史上第一部無特效的「真實太空電影」，把也曾宣佈要上太空拍片的湯姆．克魯斯拋在身後。《紐約時報》(The New York Times)撰文指出，既然已有電影搶走「首部太空電影」頭銜，未來想上太空拍攝的劇組，會更仔細考量成本與風險。

富豪強大的影響力，讓NASA也不得不做出因應，2019年開放平民造訪國際太空站並公佈收費標準，也積極拉攏民間力量，與3間美國企業簽協議共同設計商業用途太空站，不僅是為商業考量，更是確保美國在新一波太空競賽，特別是低空地球軌道(Low Earth orbit)領域中保有領先地位。

反之，歐洲太空總署(European Space Agency)署長阿施巴克(Josef Aschbacher)受訪時，批評掌握全球近半數衛星的馬斯克已嚴重影響太空秩序，無論是競爭對手或監管機構都難以匹敵，這將對其他國家或區域的太空經濟發展造成負面影響。

就環保層面而言，富豪上太空也飽受輿論抨擊，《富比士》(Forbes)批評布蘭森登上太空僅幾分鐘，卻要耗費大量資源。《衛報》(The Guardian)採訪長期研究太空污染物的英國自然地理學學者伊柔絲(Eloise Marais)，她指出火箭燃料會排放含有二氧化碳、水、氯等化學物質的廢氣進入太空，生成大量的煙並破壞臭氧層，長期下來會對環境造成衝擊。

儘管NASA顧問施密特(Gavin Schmidt)表示，太空旅行和商業飛行或其他人類活動比起來，二氧化碳排放量只是九牛一毛，依柔絲則認為處於氣候變遷下，太空旅行的次數又以每年5.6％的幅度增長時，對環境的影響力將越來越大。究竟如何在商機與環境永續間取捨，將是下一個該關注的重要議題。