VR、Line@、AI聲動面試 對的人快上車

文／洪敏隆 圖片提供／群創光電

時序來到6月，又將是眾多畢業生準備投入就業市場的熱門時期。然而，隨著國內疫情升溫，原本是各大學積極舉辦徵才博覽會的此刻，各項實體活動紛紛取消，疫情看似讓各大企業與新鮮人的交集絕緣，然而群創光電在推出「一站式求職Line@行動招募2.0平台」後，並沒有這類苦惱，他們這幾年在人資部門加快的數位轉型腳步下，藉由AI與科技工具的幫助，不只徵才流程變得更無負擔包袱，同時也讓群創與求職者的距離變得更親近。

求職者只要在手機上打開通訊軟體Line，輸入履歷及應徵條件，群創光電的Line@就會推薦至少3個適合的職缺；戴上VR眼鏡，求職者馬上就能體驗身歷其境的辦公室之旅，如同親臨群創光電廠區，還能拜訪一趟公司的健身房、餐廳等設施……

求職流程數位轉型 Line@解決疑難雜症

談起這個行動招募平台，群創光電人力資源處長張仁勇說，其實隨著網路普及、行動上網便利，社群工具變得更頻繁使用，群創很早就觀察到求職者在找工作的管道與傾向上的明顯變化，人才就是公司的重要資產，身為招募第一站的人資也要因應新科技趨勢變化，再加上內部數位轉型的趨動力，設定了要從日常任務開始改變，因此2018年就結合行動APP，以新鮮人們最普遍使用的通訊軟體Line設計招募平台，起初只有提供貼圖等簡易功能，希望增進與年輕族群的互動；2019年再擴充功能，增加FAQ問答集功能，讓對群創有興趣的人可以對公司更了解。

2020年新冠肺炎疫情剛發生時，群創正好完成新一波的升級，新增了雲端面試功能，求職者僅須透過個人通訊設備及軟體，不用到徵才現場就可獲得專屬的客製化職缺推薦。來到2021年，這項徵才服務更升級，再加入了VR虛擬實境體驗及AI線上面試，將數位轉型體現在遠距求職服務應用，透過AI、VR確保人際零接觸，同時能兼具便捷性與高效益的求職服務，招募優秀人才。雖然建置這個行動招募平台的初衷並不是為了防疫，但是在目前疫情緊張的氣氛下，既能避免人跟人接觸，又能流暢銜接招募工作，則是意外之喜。

說到「一站式求職Line@行動招募2.0平台」的最大特色，張仁勇認為在於利用大數據，打下人資系統的基礎，平台可依據新鮮人的特質與條件，為其推薦3個以上適合的職缺，並獲得專業的職缺建議與諮詢。

「我們利用大數據分析呈現職缺的數位輪廓。」張仁勇解釋這項功能之所以能誕生，歸因於群創以往招募的數量很大，有非常龐大的資料庫，運用這些累積的資料分析就可以大略知道哪些單位、職缺需要找什麼樣的人，例如：年齡層、學校、科系、居住地等相關基礎背景，再透過數位輪廓描述將履歷做分類，系統就可以此基礎進行職缺媒合，「以前的履歷沒有常模歸類，在進到約定面試這個環節之前，可能要看好幾百封履歷才能敲定；現在可以過濾到約看15封就可做電話聯繫，單位主管也能較快速挑選到適合的人才。」

平台升級更人性 主動推、即時回、易上手

除此之外，2021年升級後的平台，張仁勇認為還有「主動推」、「即時回」、「易上手」3項特色。在「主動推」部分，求職者進入專區後有個20秒速配推薦，只要填寫學歷、科系、想投哪類型的工作，就會得到至少3個職缺的推薦，並且可以快速了解工作內容，若有興趣，1分鐘內就可以完成履歷投遞；同時也會針對其個人特質分群，未來有相關招募活動時群創就能主動推播訊息，不漏接所需人才。

「即時回」則讓求職者可以全面掌握求職流程、進度。在Line@的介面上有面試詢問、面試進度查詢、變更面試時間、面試應準備文件等功能，如果輸入薪資福利則有薪資、給假、保險、餐飲、交通、教育訓練、各項補助、福利設施等資訊，都可以隨時隨地自助查詢。

張仁勇認為，這解決了過去人資的痛點之一，「它能降低求職者對HR回應的抱怨。」過去求職者對相關資訊不了解時，第一反應就是打電話詢問，如果需要變更面試時間等也要打電話，但一直打電話、講電話，其實對雙方來說都不是最有效率的選擇，「現在我們將求職者常問的相似問題整理起來，只要在Line上一查就可以即時得到解答。」如果求職者找不到符合自身狀況的解答，也會在24小時內收到回覆。從群創人資的角度來看，也不用再安排很多人接電話，將人力資源有效利用，同時，當推進到面試階段的效率提昇了，找到正確的人的機會也會隨之提高。

由於運用手機、Line平台即可處理求職者的基本需求，擁有24小時隨時隨地都可查詢、聯絡的特色，求職者就能更輕鬆快速地物色有興趣的職缺，並且馬上行動。張仁勇說，這類「易上手」的特色將有助吸引更多優質人才投遞履歷，「像2020年受疫情影響，校園徵才活動停擺的情況下，透過Line平台投遞的履歷量約1,000～2,000份。而今年至5月疫情再升溫之前，就已經收到3,000份履歷，也顯示有更多人已經對這種求職新管道有一定的接受度了。」

