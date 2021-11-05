三贏智能平台 要讓房仲業轉骨

【文／王志銘 圖片提供／FUNWOO】

跟著房仲顧問看房，一踏進客廳大落地窗外是波光粼粼的海面，讓人心曠神怡；來到餐廳，桌面擺設著鮮花、水果盤，以及飲品；臥室佈置簡約而帶著奢華，良好的採光設計讓人一夜好眠。過往這些只能在歐美節目中看到的賞屋歷程，已經由FUNWOO移植到台灣並落地生根。

今年甫成立的FUNWOO德載國際不動產資歷雖淺，但執行長曾意婷曾在中國北京、美國西雅圖擔任房仲顧問，擁有豐富房產投資經驗。這次插旗台灣，她更抱著雄心壯志，要推動台灣的房仲業數位轉型，回台打造專門為房產交易設計的數位化平台，希望為台灣房仲業開創不一樣的格局。

數位科技彌平服務缺口

客戶口中的Nancy(曾意婷)，30歲時隻身勇闖在北京，因著對房地產市場的強烈興趣及高敏感度，親身走訪北京各大新建樓盤，甚至直接住進自己看好的10個小區，以獨到眼光和精準分析，讓資產快速成長，化身專業房產投資人；移居美國後，靠著網路平台及工具，憑藉著專業的分析能力及創新行銷模式，第1年就成為美國華盛頓州卓越的房產顧問，獲得Washington State Top 1％ Agent殊榮。

但其中也發生一個插曲，讓曾意婷嗅到台灣房仲服務市場空白處，決心回到台灣創業。她表示，某一次受矽谷客戶之託回台找房時，發現即使買方明確列出條件，還是被帶看需求不符的房子，當只想了解某路段的物件，委託的房仲業者卻無法一覽全貌。更重要的是，曾意婷明顯察覺到台灣年輕世代慣用網路工具的趨勢，未來房產交易勢必將以雲端為第一步。

有了創業的動心起念，曾意婷決定把美國房仲透過數位科技的高效率運作模式的優點帶回台灣，這將是FUNWOO後起之秀進軍切入台灣房仲市場的最大特色和差異化優勢。她分析，「現代人購物都是先上網搜尋，找房子也不例外，所以我們一開始就定位在科技房仲，不只能透過網路接觸客人，也能透過網路工具幫客人篩選和介紹物件，只要廣告投放精準，持續經營社群媒體，要讓客人找上門並不困難。」

房產平台 大數據媒合投放

對於擁有矽谷或外商背景的創辦團隊而言，腦袋中自然會內建數位原生的房屋銷售思維。曾意婷說，「房產業的數位化，不僅是架設網站或開發APP來尋找物件，而是建立一個完整的房產平台，讓房產顧問跟買賣雙方能在網路上完成大部分的流程。」

以服務模式來說，曾意婷直指其能讓媒合者、買家、賣家3方都更精準快速的被滿足需求。對FUNWOO這個房產平台而言，旗下的房產顧問能一手掌握最新數據，同時服務買賣雙方，提出所需的解決方案；對買家而言，房產顧問可以協助篩選物件，進行完整分析比較後，提供精準的內容資訊，讓買家只需要看真正符合需求的物件，用最少力氣找到理想中的家；而針對賣家，則能打造最佳賣房策略，運用AI大數據判斷出合乎市場行情的最佳訂價，再依房屋類別去瞄準特定客群投放網路廣告，讓賣家用最小時間成本快速成交。

「比如說山水渡假宅和高樓裝潢戶，有意願購買的人就是不一樣的，並非所有人都是廣告投放的客群，不同物件會瞄準不同買家，提昇成交機會。」曾意婷補充。

有別一般房仲業的數位服務，FUNWOO的房產平台利用科技簡化房屋從媒合到完成交易的整個過程，除了具有買賣交易的基本功能，還能運用大數據進行線上估價，讓房產顧問提供客戶合理的市場價格區間，同時也可以利用平台上精準的社群行銷工具，精確觸及特定買家。

「我們與一般估價師最大的不同，就是使用AI人工智慧和機器學習來估算房產的現值，傳統的人力分析很難做到規模化，而我們的平台在1分鐘之內就能蒐集數據，並進行模型分析，消除資訊落差造成的不信任問題。」曾意婷點出FUNWOO平台的優勢與關鍵所在。

此外，這個房產平台不但擁有市場分析(Comparative Market Analysis, CMA)的能力，也同時具備顧客管理(Customer Relationship Management, CRM)的功能。在房產顧問為買家進行物件篩選時，這套系統能夠同時記錄下客人的喜好和特殊需求，藉此建立更良好的顧客關係。

