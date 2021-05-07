鏡前1秒鐘鏡後10年功 描繪精彩職場美景

【文／吳昭德 圖片提供／達志影像】

這幾年由於蒸汽火車帶動一股復古情懷，吸引了一群喜愛鐵道也喜歡攝影的人。筆者即是其中一位鐵道攝影迷。經過這些年浸淫在鐵道攝影的興趣裡，逐漸感受到，鐵道拍攝跟職場兩者之間有很多相似之處。那就是，做足準備後，還會隨著機遇、抉擇，而產生不一樣的結果。但有一點是可以確定的，機會總會留給準備好的人。

我從2013年離開職場後擔任專業講師，因緣際會愛上鐵道攝影，而這幾年為了記錄整個台灣鐵道與歷史，至少繞行台灣10次以上。可能對大部分人來說，直覺上會認為以現在手機這麼方便，到處都能隨手隨拍，拍個火車有什麼大學問？

其實拍攝火車還真的是一項很大的挑戰。因為火車是屬於動態的「被攝體」。所以，拍攝之前就要依照現場的環境與氣候條件，思考如何構圖，接著則是依照構圖，思考要採用廣角、長距離、標準距離的焦段與鏡頭。

還記得，自己還是菜鳥時，經常因為沒有事先把功課做好做滿，結果錯過瞬間捕捉火車在鐵道奔馳的美麗畫面，再不然就是，沒有事先思考要用什麼角度拍攝，當碰到需要相關的鏡頭時，卻忘了帶相應的交換鏡頭，讓人扼腕不已。

這情境是不是跟我們在職涯歷程非常相似？當我們是社會新鮮人時，對某個工作產生興趣，往往只是基於薪資福利、企業名氣等表象條件，很少在投遞履歷時，事先真正的深入去了解：該企業生產的產品、他們服務的顧客，以及組織文化。

當我們已經成為主管時，很少會以有效的人力資本或資源整合，以及風險與危機等俯瞰視角，反而經常是計畫的開始只想到好處與優點，因此遭遇到無法預期的狀況，就會進而讓整個計畫停擺。

一招半式VS.十八般武藝

回到鐵道攝影，在拍攝時鏡頭焦段是非常重要的。光是以鏡頭來區分，可以分成廣角端、標準端、長焦段端等。每種焦段設定都是依照自己思考的構圖與當下實際的狀況。

除了要在對的時機點，搭配對的交換鏡頭之外。在拍攝的當下要去選擇光圈的大小，以及快門的速度，而這個時間點又是瞬間即逝，如果因為無法判斷正確，而造成錯誤的選擇，將會造成整張照片曝光過度或不足。而這些的瞬間抉擇正確與否，都成了整個作品最後的結果。而且一旦抉擇就很難有時間去修正與更改，這些就是我們所謂的經驗累積，也就是能力的培養。

職場也是一樣，畢業生取得大學、研究所文憑只是進入社會的敲門磚，後面要選擇進入什麼產業？擔任什麼職務？學習或歷練什麼領域？端看個人的選擇。在馬斯洛(Maslow)5大需求層次理論(Hierarchy of Needs)，職場人的職涯發展會隨著年齡成長，產生不同的需求。要滿足這些需求，就需要有不同的能力。

尤其在現今技術變化很快之下，過去經驗的累積如何轉化為應付未來的技能，就需要倚靠平時的學習與運用。就以人脈的累積為例，俗話說：「30歲前靠個人能力賺錢；40歲以前靠整合能力與資源賺錢；40歲以後，就是靠人際關係與人脈在賺錢。」不無道理。

再以職能來說，因應顧客需不斷Update能力已經是職場新常態。但觀察周遭還是不少人以一招半式闖天下，而不屑於擁有十八般武藝，認為是半調子，什麼都會，什麼都不會，沉迷於過往成功的經驗之中，其實故步自封，也許就錯失另一道職場彩虹。

堅持 並非將錯就錯

在這幾年追火車的經驗中，要拍到一張自己覺得不錯的作品，往往要經過很多次的失敗，而要經歷的失敗次數與付出時間的多寡，仰賴自己平日投入學習的程度，以及準備功夫成正比。以往經常在拍攝時，事先做了完整的規劃，也帶了整套的交換鏡頭，卻到現場時發現沒有任何奇景可拍，只好敗興而回。

相同的，我們在職場工作也是一樣的，不可能所有事情都很順利，甚至一開始就碰到不斷的失敗與打擊。有句話說，「年輕時挫折越多，未來就越能忍受挫折。」相反的，「年輕時挫折越少，未來就越難忍受挫折。」新世代年輕人比上一代聰明，但很多是在父母親呵護下長大。所以，從小比較少自己去面對挫折，還有處理挫折後如何爬起來繼續往下走，因此影響進入社會後，面對挫折的抗壓性，而這恰巧是在職場工作成敗最重要的關鍵。

個人如此，企業經營亦是如此。企業從創業開始，就像跑馬拉松一樣，要能堅持到壯大，過程中會碰到一波又一波的挑戰，挫折與失敗隨之而來。需要企業與組織有所作為去度過難關，將所碰到的問題，逐一解決與突破。如果因為挫折失敗就灰心，裹足不前而輕言放棄，企業與組織，就可能成為被淘汰的一員。

尤其對於領導者而言，要能在變動快速的環境做出正確決策，如果沒有讓部屬「資訊共享」、「狀況共有」，隨時獲得第一手資訊與報告。只有靠領導者憑個人意識做出抉擇，是很難在第一時間作出修正，減少錯誤所造成的傷害，更難挺過內外部環境影響的打擊。所以，堅持並非將錯就錯，而是在錯誤中學習修正，調整步伐，帶領團隊繼續向前走！

自己構圖職場風景

我想「機會總是留給準備好的人」這句話，不管是放到哪裡都是真理名言，不論是職場上成功的人，或是能夠拍攝出令人「讚聲」的相片，都得靠平日扎實地準備與努力。機會有時候更需我們努力去爭取或創造，畢竟機會鮮少會直接掉下來的，多一分爭取就多一分希望，準備越充分的人，就越能抓住與掌握機會，這是不變的道理。所以我們可以把職涯看成像攝影一樣，由自己來決定，想拍出什麼樣的相片。而結果是不是有如自己所期望的，那就得看平日自己的準備與累積的創新能力。（本文作者為現任專業講師，鐵道攝影師，中華人事主管協會資深講師。）