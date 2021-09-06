讀人養成記：7技巧無縫提昇團隊績效

【文／喬艾琳．狄米曲斯博士(Jo-EllanDimitrius, Ph.D.)、馬克．馬札瑞拉(Mar kazzarella)、溫蒂．派翠克．馬札瑞拉(Wendy Patrick Mazzarella) 圖片提供／達志影像】

舉凡面試、選擇合作夥伴、團隊溝通等職場上常見的用人與溝通需求，若能找到擁有適合的個性特質的成員，或是溝通初始就先了解對方的需求與沒說出口的真實想法，自然更容易達成溝通過程事半功倍、業務合作愉快的目標。不過如果想快速學會讀人技巧，雖然宣稱可以速成的江湖術士不乏其人，但準確讀人需要花時間、專心蒐集線索，確認對象所屬的模式。你必須長時間經常注意各項細節，才能具備精準的讀人技巧。認為自己具備讀人技能的讀者，何不花幾分鐘做個測驗？

讀人技能小測驗－想想隔壁辦公室或某個朋友的辦公室，你能否吿訴我：

1. 書架上擺著哪些書？

2. 是否陳列藝術品或照片？

3. 牆上是否掛有任何證照或文憑？

4. 辦公桌上擺了哪些東西？

5. 他用哪一個牌子的筆？

6. 辦公室放著哪些零食？

如果每個問題都能信心十足地回答，表示你是天生的讀人專家，注意到了可以準確判讀他人的各項細節。但如果對這些問題毫無頭緒，表示你在讀人方面仍然有待改進。評估複雜的人格特質，以及透視這些人格特質形成的行為模式，也就是可以顯露與預測行為的模式，將是接下來我們要介紹的重點。

讀人的7項技巧，各有其應側重的部分：

技巧1》開始接觸

此階段儘可能面談或電話聯絡。但務必記得，如果你希望了解他人，必須先開放一些自己讓對方了解。

技巧2》知道想找什麼

如果不知道要去何處，很可能就會抵達錯誤的地方。確認自己要些什麼，以及他人的期望，才能更明確地專注於他們做得到的能力。

技巧3》停！看！聽！

要用心與有耐心。不可匆忙下結論，如果你充分運用可用的時間，將能發現更多真相。

技巧4》別受抄捷徑思考之害

心如明鏡，不可預設偏見或聽信他人的片面之詞。務必記住：如果先放了半缸冷水，就不可能泡到熱水澡。

技巧5》餓的時候別購物

當情緒盲目、渴望、恐懼或防衛心強時，避免下決定。

技巧6》保持客觀／徹底調查

儘可能蒐集完整資料。先唱反調，問問自己如果置身事外，會怎麼想。做決定之前，諮詢可信賴的朋友，並將重大選擇可能造成的正負後果列成清單。

技巧7》下決定後就行動

不可優柔寡斷，或任憑他人擺佈，要掌握自己的命運。

從進一階的溝通開始

若準備試著練習你的人際溝通技巧，就得開始注意自己是「如何」以及「何時」和人接觸。當有機會與人溝通時，至少要提高「接觸階梯」一個層級，提昇溝通品質。

不用別人代訂約會，以書信、傳真或電子郵件聯絡對方。不用手機發簡訊或電子郵件給遠方朋友，而是打電話，雖然電話只能長話短說。別打電話給鄰居討論孩子學校的募款餐會─請去敲她的門，直接面談！按部就班，你會越來越習慣這種強化關係的接觸方式。也可以試著以某種程度的「自我表白」提高溝通品質。不必談到私密，其實，你若不雅地透露隱私，反而讓人反感。你可以分享1項好惡、中意的餐館、書或電影，順便詢問對方一些事，例如：在哪兒買的首飾？昨晚是否看了球賽？等等問題，先暖場，很快的，話匣子就開了。

幾個星期後，你一定越來越能掌握這些社交技巧。試著在超市收銀員、醫院接待員、郵差、進店顧客的身上一顯身手。「接觸」不必然是10分鐘的討論；可以僅是一個眼神、一抹微笑，或只是聊聊天氣。這些交會發出的火花並不膚淺，而是友善的，也是信任與溝通，同時是讀人的起點。

至於在溝通的過程中，如何透過提問來讀懂對方？首先得找出什麼是好的問題。人類互動的各種時刻都可提出好問題，但基本原則是：明白什麼最重要的。如果妳是一名離婚婦女，帶著孩子，想找長期的戀情，要弄清楚的就是對象與小孩子的相處方式。如果你是個牙醫正在面試助理，會想知道的是應徵者的教育背景與經驗。

這些一般性的條件，最能看出人們的同情心、社經背景，及生命滿意度等3大特質。在任何情況下，清楚這些讓你開始了解他人，並能預測對方的行為。所以如果你想不起要問什麼事，記得將注意力放在此。除了在完全非正式的場合，大概都可以藉由這些問題蒐集到一些明確的資訊。

