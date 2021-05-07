讀懂數位轉型 讓傳產實力從小兵變將軍

【文／銀河互動網路領航員 圖片提供／達志影像】

數位轉型對傳統產業來說應該算是相當熱門的議題，台灣傳統產業多數都是製造業，因此在製造業大量轉移到中國跟東南亞後，轉型就已經是台灣傳統產業在不出走前提下的必經之路。

談到製造業類別的產業轉型，比起先前大量輔導開設觀光工廠的做法，數位轉型實際上才是最適合製造業的轉型方向。因為觀光工廠的本質其實是觀光業，雖可稱為傳統產業，但卻與製造業有相當大差別，貿然導入反而會造成許多企業在轉型過程中必須額外增加人力，甚至投入更多新資源，這對企業來說都是「有負擔」的轉型。

然而數位轉型卻與觀光工廠轉型方式不同，主要是在評估企業既有資源及人力前提下，導入數位工具或數位行銷進行數位優化，進而實現產業的轉型目標。從這個角度來看，今日相當多製造類的傳統產業，改變原先的代工模式並轉為自有品牌，再透過電商進行數位行銷。令人好奇，此舉是否算是數位轉型？答案是：「算」，但並沒有完整實現精髓。而這些傳統產業即使已下定決心準備投入推動數位轉型，也必須先思考轉型後企業是否因此解決問題？又或者只是為了轉型而轉型？

傳產拚數位轉型 必要性在哪？

談起傳統產業在數位轉型方面最常見的阻礙，無非就是二代或三代接班後，新一代想要導入數位轉型，但是長輩或資深員工無法理解，因此在推行時有相當大的難度。

探究形成這些阻礙背後的關鍵角色與成因，有部分是來自於老一輩經營者，而且這些人可能都正擔任企業高階主管，如果企業於目前營運上並沒有急需解決的問題，自然也很難讓內部成員理解轉型的急迫性與必要性。因此，在此前提下若強行推動數位轉型，對於這些成員而言，他們既無法認同轉型的必須性，再加上為了數位轉型又需要投入大量資源，甚至還會進一步嚴重影響他們已經認可或已成習慣的工作模式，必須配合調整工作型態，此時在數位轉型的推展過程中引起非常大的反彈也是意料之中的事了。

然而，如果企業確實因為趨勢轉變，造成訂單減少、營業利潤明顯降低，這時若導入正確數位轉型方向，可能單在執行數位行銷工具導入及數位優化階段，就能明顯提昇績效，在此狀況下要說服企業內部落實完整數位轉型，就容易得多。

因此，有相當多傳統產業的第二代、第三代，在面對無法有效推動數位轉型的狀況時，普遍會將問題歸咎於世代差異或長輩不支持，但他們卻沒有深入思考是否有轉型必要性？如果企業沒有存在非得轉型不可的問題，這些行動反而是將數位轉型變成假議題而做虛功。真正找到數位轉型需求，再來思考該導入什麼轉型方法及策略，這才是正確的思考方式。

轉型關鍵 善用數據推動優化

縱觀製造業的數位轉型方式，常見的做法就是由原先的代工轉而發展自有品牌，並利用電子商務做銷售；又或者是透過SEO、商貿平台等數位行銷工具將商品上架到蝦皮、阿里巴巴或Amazon等電商平台，以觸及潛在消費者。但嚴格說起來，如果只是使用數位行銷工具、將官方網站進行SEO調整，以便讓國內外客戶更容易找到自己，其實還不算真正的數位轉型。使用數位工具只算是拿到數位轉型門票，構成轉型與否的關鍵在於企業是否實際獲得優化。

無論是透過數位工具從B2B轉為B2C銷售，又或者直接以工廠形式進行DTC行銷（直接面對消費者，Direct To Consumer），甚至只是透過數位方法於線上觸及更多潛在客戶，行銷人員都應該思考透過數位轉型，可以獲得哪些「數據」作為優化方向。

不同於傳統行銷模式，數位行銷最大的差異化優勢便是所有行為都可以被數據化追蹤。如果行銷人員只懂得分析數據指出好壞，那事實上跟傳統產業過去做法並沒有太大差異，只是資料的來源從原先的紙本線索變成數位資訊而已。

