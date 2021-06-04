AI理性分析 人類感性互動 人資轉型策略夥伴

文／王志銘 圖片提供／達志影像

「AI招募絕對是未來的趨勢。AI正在改變企業進用人才的面試流程。」台灣藝珂集團旗下專注於科技人才招募的Spring Professional躍科人才協理梁家榮開門見山地表示。由於新冠疫情一波未平一波又起，減少「人與人的連結」，讓遠距辦公、遠距視訊會議都成為職場新常態。尤其是遠距面試，對提供國際人力資源顧問服務的躍科而言，透過AI／遠距面試系統來應徵海外人才，就可先以視訊面試篩選應試者，幫企業搜尋最適合的人才再進行現場面試，節省時間差旅成本，更便於廣納各國應徵者，建立完善人才影音資料庫。

他說：「應用AI科技的最大優點，在於省下大量人力成本與時間，讓人資專注於更重要的工作上。」例如：當面對數量龐大的求職者時，人資可以使用聊天機器人與之聯絡，進行面試約訪、更改日期等例行事務；運用關鍵字篩選，可將求職者的履歷內容、職缺所需的能力條件快速進行媒合。

除此之外，相較於真人面試，利用AI視訊面試，也可避免人為的判讀偏差或刻板印象，比如對性別、種族、學歷等歧視，讓評測結果趨於客觀公正。在美國許多公司，面試已由AI機器人代勞。求職者在第一關接觸到的並不是真人，而是AI面試官，它會根據職位需求對求職者進行提問，並以大數據資料庫為根據判別對方的回應，分析該員的人格特質是否符合錄取條件，提昇招募人才的效度。

AI面試應用5類 提高招募精準度

就梁家榮的觀察，目前企業在招募人才領域上，針對AI技術的實際應用可分為5種類型：

1. 履歷文本分析：以文字類的大數據為基礎，進行大量文本分析。最具代表性的就是由個人的履歷文件中進行大數據分析，分析求職者是否匹配或適任於某項職務。

2. Chatbot聊天機器人：運用文字或語音的聊天互動，讓求職者與應用程式進行面試，並對訪談紀錄進行分析，作為初步評估並安排進一步面試的篩選機制。

3. 社群媒體分析：分析求職者在社交網路（例如：Facebook、Instagram）中的各種紀錄，包含貼文、留言、圖片，以及對於各種議題的觀點。

4. 語音分析：分析求職者在面試時的語音資料，包含對話時的各種用字遣詞以及相關語意或情緒，並與工作職務所需的特質與需求進行比對分析。

5. 影像分析：透過AI人臉辨識技術或微表情等訊息，判別求職者在回答題目時的臉部變化，藉此辨別各種肉眼難以察覺的意念、想法或情緒。

借助深度學習的演算法以及大數據等技術，當提高徵才效率，招募精準度也隨之提昇，對企業、求職者及媒合者三方來說，都是共贏的局面。梁家榮也說，在這5類應用中，其實「聊天機器人就是人資界常用的工具，透過一套擬人的對話劇本，例如：最近有在看外面的工作嗎？都在搜尋哪一類的職缺？等設計對白，來引起求職者的興趣並做出回應，再將這些對話自動記錄在系統中，方便人資顧問進行大數據搜尋，並做出精準媒合。」

AI只是輔助 人的專業難以取代

然而，雖然AI來勢洶洶，但在人資領域仍難完全勝任人力的招募方式。梁家榮認為，AI並不會取代傳統人資的地位，它的定位會是用來幫助人資更客觀而有效率地處理日常作業。也就是說，「這些分析工具帶來的數據，仍然需要人力去做專業的判斷和運用。」

梁家榮表示，「AI目前仍無法像人一樣，做出專業人資的判斷。但是，基於強大的數據運算能力，以及機器學習看出行為背後的模式，AI可以協助企業在初步篩選時，提供準確的數據分析。」

梁家榮以視訊面試為例解釋，它是屬於遠距面試的一環。當企業人資加入AI應用時，其操作方式，「通常是透過一個視訊面試平台，藉由系統同時寄發大量線上面試邀請給求職者。在人資不用全程參與的情況下，求職者利用錄影面試回答問題，人資端再藉由AI協助分析合適性，可達到大幅提昇招募效率，省下篩選的時間和精力。」

