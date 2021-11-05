岸田內閣重成長與分配的產業思維

【文／李世暉 圖片提供／Gettyimages】

2021年10月4日，來自政治世家的岸田文雄(Fumio Kishida)獲國會推舉為日本第100任首相，正式組成岸田內閣。他甫上任只能高興一天，因為旋即面臨2大重要課題。其一是因應新冠疫情(COVID-19)所帶來的社會問題。包括：醫療、性別、階級、貧富差距在內，原先就存在於日本社會的不平等，在疫情衝擊下更加擴大，考驗日本政府的社會安全保障機制，以及如何維持日本社會的穩定。其二是重新找到日本經濟發展的動能。主要的議題包括：數位轉型、供應鏈重組、中小企業的困境等，皆必須透過政策來維持國內市場的穩定，透過戰略來推動日本經濟的成長。

成長與分配 數位田園都市國家

2021年10月8日，岸田文雄在日本國會發表正式的就職演說（所信表明演說）。他在演說中表示，在繼承安倍經濟學（寬鬆貨幣政策、擴大財政支出、結構性改革）的基礎上，未來將以「新資本主義」的經濟思維，強調日本的經濟必須建構「成長與分配的良性循環」。以期在後疫情時期，在現有的經濟體制下落實各項防疫措施，回復日本國內市場的經濟行為。

在具體的戰略面向，岸田文雄認為「科技」勢必成為日本立國的根本。在AI、IoT、5G等科技的應用基礎上，為了兼顧農林水產業的成長與地方創生的目標，首先提出「數位田園都市國家」的政策構想。透過數位基礎建設提供的服務，結合都市的「生產力」與「資訊力」，以及地方的「自然力」與「社會力」，形塑健康長壽、多元發展的2030年日本國家圖像。

疫情常態化 3步驟加強防疫

在後疫情的防疫措施上，岸田內閣因應疫情常態化的3步驟包括：1.快速且免費的篩檢機制；2.疫苗接種的電子證明；3.口服治療藥品的生產與使用等措施。具體做法包括：首先，以免費快篩掌控疫情發展態勢，以利調度醫療資源；其次，透過電子疫苗接種證明系統的便利與普及，以期日本社會與市場得以恢復正常的運作；最後，以國產的口服治療藥品，降低或解除新冠肺炎對患者造成的生理與心理傷害。而與防疫措施有關的日本企業，亦可區隔為篩檢步驟的H.U.（原富士Rebio）、MIZUHO MEDY、Denka；疫苗接種證明電子化步驟的NTT Data；以及病症治療步驟的塩野義製藥等公司。

H.U.所研發的抗原快篩試劑，是日本國內第一家被政府認可的試劑（2020年5月獲得許可）；MIZUHO MEDY研發的試劑，可以在感染初期就可檢測出確診病原；Denka則是在今年6月獲得日本政府的採購訂單。目前，岸田內閣將規劃推動公費大量普篩（抗原快篩）政策，相關企業將可獲得市場支撐而有進一步的發展。

NTT Data在新冠肺炎流行期間，在原本的「電子申請服務系統」基礎上，開發出因應各項數位行政服務的新系統「e-tumo」。此一新系統乃是以地方政府為對象，提供包括電子申請(e-tumo APPLY)、資源回收(e-tumo ECOLIFE)、行政預約(e-tumo RESERVE)、個人編號卡管理(e-tumo MYNUM)等服務。而NTT Data關西，更於2021年7月開始在申請系統(e-tumo APPLY)中，增加疫苗接種證明電子化服務，以因應後疫情時代日本國內外人員的互動往來。

塩野義製藥在新冠肺炎口服治療藥品的研發上，目前處於領先的地位。而其發佈的臨床試驗結果，也符合預期的目標。岸田文雄就任首相後，即前往新冠肺炎的療養醫院，視察口服新藥的試驗，肯定口服治療藥品的國產化。在政策的支持下，塩野義製藥預計將於今年內進行藥事申請(Regulatory Affairs, RA)，並於2022年3月之前生產100萬劑的新冠肺炎口服治療藥。

5G專網設置 永續智慧城市

值得注意的是，推動岸田文雄內閣建構「數位田園都市國家」最重要的基礎建設，就是普及的5G通信網。日本三大電信商NTT Docomo、KDDI、SoftBank已於2020年3月開始提供5G的服務，但直到2021年的春天，才積極增加基地台的建置，預計在2022年春天覆蓋80％的人口。另一方面，KDDI亦提出「鐵道路線5G化」的策略，於2021年6月30日宣佈，在東京都的山手線與大阪市的大阪環狀線，全線車站完成5G專網的建置。同時，將在年底之前，完成關東地區21條鐵路沿線，關西地區5條鐵路沿線的5G專網設置。

總體來說，位於都市與鄉村之間的日本田園都市，必須倚靠高速、大容量的5G通訊，才能於都市生產力、資訊力的支持下，以數位系統來活化地方發展，來落實政府的新冠肺炎防疫措施。在可預見的未來，日本新內閣經濟思維具體化的關鍵，將會落在東京、大阪與名古屋等3大都會圈之外的5G專網設置，以永續智慧城市為範本的智慧生活規劃，以及因應疫情需要的5G落地運用等面向上。對於台灣來說，在台日經貿關係密切、供應鏈緊密結合的情況下，後疫情時期更替的日本內閣，其政策思維將會成為台灣經濟產業發展的變數之一。必須理解上述的日本經濟產業思維，作為政府規劃公共政策，以及企業制定經營戰略的重要參考。（本文作者為政治大學國際事務學院教授）