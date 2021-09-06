設計饕客旅程 美食外送平台變雲端餐廳

【文／銀河互動網路領航員 圖片提供／GettyImages】

自從今年5月爆發社區感染到7月底降二級警戒，並開放餐廳可有條件內用以來，美食外送平台儼然成為餐飲業求生存的夥伴。從餐廳所統計的數據來看，客流量有比三級警戒前增加，但整體業績並沒有明顯的增長，原因可能是受限於外送地點在「30分鐘」的時間限制。因此，美食外送平台是否能成為實體餐飲業度過疫情危機，或是數位轉型成功的關鍵要素，這是疫後業者要深入研究的課題。

工具不等於聲量

俗話說商圈對了，生意紅了，餐廳開店依靠商圈這個法則。雖然商圈可以帶來流量，但如果過多餐廳集中也會造成排擠效應。畢竟一餐當中消費者只能做一個選擇。相同的問題其實也存在於美食外送平台上，即便疫情期間消費者都選擇透過外送解決三餐，但如何獲得流量才是餐廳重視的問題。

談數位轉型前，首先還要先談數位工具導入及數位行銷，上架美食外送平台只是做到數位工具導入，如果商家本身並沒有數位行銷能力，也就是說平時並沒有經營粉絲專頁，也沒有特別累積Google在地商家的評鑑數量。這個時候與其加入美食外送平台，爭取根本不存在的流量紅利，不如將平台抽成進行廣告投放或是轉換成外帶折扣及優惠，並且掛個紅布條或是印些傳單到店家附近發送、推廣外帶優惠，效益可能還會高一點。

數位轉型並非是萬靈丹，想要從中獲取效益必須要真正讓體質轉變為數位體質，而不是上架美食外送平台後反而越做越賠錢。

外送不等於電商

探討餐飲業數位轉型，除了加入美食外送平台外，電商化也是一種選擇，在台灣爆發社區感染，餐廳都被禁止內用時，就有婚宴會館與燒肉餐廳推行桌菜跟生鮮訂閱制，都引起不小的話題甚至是創下亮眼的成績，可見電商轉型之路的可行性。與加入美食外送平台相比，餐飲店自行規劃電商銷售或是生鮮食材訂閱箱可以省去「平台高額抽成」成本。

探討上述的案例，相對於多數餐廳銷售的餐點多數是完成品，而不像燒肉餐廳可以單獨販賣肉品或是蔬菜食材，如果要推動電商也不可能像飯店一樣做現場外帶服務，因此數位轉型的過程就會遭遇很大的進入門檻：產品包裝。

比起透過美食外送平台來做數位生意，只是銷售原本的餐點，一般餐廳要電商化就必須要先將餐點製成冷凍微波食品，光是製程、包裝所需要投入前期成本可能就已經讓許多餐廳望而卻步；更別說這些產品製作完成後，還必須要有足夠的冷鏈倉儲空間來保存食品，又要增加許多硬體成本。

倘若創立之時，就是採用美食外送平台為開店規劃，成立中央廚房，進入電商產品化相對容易。尤其是疫情期間，市場實際銷售情況也可看出消費者已經養成上網購買食材的習慣，不會因疫情結束就改變。

菜單設計掌握貨架競爭

如果無法立即透過電商進行數位轉型，美食外送平台又可能水土不服的話，餐飲店又該怎麼辦？或許重新思考美食外送平台進攻策略，就可能解決很多的既有問題。

餐廳上架美食外送平台最容易遇到的問題，就是本身毛利不足以支撐，特別是一些經營滷肉飯這類銅板小吃的商家。想要解決這種從內部體質就水土不服的問題，最適合的方式就是先脫胎換骨再來思考如何數位轉型。業者可將美食外送平台視為另一個銷售通路，就像有些餐飲店經營電商，平台所上架的商品也並非是將店內餐點微波食品化，而是重新開發一些產品上架電商平台，以滿足不同平台消費者的需求。

從這個角度看，餐飲店盤點每日備料、料理後是否也能夠規劃一份「全新菜單」來上架美食外送平台。另一個須注意的問題，即是業者本身並非知名餐飲品牌或是排隊名店，那麼在美食外送平台這個講究貨架競爭的平台上，如何讓自己的餐點跟菜單規劃看起來吸引人就非常重要。

例如：有些業者在上架美食外送平台後，會採取將菜單名稱全部修改成比較有趣的「外送平台化」名稱，雖沒有真正做到百分百數位轉型，至少在數位行銷這部分已經懂得與目標受眾溝通的進步。

OMO放大實體坪效

無論是上架美食外送平台還是發展電商產品線，餐飲品牌在進行數位轉型時，都應該要思考轉型除了帶來數位商機外，是否也能夠同時放大實體店績效；透過虛實整合創造倍增效果。

就像餐飲店如果開發電商產品，且這些商品跟店內所販售的餐點基本上沒有衝突，那麼除了可針對消費者未到店的時間產生掠奪行銷效益，甚至於量身訂做的電商產品如果在店內也有販售，還可能放大店內客人的消費單價。這麼做才是真正實現新零售不單單只是O2O，更是OMO的效果。

如果從這個角度思考，美食外送平台雖然在疫情期間只是餐飲店增加業績的「過渡期解決方案」，但如果在疫情過去，店內又開始出現用餐人潮後，美食外送平台依然可以在店內客滿的情況下持續產生訂單，那也等同於是建立出一個雲端餐廳，放大餐廳既有坪效。

由此可知，上架外送美食平台對餐廳來說，應該是一個為消費者提供更多選擇及方便性，進而創造更多業績的營運策略，而不是一條不得不，甚至會影響既有餐廳經營的不歸路。如果只能是後者，那麼或許品牌本身並不適合進行任何數位轉型。（數位行銷延伸閱讀請連結iMarketing銀河數位行銷）