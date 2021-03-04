AR傳承技術力 員工上線即戰力

【文／葉小慧 攝影／謝美姿】

即便不在工作現場，卻無需暫時停止機台運作進行訓練作業，能源大廠靠著虛擬實境(Virtual Reality, VR)眼鏡的輔助，讓職場新鮮人體驗維修、操作等高難度作業流程，還因此提高了學習效率，並克服場地、天候等干擾，讓培訓更安全，這全都是目前AR、VR、MR等新興科技所創造的新型態工作與訓練方式。

說起為工業場域所設計的VR訓練課程，宇萌數位科技執行長白璧珍表示，員工訓練領域一直是宇萌的重要業務。而在VR之外，深耕擴增實境(Augmented Reality, AR)等虛實整合技術近11年的深厚經驗，也是宇萌投入此領域的一大後盾。在新冠肺炎(COVID-19)衝擊下，企業界需求在2020年更是明顯成長，從金控、工業製造，甚至建築製造／設計產業都已開始導入，「現在需求只會越來越大，以2020年來說，宇萌至少有一半的合作是在工業製造產業上。」

傳統培訓太平面 員工受訓難突破

工業製造的員工培訓早有一套既定做法，吸引它們導入AR等新技術的誘因何在？白璧珍自信地說，「這類工業製造客戶原有的長期培訓，再搭配我們的服務，讓應用更加多元。」此外，宇萌結合AR、VR、混合實境(Mixed Reality, MR)的課程能更有利於企業經驗「傳承」，是吸引業界目光的重點所在。白璧珍以合作1年多的能源供電大廠為例說明，合作方面臨一波退休潮，需要訓練大批新進人員。可以說退休人員累積的深度知識與技術，在在牽動著企業能否永續經營的關鍵，該怎麼做才能更完整的保留經驗、順利傳承？更有企業是災害故障十幾年才發生一次，新手一旦遇上，完全不知如何應變處理，「傳統的『老師傅』技法、經驗與思維需要靠30、40年的時間沉澱累積，現在想快速教導新進人員掌握技巧，透過AR、VR與MR就能快速幫助他們。」

過往企業員工培訓採用的簡報、編製學習書或線上的影像課程，想讓員工順利套用到工作上仍有落差，「這些學習方式都比較平面化，跟實際工作場域差別甚大，導致員工沒辦法將兩邊連結在一起。」白璧珍認為，藉由AR等技術的實境擴充，再結合文字、影像、3D等內容，用更直覺、視覺化的方式學習才是解決過往培訓痛點的最佳答案。像是標準作業程序(Standard Operating Procedures, SOP)就可以用此方式呈現、學習，當員工能更快熟練，也更能確保工安，「特別是對看重安全性的產業來說，如何在工作流程中及時提醒避開危險操作，甚至適時學習資深員工的實戰經驗，更是重要。」當訓練模式隨著科技進化、善用員工熟悉度高的載具，再結合身歷其境的學習體驗，對新進員工的學習效率將大有幫助。

AR立體說明書 遠端專家當救星

為了因應許多工業大廠都有眾多的事業單位需求，白璧珍分享，宇萌是以「教案」方式來導入員工訓練。在AR部分，與現場設備搭配產製AR式的「立體說明書」，能無負擔的載入40、50項操作說明，更能顯示3D的操作元件。當員工打開配電箱，拿出手機一比對，斷路器、防雷器、電度表、電流表等部件名稱清清楚楚，若再點選個別部件，螢幕上立即呈現立體影像，還能再拆分、介紹內部細節。針對設備的每個按鍵功能，均可顯示出完整的操作模式，減少學員誤觸開關產生的危險性，還能自由反覆練習，提昇學習成效。而且這份AR「立體說明書」也擁有足夠的靈活度，企業方還可以自行編輯需要的內容，或者利用平台編輯器產出新的教案。

對於高空或有爆裂等較危險的作業場域之教學，在設計上則是可先在訓練單位導入宇萌的VR模擬設備，例如：登上高塔清洗設備、或到有閃燃爆裂危險等處工作就編有VR的相關教案，讓新進人員在安全環境就能反覆熟練，完善學習的歷程。白璧珍說，透過虛擬化的操作和教學過程，能了解學員對SOP掌握的精準程度，「精準度夠了，才能進入實際場域服務。」

除了AR、VR，在產線現場教案當中的MR系統，則是採用AR眼鏡搭配語音進化成MR操作模式，在工作現場以視覺化影音進行教學指引，讓學員能結合語音的引導操作機台按鈕，不論是設備檢查或維修的練習，都能由MR眼鏡直接查閱說明書及資料，甚至能線上請求遠端專家支援，專家不需到場也能即時協同訓練。

降低停機頻率 打造客製化服務

談及導入後的成效，白璧珍觀察到，AR、VR及MR導入之後，在人力節省、狀況應變速率以及內部滿意度上都有大幅的提昇。不單明顯節省新人訓練的時間，內部同仁看到公司為了工作服務品質提昇做了很大的改變，滿意度自然就向上提高。

