鍛鍊數位肌肉 反脆弱組織疫立不搖

【文／銀河互動網路領航員 圖片提供／達志影像】

近一年多來只要疫情又變得嚴峻，反脆弱都會成為企業營運的顯學，更會伴隨數位轉型進行探討。其實，這時才討論如何打造反脆弱組織已經緩不濟急，因為要進行數位轉型需要時間推動，更需要投入成本，這對已經陷入困境的企業來說，無疑是雪上加霜。

反脆弱組織「適應」黑天鵝

觀察國內連鎖實體業者，在疫情之前早已經佈局電商，最主要原因在於發現實體店本身存在銷售天花板或市場趨勢正在轉變，不管是實體店礙於空間無法放大產品佈局，又或者發現消費者購買行為已經產生實際轉變，這些改變反使他們在疫情爆發時得以度過難關。

如果自身企業是黑天鵝飛到窗前，才來思考該如何讓自己反脆弱，基本上整個組織跟營運思維就已經相當脆弱，從這個角度要進行任何數位轉型策略也無法真正找到適合的方向，又或者只能「學習別人」，而無法真正找到一個正確的反脆弱方向。

審視過去造成企業可能會陷入經營危機的幾次黑天鵝事件，如果企業都只是將反脆弱重點放在單一面相，那麼終有一天會由於其他黑天鵝出現而再度陷入危機，那終究不叫反脆弱企業。

反脆弱結構「因應」新常態

另一方面，業者在面對疫情時，可能會產生轉型或反脆弱迷思。就是只都想如何讓「現在」變好。然而，從去年2月初次爆發的全球新冠肺炎(COVID-19)疫情，還是今年5月台灣爆發社區感染疫情，旅宿業與旅行業都是直接坐在疫情海嘯第一排，只能眼見著業績瞬間急轉直下，甚至是歸零的產業。即便面對肺炎疫情或各種黑天鵝，在當下並無法提出任何解決方案，也應該思考如何在當下盡可能減少損失，並思考該如何累積未來反脆弱的能力，等危機過後比競品站在更高位階，進而當市場恢復常態後，建立起更強大的掠奪行銷能量，鍛鍊出反脆弱結構做法，並非是於現在能因應危機，而是在未來可以反脆弱。

不過由於國內防疫超前部署，儘管全球疫情反覆升溫，企業並沒有開始著手思考轉型方向，或者該如何讓自己反脆弱，導致國內突然爆發疫情時，因為狀況更加嚴峻而陷入更大的危機中。

數位轉型「預應」疫情反覆

新冠肺炎疫情反覆升溫，為降低群聚感染，許多企業都啟動在家工作模式(Work From Home , WFH)，如果從2020年疫情爆發時的國外狀況來做探討，許多國家都啟動停工停課的防疫措施，不管是硬封城還是軟封城狀態，都是考驗一家企業是否具備遠端作業的能力。

當然並非所有公司都可以在WFH模式下還是繼續維持產出，例如：台灣製造業如果數位轉型為智慧工廠的程度還不高，又或者製造產品必須仰賴人工進行，那麼面對疫情只能停工等待警戒解除。當面臨停工時，企業是否備妥足夠的庫存貨量以維持供貨，這類進銷存及庫存管理能力當然也是企業反脆弱相當重要一環思考。特別是這次台灣肺炎疫情爆發時，國外許多國家都已經逐漸恢復正常，對於以海外貿易為主的B2B企業來說，當國外存在訂單需求，但是公司內部卻因為沒有即時數位轉型因此停工後無法作業，極有可能流失客戶。

除了上述產業，對更多中小企業來說，另一個要思考的是，如何在WFH情況下還能維持基本公司業務運作，如果在資通方面並沒有進行妥善佈局，員工只要離開公司電腦就無法做任何工作，甚至無法將檔案拷貝出來。又或者，有基礎的資通建設，但無法確保公司內部資安及資料外洩的風險，這些狀況劇，都容易造成營運中斷。

數位思考「反應」消費行為

談到數位轉型，業者多數從工具設備來做探討。但如果從肺炎疫情爆發後，越來越多公司或學校單位開始在家工作衍生出各種問題，應該不難發現除了工具導入及作業數位化等問題外，公司組織從上到下都應思考是否做到數位化。

企業或學校單位無法即時因應肺炎疫情做出數位化策略，可能是因為過去一直都沒有數位轉型的必要性，又或者公司上層對於數位工具或網路行銷還是存在相當大的抗拒、質疑，這就是數位轉型在思考面常見的問題。當未來數位生活就是消費者的生活常態時，如果一家餐廳還因為抽成過高而拒絕加入美食外送平台，那其實也是將自己置於風險當中。

隨著各國疫情逐漸獲得控制，讓業者稍微喘息，但若是持續拒絕數位化的思考，抗拒建立反脆弱組織，等下一次黑天鵝來臨時，還能這般幸運嗎？千萬別浪費了這次的危機。（數位行銷延伸閱讀請連結iMarketing銀河數位行銷）