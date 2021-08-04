結盟線下夥伴 Uniigym為教練找出路

【文／王志銘 圖片提供／Uniigym優力勁聯】

拜「居家防疫」之賜，優力勁聯上架通路凱擘大寬頻A1 BOX平台，家庭用戶在疫情期間以倍數成長，每日使用人數為疫情前的5.8倍，對於目前已達到17,000名的註冊會員，該如何深化與用戶的關係，反倒成了優力勁聯的另一挑戰。優力勁聯行銷副總王淑薇指出：「居家防疫正好凸顯出互動體感課程的優勢和特點，我們用雲端健身房的概念，讓運動不再受限於特定場所；另一方面，我們也趁這段時間，運用平台既有資源，為線下夥伴尋求替代實體課程的解決方案，或針對有教學需求的私人教練提供支援，讓課程內容更多元化，藉此擴展市場。」

優先處理庫存 不改每月60堂課承諾

王淑薇透露，本土疫情爆發，除了合作夥伴停業，對公司部分運作也確實造成影響。回想起5月中疫情警戒升至第三級，優力勁聯在課程影片製作上相當倚重的攝影棚，正好就位在疫情重災區萬華。當時疫情嚴峻、人心惶惶，「為保護員工和教練安全，所有拍攝作業立刻喊停。」

拍攝可以停，但課程上架的作業卻不能中止。過去的執行流程是由教練進棚完成錄影後，影像還要再經光影、互動技術加工這關，才能組齊每堂課程不可或缺的要素。

最大的差異就在於互動式的運動場景和仿遊戲的特效介面，包含以定位骨骼點的體感辨識技術，來顯示學員和老師的動作差異，還有螢幕上秀出的「Excellent！Good！」等激勵字句，這些效果都需要透過大量後製人力與時間處理。在後製難度高於前期錄製的狀況下，早已累積許多待處理的素材，優力勁聯重新排定任務的優先順序，將人力集中到後製作業，優先處理庫存影像，努力維持每個月生產60堂影片課程的進度，順利渡過攝影棚停用期。

部分則改由教練自行在家錄製。雖然少了攝影棚的燈光、場地，以及現場溝通等便利性，但不少明星教練藉由經營社群，已有自行拍片的經驗，購置的攝影器材也不輸棚內，拍攝品質仍有一定水準。再由後製同事對影片進行審核把關，可作為非常時期的替代方案。日後便可針對有多次合作經驗，或已有充分前置溝通的教練，提供更多居家錄製的彈性。

多管齊下，不論是新用戶或是舊會員，當居家防疫讓在家時間變長，課程種類與堂數是否夠多、夠新，成為推升用戶數增長的關鍵。至目前為止平台已有超過1,700種課程可供選擇，且不用額外購買昂貴的硬體設備，王淑薇認為，在如今從微解封再過渡到二級警戒的情境下，由於是否能清零是個未知數，性質介於實體教練課與一般線上課程的優力勁聯，對準備開始「微運動」的新手來說仍有一定吸引力，在這段期間於使用者心中奠定多種選擇、固定上架新內容的形象，也有助於鞏固用戶的黏著度。

至於針對內部員工健康管理，早已習慣遠距工作模式的優力勁聯，也有一套因應對策。身為成長快速的新創公司，優力勁聯一直保有敏捷彈性的管理方式，許多同事在疫情之前就是採取居家辦公模式。跨部門溝通、使用線上協作工具已是日常，例如：透過專案管理APP「釘釘」的每日健康打卡，可讓公司掌握員工身體狀況，同時也提供協作溝通、管理專案時程等功能，也是保持課程後製、上架等進度不變的利器之一。

優化課程內容 協助線下夥伴求生

當用戶持續攀升，內容產製端也需要不停吸納新血，才有機會維持使用者的新鮮感。優力勁聯在三級期間已搶先佈局，一方面提供失業教練教學的舞台，另一方面透過招募之前不曾接觸的合作夥伴，讓平台的課程更加多元化。