其中網路廣告和數據分析，又是最能體現FUNWOO作為科技房產公司的2大特點。曾意婷表示，數位行銷的最大優勢，就是可以透過網路觸及到成交率最高的顧客，與一般的房仲業者的營運模式不同，FUNWOO雖然沒有實體店面，但其能在Facebook、Instagram、YouTube、LINE等平台上精準投放網路廣告，成功媒合買賣家，加上網路社群媒體的擴散更讓廣告效果加乘發酵，協助找到更多潛在的客源與房源。「要讓訊息快速傳播給目標受眾，就不能走傳統掃街、發傳單的低效做法。」曾意婷笑說，「也由於數位化的精準曝光，反而讓許多建商注意到FUNWOO的吸睛廣告，還主動要求要委託銷售。」

她接著表示，「像是近期實價登錄行情、公設比、有無花園、泳池或停車位，坪數又各是多少等，常是客戶做出決策前評估的重要資訊，對房價的計算方式也會有所不同，這些透過房產平台分析都能讓客人一目了然。」當資訊數據都公開透明，才是維護信任的基盤所在。

為房屋上妝 傳遞溫度與空間價值

然而，FUNWOO強調數位科技，並不代表美感生活就受到了輕忽。曾意婷說，對於專任委託的賣家，FUNWOO還會提供客製化的加值服務，為物件專業包裝，凸顯其獨特性，讓買家從線上賞屋到線下的實際體驗，對房屋都能夠有一致性的感受。曾意婷解釋，這項服務中通常包含3個環節：宅妝物件(Staging)、專業攝影(Photography)、開放鑑賞(Open House Event)。

所謂Staging是指居家裝潢。由於委託出售的物件通常是空無一物的房子，對於買方來說往往難以想像空間可以如何被打造、生活在其中可能是什麼樣的感受，無法真實傳遞物件的內涵所在。為了讓空間的想像可以被具像化，FUNWOO就特別延攬畢業於東京桑澤設計研究所、曾任職東京IKEA的設計師，如同空間化妝師一般為每個案件量身打造最美形象，運用活動式傢俱、擺飾及藝術品的佈置，讓冰冷的空屋染上充滿溫度的居家Style，她說，「希望讓買家一打開門，在7秒鐘內就能愛上房子！」

在精心佈置之後，物件會再交由專業攝影拍攝，不僅能幫助買家更融入未來入住的情景，也有利於觸及的行銷客群更願意自主分享、擴散。更特別的是，FUNWOO引進國外房仲的Open House Event，直接在完成「宅妝」後的物件內舉辦茶會，從螢幕拉回空間的親身體驗，再配合專業房產顧問現場導覽，不僅為買家提供了一場安心踏實的考察之旅，對賣家來說也是提昇成交效率的做法。這項服務特色也吸引了賣家願意主動提供案源，她說，曾有賣家提到就是為了Open House Event，才特別委託FUNWOO來銷售。

數位是手段 銷售是挖掘客戶需求

有趣的是，雖然FUNWOO以數位服務為主軸，但線下的踏查工作曾意婷卻做得比誰都勤。「每一次收到賣家委託，我一定親自接洽，了解房屋的條件和賣家的需求，討論這個物件會適合哪些族群，再分析這樣的產品會落在什麼價格區間。」曾意婷透露，從去年重回台灣，到今年成立公司，短短1年多來已跑遍台灣各地，看過的房子多達數百間，甚至為了銷售台中七期重劃區的房子，在飯店連住1個月考察鄰近所有物件。

曾意婷說，實地走訪看房，更能為賣家規劃出完整的賣房策略。她舉例說明，當物件的優勢在於坐落關渡依山傍水自然景觀中的豪華別墅，透過安排Open House的開放鑑賞更能強化物件的奢華感和環境舒適；當收到竹北學區建案的委託，就可透過掃描客戶輪廓設定廣告投放條件，比起一般家庭，想買房設籍卡位的新婚夫妻更可能是目標客群。

她強調，「科技始終不離人性，人工智慧和機器學習的平台確實能幫我們有效率的媒合客人，但少了對消費者和房產市場運作的了解，就無法對系統施以正確的指令。好的成功銷售藍圖，更需要每個專業房產顧問作為其中的靈魂。」

談起FUNWOO的下一步佈局，曾意婷說，疫情引發了這2年的海歸潮，很多菁英從世界各地回到台灣，其中不乏金字塔頂端客群，成了FUNWOO的最佳切入點，這些客戶沒有傳統房產的連結，對網路工具又極其熟悉，完善的數位服務和簡化的房產交易流程，正好切中他們的需求。

為因應市場成長的現況，FUNWOO目前會先由人力招募著手佈局，鎖定擁有樂於分享的社群力、分析資料的數據力等必備特質外，更重要的是要有創業家精神，才能主動挖掘客戶需求並提出解決之道。「現在先著眼吸引擁有更多異質成員的組成，更能彼此激盪出創意的觀點與解決方案，對於疫後的版圖拓展我們很有信心！」