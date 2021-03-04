2021年日本職場「地方力」崛起

【文／李世暉 圖片提供／達志影像】

隨著新冠肺炎(COVID-19)疫情起起伏伏，2021年的日本企業紛紛加速進行經營管理的調整。在工作模式與人事管理上，主要是導入「資訊與通信科技」(Information and Communication Technology, ICT)與「人工智慧」(Artificial Intelligence, AI)，重整與建立新的工作環境，包括遠距辦公、靈活工作等。從過去1年的改變歷程來看，日本企業的改變大致可分為進行「徹底且持續」改革的A型企業；制定「營運持續管理計畫」(Business Continuity Plan, BCP)進行「部分調整」的B型企業；欲調整管理方針但卻「面臨課題」的C型企業；及對經營環境變化無感，或經營者無力改變現況的「維持現狀」D型企業。然而，自2021年的疫情再起，不僅讓A型與B型企業加速進行改革，也讓抱持觀望態度的C型與D型企業決意邁出變革的腳步。

現場主義受疫情考驗

眾所周知，由美國GAFAM(Google、Amazon、Facebook、Apple、Microsoft)所帶動的科技革命，在過去的20年間已對全球的產業與企業帶來極大衝擊。更有許多歐美公司在ICT與網際網路科技趨勢下，發展出兼具彈性與效率的工作模式。但是，長期信奉「現場主義」、重視面對面溝通的日本企業，即便面對嚴重的疫情，依舊偏愛在傳統的職場環境辦公。然而，進入2021年之後，部分的日本企業已經理解到，新冠肺炎帶來的變化是「不可逆」的，因此，有必要提出徹底的因應策略。

在上述的趨勢背景下，2021年日本的工作模式，可望出現過去從未經歷的本質變動。依據日本經營顧問公司Lancers的調查，在後疫情時期的2021年，日本職場的工作模式將出現下列重大變化。

首先是「逆向導師」(Reverse Mentoring)制度的常設化。「逆向導師」原本是2000年前後，歐美企業讓年輕職員教導公司年紀較大管理層如何上網的機制。2021年的今天，原本重視「年功序列制」的日本企業，為了強化遠距辦公的工作效率，也開始透過年輕基層員工指導高階主管如何使用視訊軟體、社群媒體及電子銷售應用程式。這種改變，將會衝擊由「前輩／後輩」關係主導的日本職場。

遠距辦公休閒版

第2項重大變化是「地方居家型辦公」。當遠距辦公逐漸成為職場常態，日本上班族的選項就增多了。在企業的允許下，日本上班族不一定要在家中辦公；舒適的市區旅館型工作室、悠閒的郊區景點型工作室，都是新的工作地點選項。事實上，此一趨勢也吸引許多飯店、旅館強化ICT設備，吸引那些不願在家中辦公的上班族們。這類「遠距休閒型」辦公的進階版，就是「地方居家型」辦公。也就是說，只要能完成企業交辦的工作，上班族不一定要居住在企業所在的大都會，例如：東京、大阪。上班族們可以選擇住在自己的家鄉（地方縣市），透過ICT設備完成工作；有必要的時候，才以出差的方式前往企業所在地開會。

第3項重大變化是「地方副業」。依據日本國立社會保障人口問題研究所的「日本人口移動調查」報告，東京都居民中有超過45％來自於其他縣市。可以推斷，在此工作的上班族，也有很高的比例來自於地方。當遠距辦公成為新常態，部分的上班族可能會選擇回老家，以地方居家型辦公來完成被交付的工作。但因子女教育、社會網絡關係等原因選擇留在東京工作的地方出身者，則是多了一項選擇：「地方副業」。

尤其地方企業在新冠肺炎的影響下，面臨專業人才不足的窘境。地方出身但在東京大企業工作的上班族，就可在不影響本業情況下，透過ICT科技協助地方企業。這樣的轉變，不僅可協助地方企業順利轉型；也可讓日本上班族以副業的形式，提昇自己的薪資所得。

地方副業遍及全日本

值得注意的是，在地方創生政策的支持下，上述3項重大變化中，日本政府積極鼓勵的是「地方副業」。「地方副業」一詞，最早是由日本大型人力派遣公司Recruit Career於2020年2月所創。此一概念的提出，主要是在遠距辦公的趨勢下，出現了地方企業需求與都市人才供給之間的連結發展。地方副業與其他副業最大的不同之處，是從事副業的員工可貢獻個人所長，協助自己故鄉的發展；而此一正職之外的服務，並不是以「義工」身分無償付出，而是依其協助業務內容獲得額外收入。

日本顧問公司GV的調查顯示，從事副業的日本上班族每月平均額外所得為47,455日圓，與日本上班族的本業所得相比，副業所得的金額不算太高。但是，以「地方副業」來協助地方發展，解決地方課題，可提昇副業的「社會價值」，進而強化地方副業的工作動機。然而，就現況而言，地方副業的推動發展尚處於摸索階段，缺乏足夠數量的成功案例。主要的原因，是地方需求與都市人才之間的資訊不足，也就是說，地方企業不知道要從哪裡找地方出身的合適副業人才，而都市欲從事地方副業者不清楚地方企業的需求。

為了解決此一資訊不足的課題，非營利組織G-net設立專門網站「Furusato Kengyo」，協助媒合地方企業與都市人才。地方企業可將企業所在地、職務專業需求、具體工作主題等資訊，刊載在此一專門網站上。具相關專業且欲從事地方副業者，可依循地區、工作方式（兼職、副業、1周1天、1周3天、遠距辦公、責任制等）、職務種類與工作主題，來尋找最適合自己的地方副業。至2021年1月底為止，「Furusato Kengyo」公告的地方副業約有220件，地方企業所在地，則從北海道到鹿兒島都有。

都會人才符合多元需求

地方企業究竟需要什麼樣的都會人才？我們可以從這些公告內容中獲得端倪。位於日本三重縣桑名市，生產製造啞鈴的伊藤鉉鑄工所，徵求副業的專業人才與業務目標，是在新冠肺炎的疫情下研發出室內健身可用的新器材。在「Furusato Kengyo」的牽線下，包括產品設計師、市場行銷專家與中小企業顧問在內的3位專家，透過每周1次的線上會議進行商品設計的討論；同時，利用線上募資平台「Makuake」，在4個月內研發上市鐵鑄的「青竹踏」（利用自己的體重進行腳底按摩的工具）。

另一個成功的案例是位於日本岐阜縣，以木造房屋為主要業務的鷲見製材，成立於1928年，雖然擁有高品質的木工技術，但缺乏品牌行銷的專業人才，致使業務推展出現瓶頸。利用「Furusato Kengyo」平台，鷲見製材召募了3位副業者，分別為1位系統工程師與2位在廣告公司工作的專家。透過線上會議、實地調查等方式，一方面凝聚企業的品牌共識，訂定鷲見製材的LOGO與內涵；另一方面則是設計全新的網頁，展開網路行銷。

除「Furusato Kengyo」之外，YOSOMON、Skill Shift、JOB HUB等地方副業媒合平台，也開始受到日本國內上班族的關注。對於想要旅遊打工的日本大學生而言，則有SMOUT、SAGOJO等平台，媒合地方需求與都會人才。伴隨這些新的工作選擇，2021年的日本職場工作模式，也將會出現過去未有的新面貌。（本文作者為政治大學國際事務學院教授）