不過，由於AR等技術導入屬於企業數位轉型的一環，雖然短期內將導致成本增長，然而一旦形成內部的標準流程後，將帶來明顯的訓練效率提昇、成本下降的優勢，並可進一步的留才，白璧珍補充，「像有些產業必須進行停機以進行員工訓練，停用機台就是大量的成本支出，也影響產能。」另外，導入AR技術還能節省場域教學成本，進而複製到更多相關場域，甚至員工免出差也能進行跨境訓練。

白璧珍也強調，不同的產業、企業會有不同的需求，因此在導入時會根據客戶需求配置專案團隊，與合作方就所有服務流程進行完整規劃。團隊中將包括技術跟視覺的專才人員，規模為3∼4人到8∼10人不等，也能配合企業原有的UI／UX團隊進行業務的對接。

宇萌與一般廠商較為不同的差異處，在於其與客戶並非從零開始對接，白璧珍解釋，「宇萌的技術不需要在全部重新建置狀態下合作，是基於有完整服務模組編程的平台，疊加客戶需要的東西，最終完成完整客製化的服務。」

自有平台「marq+」解放人力門檻

自有平台「marq+」的深化與服務就是宇萌的技術研發主軸，除了提供編輯器給客戶產出客製化教案外，也能提供跨載具的服務，無論Windows、iOS或Android平台都能適用，「我們在一開始建構時，就以使用者導向進行思考，提供跨平台的服務支援，並思考什麼服務放在AR是最好的體驗。」白璧珍說，當更多的體驗都能結合技術來實行，這套編輯器可以順應各式各樣的需求來產出，從消費型、教育型到工業型客戶都能同時支援。

只是，就目前與眾多企業合作的經驗來看，白璧珍也提醒有意導入的企業，「對數位轉型的接受度往往是AR導入企業員工訓練時的門檻。」若只做到初步功能的強化不見得能看見具體的成效，還是需要企業內部積極推動，儘快將其內化成訓練或工作SOP的一部分，才可能享有帶來的益處。「這樣的教學模式建構起來之後，還要推到整個企業去了解。對某些傳統企業來說，可能把教案建置好了，卻沒花時間對內部溝通導入這些新技術與課程的好處、該怎麼使用，就會停在導入完成的階段，卻無法進展到內部實際使用。」

對於企業組織內部對數位轉型的配套動能不足的窘境，也成為宇萌和企業溝通時需要突破的地方。白璧珍認為，當企業進行數位轉型與優化時，首先最需要的是取得導入單位的高階主管認同，再加上中階主管願意配合落實到執行面上，構面才較為完整，「否則可能同仁沒有認知到公司的用心，沒有正確在數位時代下轉換心態與做法，最後還是用舊的方法。」

其次是慎選承辦人員。白璧珍指出，導入企業擔任專案窗口的人員必須對內部流程和組織的「痛點」非常了解，在前期的溝通才會比較完整，也才能確實對症下藥。大部分的工業製造大廠都因歷史悠久，長期下來內部養成訓練內容都相當繁複，因此在與能源大廠合作初期便找了1名具有30∼40年工作資歷、即將退休的老師傅來協助溝通與設計教案，這也是讓宇萌團隊合作的教案進展順利的成功要素。

視覺化體驗時代 整合虛實科技

就宇萌推廣至今的觀察，還有另一個必須提醒企業的是，導入時，並非最新技術就必定是適合自己的。「不要為了推動而推動，一定要配合實際需求的面向。」白璧珍表示，以宇萌的做法來說，在導入前就必須先清楚評估，為什麼這個工作流程需要AR去改善？再就企業的實際需求統整後，與對方討論所需具體做法，比如是要採用教學協作、現場服務或虛擬化的服務模式等，這些並不因企業規模或產業別而有差別。「通常把這塊討論得夠具體，不論中型、大型企業問題都不大。」

例如：對博物館或大型商場而言，擁有專屬載具仍是相當大的負擔，同時在技術持續更新的情況下，往往等到購入載具時，技術又跟不上了。因此，宇萌建議手機是消費者會自行攜帶與更新疊代的最佳設備，業者可以著重於平台式的服務，由軟體介面持續的更新，以配合使用者的載具來提供最好的服務；又或者，當服務需求希望客戶空下雙手時，MR眼鏡就是合適的載具。

除了目前開發的教育訓練、數位轉型這塊領域之外，白璧珍說，宇萌已長期佈局虛實整合科技領域，可預計這類應用將會隨著軟硬體進化以及網路通訊的發展逐漸成熟，無論疫情結束與否，這已是現代人的行為模式。像是在影像、資訊和數據方面，將會把所有資訊做完整的疊加，輔助人們工作、學習或溝通。因此，有關下一步的發展計畫，宇萌將開啟更多結合VR、AR、MR的多元解決方案，白璧珍眼神閃耀著期待的光芒，「接下來將興起的，就是屬於視覺化的體驗服務，下一個10年起，將是一個完整的新體驗經濟時代。」