VR體驗拜訪廠區 入職後不再與想像不符

不過，對於求職者來說，即使有各類文字說明解答疑惑，實際的工作環境到底如何？往往是「沒圖沒真相」。有時就算能在企業官方網站找到照片，或許已是久遠以前所拍攝，又或者找不到求職者最想看清楚的設施與角度，無法滿足需求。在疫情影響下，更不可能帶求職者來一趟Office Tour，這時提供VR體驗就是解決之道。

VR體驗分3個重點，第1個是讓求職者有如跟群創總經理親自面對面，由總經理介紹群創，並歡迎求職者加入；第2個是介紹廠區環境，因為群創多數職務的活動範圍都在此，讓求職者能直接體驗未來的工作環境，感受工作氛圍；第3個是周邊環境介紹，帶求職者走訪群創提供給員工使用的球場、健身房、餐廳、便利商店等休閒及福利設施，不必猜測人資所說的話要打多少折扣，自己就能眼見為憑。

有了VR體驗，也能解決人資的另一個痛點。張仁勇說，「很多人資會遇到一種情況，好不容易招募到人才，並且接受完善訓練，但是正式工作沒多久就提出辭呈，原因是這份工作和他想像的不一樣。」由於每個人對於實際工作的想像不同，例如：群創強調無塵式環境很乾淨，但是每個人對無塵的乾淨認知不同，「運用VR沉浸式的感官體驗，能更了解未來工作環境的真實情況，減少雙方的認知落差，因為與想像不符而短期離職的情況也可望獲得改善。」讓招募不再淪為白忙一場。

從10位降到3位 AI面試提高人才命中率

AI線上面試是今年群創另一項啟動的遠端徵才功能，這套與合作廠商建置的面試工具「HRDA系統」是透過分析求職者面試時的面部表情，產出人格特質的綜合分析。求職者回答問題、完成遠端錄影後，群創就可以快速篩選求職者的人格特質是否適合，專業問題再透過HR或單位主管詢問，大幅縮短招募的時間，同時也增加準確度跟效率。

張仁勇提到，「過往1個職位，每名主管約要面試5～7位求職者，比較特殊的職務甚至要到10位；現在平均面試3位即可找到適合者，且比對其AI評價分數跟主管錄取分數發現，兩者的確達到正相關。」而且群創的廠區分散在不同縣市，現在主管不必再為了初試的面試而長程移動，在行政效率跟便利性上也更佳。另外，主管在面試前其實需要先培養技巧，過去人資還要對主管提前進行面試訓練跟教育，提醒不要問不適合的問題等，如今在電腦線上就可以給予指引，也提昇複試的面試效益。

為了更精準篩選適合的人才，群創已排定要針對AI面試甄選進來公司的人員，將其1年後的績效考核成果與入職相關的主管評比、AI評比成績做相關分析，希望反饋到AI系統，之後能有更多客製化的測驗方式，也能為不同職位建立不同常模分析。

對於目前群創運用AI面試的實戰成效，張仁勇說，「因為求職者還不太習慣對著攝影機或視訊面試，難免害羞、不自然，且求職者待的環境、網路設備也會影響到錄製品質，未來希望能夠建立類似懶人包的指引，告知所需資訊設備規格，讓求職者更了解錄製需求與方式。」

另外，在錄製的當下，求職者沒有那麼多思考時間，在真人面試時若求職者不了解內容，還可以再確認「請問這題目的意思是什麼？」經過解釋再答題，但AI無法如此回應，因此張仁勇說，「問題指引跟下達如何做到更明確，也是期待未來可調整的方向。」

串接分析AI、VR、Line平台 招募系統持續進化

「之後就算疫情降溫，視訊面試、遠距面試的頻率還是會越來越高。」張仁勇分享他的看法，後疫情時代的求職者將對這種新應徵模式更容易接受，更何況群創的招募原本就以新鮮人跟年輕人為主，這類族群已經習慣行動化、網路化的生活方式，使用Line對他們而言更輕鬆自然，他也認為，未來各企業在徵才管道的規劃也勢必會逐漸向此趨勢靠攏。

至於目前群創的招募流程中，內部簽核已經全面自動化，外部透過Line、VR、AI將完整資訊流串接，下一步的構想則是開始整合資料庫做常模分析，描繪出比現在更完整的求職者數位輪廓，張仁勇說，「加入資料庫的資訊分析後，更能達成智慧化或AI化的修正管理模式，不斷修正、進化，未來這個招募平台與應用工具的招募成效就會更加顯著。」

而為了因應這些人資業務的轉變，群創在尋覓HR人才時，也已開始招募資料分析人才做數據化分析，並與AI分析做數據化串聯。談起之後群創人資部門的新發展目標，張仁勇滿懷期待地說，「精準行銷是未來努力方向之一，過去我們的招募訊息都是被動式的，之後希望透過資料分析不只能知道哪些人才適合群創，還可知道人才區塊在哪裡，主動招募推播、精準行銷，讓遠端招募能『更近距離』接觸優秀而適合的人才，讓群創與求職者都成為彼此的『對的人』。」