當傳統產業準備推動數位轉型，該考量的目標除了應用數位行銷工具來解決問題，更應該包含運用全面化數據、建立完整優化策略的部分，藉此針對每個成效不佳的階段來發掘背後的問題、成因及解決方案，並在即時修正後立即獲取新數據，再投入下一階段的優化行動。

鎖定轉型目的 才能找對方向

數位轉型已經是近幾年業界的熱門探討議題，但不少製造業者提及數位轉型時，普遍對其的反應都是又愛又恨。愛的是這些企業相當清楚如果不轉型，可能就得等著被市場淘汰；而恨的無非就是對於數位工具及技術不熟悉，造成多數企業在推動數位轉型過程中遭遇許多難關，甚至少不了被騙等不愉快的遭遇。

相當多傳統產業對於數位轉型常會產生一個迷思，認為必須將其聚焦在工具及技術應用的導入，反而沒有意識到透過數位工具應用，企業可以「獲得什麼」。當企業被這類迷思所誤導，忽略了數位轉型最重要的目的，就可能離轉型的益處越來越遙遠。

例如：當企業的問題其實是在於訂單量減少，或者是於疫情衝擊下失去展會等觸及客戶的管道時，那麼最需要導入數位轉型的方向，應該是增加數位行銷管道並優化行銷成效，而非於硬體面投入大量成本。如果單就製造業來說，將產業流程全面數據化監測或是計算出最佳化進銷存模式，透過減少成本及倉儲浪費也是值得納入考量的解決方向。

當可以做到基礎數位工具導入、數位優化成效後，企業的下一步就能再思考該如何利用數位新技術讓整體成效更放大，甚至是打造自動化數位流程，落實全面數位轉型。

而傳統產業在推動數位轉型的過程中，即便沒有藉此發展出企業第二曲線，也能換個方向思考是否可以透過數位轉型，於既有資源或營運項目建立更多成效。舉例來說，如果單純從製造業建立自有品牌，並透過電商形式銷售商品，那並非是數位轉型，充其量只是導入數位工具，因為製造業品牌跟電商品牌並非同一個事業體。頂多只能說企業轉型方向是希望透過轉變銷售模式，改變原先代工業務已經沒有競爭力的問題。如果實際上代工或是製造業還是具有相當高的利潤，那麼比起導入電商銷售，透過數位行銷觸及更多潛在客戶可能是更適合的作法。

製造業延伸出電商品牌，本身就算是發展出第二曲線，如果能再加上數據分析來提高銷售量，那麼就能算是進展到數位優化。後續假使還能進一步透過數據收集工具整合製造、電商2個端點數據進行整合分析，改善原料進貨、庫存管理、生產流程及銷售並全面優化整合，就可以說這個以製造為主的傳統產業，已經達成利用全面數位化做到降低成本、提高績效，進而落實數位轉型的目標。

5G、區塊鏈 開啟企業新起點

想要順利導入數位轉型也不可忽略新的數位科技，自動化工廠都已經是過去式，接下來的數位轉型重點除了人工智慧及區塊鏈發展外，將以5G為基礎，進而從物聯網、車聯網延伸出更多數位場景。

對一般企業來說，如果可以直接導入最新科技進行數位轉型，當然是最佳解方。例如：依賴大量人工的營建業，本身就存在供應鏈長、節點又多的特性，如果企業能夠利用區塊鏈技術賦予更多信任價值，絕對可以為品牌帶來更多獲利。

早已被視為黃昏產業的紡織業，同樣有企業藉由導入人工智慧，有效減少製程繁複性，進而提高企業競爭力，甚至還進一步將人工智慧延伸到一般市場應用，於B2B業務中發展出B2C市場的第二曲線。

如果無法真正導入新科技進行數位轉型，傳統產業也應該了解目前數位科技發展，比如車聯網跟物聯網可能於未來成為民眾生活的重點場景，即便企業本身沒有掌握5G、物聯或車聯網技術，也該思考如何進入數位行銷場景，讓新技術成為數位優化支點，才有機會享受到數位轉型趨勢的紅利。（數位行銷延伸閱讀請連結iMarketing銀河數位行銷學）