「運動的需求並沒有消失，只是轉移到不同的地方，我們必須選對戰場，結交更多夥伴。」王淑薇分析，面對娛樂產業、健身中心全面暫停營業，不少運動場館業者和健身教練，都急於尋找疫情下的替代方案。這也讓優力勁聯意識到疫情帶來的急速變化，以及市場對雲端演算的強烈需求，須趁此時佈局未來與加速推行新一代產品。

優力勁聯採取的做法，分2個方向進行：1.招募教練、擴大師資，增加課程內容豐富度；2.加速開發新一代APP產品，迎接5G網速時代。

不只以線上說明會的方式，招募因疫情失去工作舞台的教練加入師資行列，此外，團隊也主動開發網紅、KOL、明星等合作對象，讓課程能擁有新的話題點，期望透過源源不絕產出新內容，吸引更多會員加入。

對於因疫情失去實體教學機會的教練，只需投入前期錄製課程的時間成本，影片上架後即可依觀看次數取得分潤，倘若日後實體課不再受疫情影響，該平台也可作為教練的額外收入來源。此外，優力勁聯提供多方行銷資源，增加課程曝光，對自由教練而言不失為一個宣傳個人品牌的機會，藉此吸納更多運動教練加入以豐富內容。

當越多來自不同領域的教練在平台上開課，也等於協助優力勁聯觸及不同需求的使用者、補足較欠缺的冷門課程。目前平台上以街舞、有氧運動、體適能等熱門課程使用占比最高，相形之下，適合老人和幼兒的課程較少；在使用者輪廓上，50歲以上和10歲以下的客群也偏少。考量防疫期間全家人都有運動需求，在尋找教練部分就特別著力於幼兒、熟齡課程的開發，像是兒童武術、銀髮族肌耐力等，也才讓疫情期間的使用會員逆勢上揚近6倍。

另外，王淑薇分享，提供線上結合線下的「互動體感健身課程」，其實早有規劃不同階段產品，按開發時程依序上線，因瞄準不同使用客群，也為產品分散市場風險。

第一代結合線下場館，提供沉浸式光影律動體驗；第二代透過機上盒，打開電視在家就能隨時運動；第三代Uniicell則看準疫情帶來的居家運動風潮，鎖定5G結合手機的使用模式，打開APP就可投影於電視或是牆壁，同時依然保留AI體感偵測跟即時數據回饋等功能，也增加直播功能與AR、 VR的互動模式，讓教練和各地學員立即連線互動，體驗在健身房團體訓練的感受。

由於不同代的產品有各自適用的場景，也迴避了將主客群過度集中在線下或線上的單一區域。在警戒降級之後，這類線上課程並不會與實體通路產生重疊，反而能作為場館服務項目的加值和協助工具，例如：提供會員課後的居家練習，或是未來銷售課程的線上配套方案等，讓合作夥伴可以一起共贏。

全家動起來 PK更增進情感

王淑薇分析，優力勁聯之所以能在居家防疫期間快速崛起，部分原因要歸功於「停課不停學」兒童客群大量出現，為此快速因應學校停課，推出「兒童健身課程專區」，孩子待在家也能「充分放電」是獲取家長青睞的主因。

「透過電視大螢幕上課，畫面清楚可保持用眼距離，而帶有遊戲特效、貼近唱跳律動等特色可吸引孩子更投入運動，是許多家庭選擇訂閱的主要原因。」加上課程涵蓋不同年齡層，全家人能一起相揪比賽，將運動變成凝聚家庭情感的活動。王淑薇的感想是，在家族成員24小時待在一個屋簷下，失去彼此「距離美」的時期，也不失為緩和緊繃的解方之一。

此外，目前學生族群進入暑假時段，在民眾仍對外出、群聚保持相對警戒的情況下，讓孩子可以在家「放電」依然是家長的迫切需求，在降為二級警戒後，銀髮運動與幼童運動課程正可加速製做，把握暑假的高頻使用期上架以穩定客群。對於降級甚至未來完全解封的可能性，王淑薇並不覺得運動熱潮僅限當下，她樂觀地說，不論環境如何變化，只要抓準客群的需求，快速、彈性的調整營運對策，當企業夠靈活，就有能力抓住每一個一閃而逝的機會。