此外，可利用開放式、誘導式及爭論式這3種提問方式輔助。開放式問題能引導聊天式對話，對方的回答將比較長而且內容比較豐富；誘導式問題可獲臻關鍵資訊，並使對話不偏離正題，但對方的回答可能較不自然與較不完整；爭論式問題是最後一招，當你必須開門見山，只能出此招得到真相。

同時，也要創造優質的對話環境，仔細思考，應該在何時何地進行對話？哪些人應該參與？對於重要的對話務必事先妥善安排。對話的過程中亦須保持聆聽，如果你不懂得聆聽，即便是好問題也無助於你讀人。假使在溝通的過程中無法獲得你想要的答案，重問或以不同的句子再詢問，越快越好。

學會如何「聽」話

我們的態度不是經由文字，而是經由講話的方式表現出來。在每一次的交談中，實際上是以兩種對話在進行：一種以文字交談，另一種透過聲調交談。有時候兩者契合，但往往並非如此。當你問對方：「你好嗎？」得到的回答可能是：「還好。」通常你不會僅憑這句「還好」來判斷對方感受，而是根據音調判斷對方是真的很好，還是感到沮喪、不安、興奮。在聽人的音調、音量、抑揚頓挫等聲音特質時，你便已轉到非語言交談的頻道了，並能從中發掘真正的意義。當文字與聲調這兩者傳達出來的訊息不一致，「話是怎麼說的」要比「說了什麼話」，所傳達出的訊息更為可靠。

要了解聲音特性暗示的訊息，需要練習及專注觀察。聲調不同於其他特質，分秒在變，端視環境與情況而定。稍不留神，就會錯過重要訊息。洪亮的聲音特質，易於掌握；而其他較為短暫的特質，像是音高、說話急速、口吃等，往往難以界定。特定的音調有時會有相反的意義。因此，必須一如既往找出行為模式，並特別注意音調和肢體語言、說話內容是否相符。

在對話的過程中，也可藉機辨識其所屬的溝通類型。每個人都傾向溝通6類型中的某一類，但並非只以單一類型與他人溝通。了解各種溝通類型，有助於讀人技巧。某人回答問題非常簡短，並不表示他不喜歡你或掩飾或不誠實，而是因為他是一個正經八百型的人，簡短是他的溝通方式。辨識讀人對象屬於哪一種溝通類型，並對照其他特質，將能更正確的判斷。

如果對象屬於某一種溝通類型，卻突然轉變，必須特別注意。譬如：某人平常總是滔滔不絕，被問到某個問題或某個人走進房間時，態度和溝通方式卻突然都變了，你可以大膽假設其中必有蹊蹺，準沒錯。若在談話中某些人想引導你注意或避開某個話題的狀況，這是不想自誇、批評、傷害或為難他人的高尚行為？或只是掩飾謊言，自吹自擂，引起注意？或純屬偶然？

設定看清整個人的流程

在觀察完畢後，下一階段該如何「讀懂人」？藉著細看一個人的外表、肢體語言、環境、音調和舉止，我們可以蒐集到堆積如山的詳盡資料，但你要能分辨出哪些是最關鍵的性格特質？哪些相對上較不重要？待能指認出對方可能的重要特質後，你就能歸納整理，從中找出頭緒。你一定要學會看大局（也就是森林），而非單棵的樹。

發掘一套可預測的模式，指的不只是按步驟蒐集資料而已。掌握了所有可用的資料後，你還必須仔細篩選、衡量，直到最後能後退一步、看清此人的全貌為止。

當你評估某人，也應該儘量檢視各種不同的線索。至於哪個線索最重要，則視環境和需求而定。假如我要找工人鋪設陽台瓷磚，我的需求就簡單而清楚：對方技術要好，要誠實和可靠，我不必花上幾小時核對本書所教的所有特質。但是如果我正在考慮要不要和某人進一步發展成情人時，就應該多花點心力決定我的需求是什麼？再仔細評估此人的所有資料。

在觀察的過程中，必須注意，單一特質不能表徵一個人的性格或情緒，慣性行為才是判斷的依據。由對方最醒目的特質形成最初印象後，繼續測試，取得更多資訊以修正最初印象。記得，觀察到的一切異常都很重要，須注意對方極端以及偏離常態的異常現象。但是也要仔細分辨，不論是什麼樣個性的人，都有順利或倒楣的時候，一時的心態並非能代表常態，在看明趨勢前先不必急著做結論。

對於可選的或自願的特質（例如：穿著的選擇）透露我們希望自己像誰，或當時希望別人怎麼看自己，可以隨時被改變；不可選的特質（例如：生理特徵）則深切影響我們的心理，能長久且全面性影響我們的信念和情緒。在下判斷之前，先自問「此一特質是出於自由意志抑或命運之手？」有關一個人的同情心、社經背景以及生命滿意度，會比其他特質更能凸顯人的性格，務必要特別注意可以透露這3種特質的資訊。