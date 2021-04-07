【文／張名榕 攝影／莊震烽】

室內設計師就只能做裝修嗎？答案是No，總是身在接觸顧客的第一線，室內設計師更能把握市場的喜好，當這份了解與專精衛浴的品牌「巧時代」相結合，未來推開浴廁門，各種配件都將是高CP値的設計款！

復古風、森林風、奢華風、極簡風、工業風，一張張風格迥異的設計圖貼在白板上，令人看得目不暇給，各有千秋的衛浴配件讓評審們傷透腦筋，他們要從15間設計公司的作品中，挑選出最美觀、最有創意，同時適合大量生產的優秀設計，成為台灣衛浴知名品牌「巧時代」的代表作品之一。

有趣的是，這些公司的專長不是產品或工業設計，而是「室內設計」，儘管都從事設計，目標對象卻截然不同，室內設計公司之所以會跨領域群聚參與經濟部中小企業處「中小企業服務優化與特色加值計畫」，要歸功於負責召集的領頭羊寬居國際有限公司。

聯名合作 讓品牌深植人心

對此，寬居國際有限公司執行總監許家慈表示，其實他們曾經與知名家具大廠永興合作，以榫卯工藝為核心精神來設計新款家具，不僅為傳統產業注入新思維，設計師也同時學習到珍貴的傳統技藝，跨界的成品更廣獲外界好評。這些成功的經驗讓他們相信，只要緊密與產業界互動，就能結合雙方優勢，創造全新可能性。

談起這回與JustTime巧時代的合作，許家慈坦言，自己原本不熟悉這個品牌，直到某次在新南向的出訪活動中，她與巧時代董事長潘進吉同行，參訪對方位於泰國的店面，才驚覺巧時代在海外如此受歡迎，許家慈更訝異的是，這個可譽為「台灣衛浴之光」的品牌，在國內竟然鮮為人知。

「台灣很多廠商原本都是做代工，後來轉做品牌，就和巧時代一樣，但有些廠商缺乏設計能力，只能淪為打價格戰，非常可惜。」許家慈遺憾地說，她認為相較其他傳產業者，巧時代有自己的產品設計部門，也有很厲害的人才，設計思維較開放，若能和更多跨領域設計師合作，必定能發揮綜效，能讓更多台灣人好好認識這個本土品牌。許家慈印象最深刻的是，當她向潘進吉提出合作想法時，對方竟然完全沒有猶豫，一口就答應，雙方討論過一兩次就拍板定案。寬居國際設計總監柯韋存補充，「潘董相信製做聯名商品不見得要找外國設計師，他相信台灣設計師的能力，也認為台灣該起用自己的人才。」

群聚共好 良性競爭帶動進步

抱持著共好的想法，許家慈也希望串聯室內設計業界的人才，碰撞出更多創意想法的火花，「台灣的室內設計產業很發達，也有很多厲害的人才，為什麼不能一起努力，試著走出不一樣的路呢？」因此，寬居國際從北到南邀請10間公司參與設計競圖，因為迴響熱烈，最終共有15間公司加入群聚的夥伴行列。

不過，由於受限於專案時程，許家慈解釋本次的合作無法設計結構較複雜的龍頭，只會針對毛巾架、衛生紙架等衛浴配件做發想，過程中群聚團隊會去巧時代總部參訪，也會開研討會，再由每間公司提出各自的設計概念、手稿及3D圖讓評審評選。「評審會根據可行性、市場性、創意性、主題性去評分，最終選出可量產的設計，預估2020年底正式上市。」許家慈笑著說，「有趣的是，這15間設計公司，雖然聽取相同的簡報，也以相同的主題做設計，發展出的創意與概念卻完全不一樣。」她也坦言這麼多公司要角逐可量產的少數名額，難免會相互競爭比較，但她認為這些都是良性競爭，看見別人做得好，替對方開心之餘，也會激勵自己努力，革命情感能推動彼此一起進步。

然而，高達15間公司組成的群聚團隊，在各個層面想要取得共識，可是曠日費時的一項任務。在執行的過程中，寬居國際必須拿出耐心逐一溝通，偶爾也得扮黑臉。「大家都想多花一點時間介紹自己的作品，比如會議預定5點結束，最後可能要拖到8點多，我們只好當風紀股長，限制每間公司的發言時間。」柯韋存苦笑著說。

拉近差距 不一樣的跨界思維

除了以溝通凝聚起所有夥伴之外，在專案推展過程中遭遇的最大困難，還是「設計思維」的歧異。柯韋存說，「室內設計師想做的比較美，符合現下的潮流，而巧時代則會先考量到製程與成本，雙方看事情的角度完全不一樣。」許家慈對此也舉例說明，像是有個設計提案的復古石材配件非常美麗，但如果採取壁掛式設計，配件的重量就會過重，而且製作的成本偏高、維護也不容易，對巧時代來說「可行性」就比較低。「巧時代擅長功能導向的產品設計，也懂得成本結構，室內設計師雖然不了解成本，但具有了解消費者需求的優勢，如何拉近雙方的認知差距是我們最大的挑戰。」擔任顧問的百世創意行銷公司陳悠溱說。

為此，陳悠溱也安排設計師們上「產品美學課」，深入認識巧時代的產品設計過程。同時也再安排油土塑型課，協助設計師能將抽象概念落實為具體化的模型。如此多管齊下，都是為了讓產出的設計圖能兼顧功能性、可行性與成本等考量。

這15間室內設計公司嘔心瀝血，為的就是要產出優秀的聯名設計，且能真正量產上市。許家慈也期待大家對外積極參加國際比賽，奪得獎項為台灣爭取更多曝光，對內則希望透過此次專案成果，讓更多台灣消費者認識巧時代這個土生土長的優秀品牌。

「參與計畫之後，才知道很多事情沒有想像中簡單，我發現政府考量事情是全面性的，做這些計畫專案不是專門為某一間公司，而是要對整體產業有幫助，比如說是否能夠提昇產能、是否能夠進軍國際等，後續發展性也都是考量的重點。」許家慈表示，比起資金的挹注，更開心的是藉由這個專案和政府部門有更多交流，以往的室內設計產業都是單打獨鬥，加入文創與群聚的元素之後，不僅可以連結同業，也能連結公部門的資源，讓未來有更多發展性。

「以往和產業合作比較表面，只看哪個產品適合哪個案子，這次我們直接切入產業內部，以設計師角度提供專業建議，相對地我們學到很多，也替室內設計師找到一條新的發展之路。」許家慈滿意地說。