MIT清真認證羊 舌尖感動不只在冬季

【文／張名榕 攝影／莊震烽】

說起羊肉，你會直覺聯想到什麼？如果扣除冬天、進補、羊肉爐，似乎剩下的關鍵詞所剩無幾。不過這些冬季限定的第一印象，可要被晶傳有限公司旗下的國產品牌「拾貳月」打破了。除了運用多樣分切讓羊肉進入更多餐廳與家庭的餐桌，取得清真認證更讓鮮美的國產羊肉打開更廣闊的清真飲食市場，這份鮮嫩美味將1年12個月持續飄香。

屠宰業轉型B2B品牌 推廣MIT鮮美好羊

推出「拾貳月」的晶傳有限公司總經理李維勝10多歲就在家中的屠宰場工作，投入屠宰業已有20多年，不過做久了他也開始考慮，是不是就只能維持這樣的營運模式，「其實我一直都有在思考，要怎麼樣才能轉型創新？所以2011年時成立晶傳，從純屠宰業轉向B2B。」隨後李維勝又成立國產羊肉品牌「拾貳月」，是國內首間取得產銷履歷的羊肉品牌，希望將優質鮮美的國產羊肉介紹給更多美食愛好者。

而說起品牌的命名緣由，則是基於李維勝期待能向消費者強調羊肉最美味的時期，同時突破羊肉供需市場的困境，「台灣山羊養到1年時，肉質與風味最好，其次希望大家1年4季、12個月都能吃羊肉，所以命名為『拾貳月』。」李維勝感慨地說，早期他的羊肉多半銷售給羊肉爐業者，但是淡旺季時需求落差大，這也是讓他下定決心開始經營品牌的主因，希望藉由推廣行銷，打破消費者「羊肉只能冬天吃」的迷思，讓市場價格不受季節影響，長期維持穩定。

這些行銷推廣看似無法100％轉為品牌獲利，不過李維勝有不同的看法，「身為屠宰與銷售業者，我們必須同時兼顧三方的利益，除了我們品牌以外，也要保障前端養羊戶的利潤，更要讓末端消費者喜歡吃。當國產羊有人買、有人賣，我們才能生存。」

至於另一個必須在行銷上強力推廣的原因，李維勝坦言，台灣羊肉比進口羊肉貴，價差可達3～4倍，很多在意價格的消費者因此卻步。以往他會期待大家支持MIT品牌，現在他轉而強調「品質」，用食材的好味道說服市場，「好吃才會吸引更多人，閹過的國產山羊肉質鮮嫩，沒有騷味。產品為什麼貴、貴在哪裡，我們也必須推廣給消費者知道。」李維勝堅定地說。

改用西式分切 與主廚合作端上美餐

回憶這段歷程，李維勝笑稱，推出品牌遇到的第一個問題，就是不知道怎麼賣。以往他經營B2B，只能間接獲得消費者回饋，想得到最直接的市場感受，只好找來專業行銷公司給建議。在經過消費者調查後，他發現大多數人對羊肉還是跳脫不了「很補、適合冬天吃」的印象，因此李維勝最終決定研發更多分切羊肉產品，給消費者更多元的選擇。

「我們採用類似牛排的西式分切法，推出法式羊排、羊肩排、羊肉串等產品，與西餐廳、餐酒館的主廚交流，只要他們願意採用，我們就有行銷的話題。」李維勝說。藉由知名主廚與飯店的推廣，不僅幫拾貳月爭取媒體曝光率，主廚更對肉品提出專業建議，讓李維勝可再回饋給最前端的養羊戶，透過改良飼料或餵養方式，逐步調整、養出品質更佳的羊肉。

在李維勝的努力下，拾貳月不僅是單純販售羊肉的品牌，更扮演了整條肉品產業鏈的溝通橋樑，平衡飼養端、生產端與消費端三方的需求，將以往不連貫的環節一一串聯，讓肉品越來越符合消費者的需求，李維勝認為，「要先弄清楚消費者想要什麼，再去生產他們要的，今天如果不這樣做的話，國產羊肉就無法與進口羊肉競爭。」

SIIR資源加持 突破清真認證難關

李維勝說，「自從拾貳月登上百貨通路後，常常有消費者問怎麼不做清真認證(Halal Certification)，我們想了想，認為申請認證可以接觸更多潛在的消費者，也能創造行銷話題，就希望藉由參與經濟部商業司的『服務業創新研發計畫』(SIIR)開始進行。」

申請清真認證的條件非常嚴格，李維勝坦言與回教協會溝通時，發現雙方思考脈絡截然不同，磨合過程十分艱辛。首先，由於晶傳的屠宰場是豬羊共線，但穆斯林的教義是嚴禁吃豬肉，必須將屠宰時間分開，讓豬肉與羊肉不會在同時間處在同一場域，日後更會建立一條屠宰羊肉的專線。「雖然生產成本增加，但這就是對伊斯蘭文化的尊重。」李維勝表示。

「宰殺羊之前，要由回教徒為牠們念誦可蘭經，讓羊心情平靜，下刀、放血也必須由回教徒執行，我們請協會幫忙媒合，花了一番時間與心力，最後終於找到合適人選，每月一次配合屠宰時間過來幫忙。」此外，回教徒不能喝酒，因此工廠的清潔線不能用酒精來消毒，後來改採用次氯酸水，為了符合清真認證的規範，方方面面都做了不少更動。

不過，隨著清真認證條件一一達標，只差臨門一腳就能申請成功，拾貳月卻碰上棘手難題，「回教協會希望誦經後，不電擊羊隻直接下刀，但台灣法規規定要採用電擊，執行人道屠宰，否則就是違法。」李維勝立刻找防檢局溝通，但遭到拒絕，只好回頭與回教協會討論，最後協會讓步，認為既然要在台灣推廣清真認證，教義就不能凌駕當地法律，必須有點彈性。李維勝真誠地說，「那段時間心情經常七上八下，差一點心血都要付諸水流了，好在最後有好結果，這是讓我很感謝，也很感動的事。」

在將「拾貳月」轉型為清真肉品的品牌後，李維勝也透露，從分析目前的消費者數據，發現吃國產羊肉的目標族群以男性較多，年齡層介於40至50歲，社經地位較高。在SIIR委員建議下，拾貳月也重新調整了行銷的策略，未來並不會只針對主要的目標族群推廣羊肉，而會思考如何去影響目標族群周邊的更多消費者，透過社群行銷開發，瞄準年輕人與女性等新族群，以擴大未來的消費市場。

樂見新品牌夥伴 共同超越7％市場份額

多年來，李維勝想方設法推廣國產羊肉，有人曾稱讚拾貳月是貨真價實的「領頭羊」；但也曾遇過有人質疑，他們為何要做這麼多買賣以外的事？

回首來時路，李維勝感慨地表示，嘗試走別人不願意走的路，背後有許多的艱辛與壓力，但讓他最開心的，就是能幫助養羊戶看到有希望的未來，「飼主安心養羊，我用心生產產品，消費者安心吃，3句話說起來很簡單，但要真正做到，必須花費很多時間與心力。希望未來大家聽到國產羊肉，就能夠想到拾貳月。」

更讓李維勝開心的是，在「拾貳月」這個品牌推出之後，有越來越多的養羊個體戶也開始開發自有品牌，對此他樂觀其成，「國產羊肉只佔國內市場的7％，未來還有很大的發展空間，只要大家合力推廣，一定能促進整體產業發展。」李維勝充滿信心地說。