上述是理想的應用情境，但適合企業人資應用的方式，卻未必能直接套用在針對高階人才的獵才產業，對獵才媒合者而言，真人仍然有著無法取代的價值。「嚴格來講，目前有應用到AI技術的招募流程，仍是屬於比較初階的工作。」梁家榮坦言，「AI面試絕對是未來趨勢，只不過在台灣獵才產業中，還是處於未來式，沒有到現在進行式。尚未大規模普及的原因，牽涉到2個層次：第一，求職者對遠距面試的軟硬體了解程度；第二，高階獵才產業的特殊背景。」

視訊面試眉角多 高階獵才反不適用

首先，像是AI面試或非同步面試等方式，最適合用在須處理大批應徵者時，以節省時間和人力，但許多人對這類平台的操作並不熟悉。大多數工作者，通常已經習慣於傳統的工作環境和作業模式，若非受到疫情影響，許多人根本不會接觸視訊會議、線上協作等工作方式。可以想見，在進行遠端面試或者非同步的影音面試時，這些人可能會遭遇「設備不夠周全」、「操作器材有障礙」、「不習慣面對螢幕的對話方式」等疑難雜症。

梁家榮提到，「對網路與科技的不熟悉，可能會讓部分求職者忽略了網路頻寬是否穩定、影像畫面和聲音傳送是否清晰、背景是否有過多雜訊等問題，這些是屬於硬體的障礙；軟體部分，有的求職者連攝影鏡頭是否有正確開啟、音量大小是否適當都不清楚，甚至有人在影片錄製完成後，不知要按哪個鍵傳送出去，各種情況都會出現，以至於有些企業對遠端面試仍持保留態度。」

再者，當招募情境帶入到獵才機構尋找人才的過程，將會發現這些面試工具的效用並不如預期。

因為這些包含影音面試的AI評測工具，通常是為了「主動」前來的求職者而生，但獵才顧問會特別鎖定挖角的候選人，往往是正在某知名企業表現良好、穩定發展中的高階主管，處於求職的「被動」狀態。除非這名候選人剛好也有轉換工作的規劃，否則願意受邀上平台參加影音面試，甚至為此主動錄製一段自我介紹影片的可能性，可說是微乎其微。

至於聊天機器人、AI面試官，更是難以在獵才顧問主動出擊時發揮效用。梁家榮點出關鍵，「這類候選人多屬高階主管或專業人士，獵才顧問多半已掌握其能力和評價，其實不太需要透過面試平台再做初步的篩選。另外，在整個招募過程的溝通聯繫上，也很重視由顧問親自詢問轉職意向的環節，才能顯現出對候選人的重視，也能確實了解對方最真實的想法和顧慮。反之，透過聊天機器人丟出的制式問題，不但訊息過於片段，對高階人士而言根本不會想要回應。畢竟，冰冷的機器語言，遠不如真人的一聲噓寒問暖。」

AI分析+人的溫度 永遠在進化的Beta版

AI的應用面雖廣，但面對優質的人才，還是必須透過有溫度的互動，才能吸引他們加入團隊。因此，若想導入AI面試，企業該思考的層面應該是，如何結合AI理性分析與人類感性服務的不同專長，各取其優點，才是真正招募精準人才的最佳方法。

但無可否認，AI與其相關的技術仍是未來在人才招募上的主流，只是還有許多技術瓶頸尚待突破。梁家榮指出，「更精準的說，所謂的AI面試，會處於一種永遠的Beta版（商品實際推出前的最終測試版），也就是它會持續的學習與進化，越來越趨於人性化、趨於專業人資的判斷。」

梁家榮最後提醒，傳統人資角色，也不用過度害怕在未來被AI取代。人類歷史經過工業革命、資訊革命的浪潮，許多職位確實在時代發展中消失，但同時也有許多新的工作誕生。

他總結，「人資面對最大的挑戰，其實是如何及時跟上趨勢，並思考如何運用AI技術提昇效率與降低成本，創造出新的貢獻與價值。」如此人資方能從原本偏向服務性質的後勤單位，化被動為主動，進一步轉型成組織人才策略規劃的顧問角色。