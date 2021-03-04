國際級AI健康顧問 給你專屬運動建議

【文／張名榕 攝影／莊震烽】

「現在出拳猛擊，出拳時吐氣，一是勾拳，二是直拳。」，「吸氣！再20秒！最後10下，保持呼吸。」電視裡，肌肉結實的綜合格鬥比賽世界冠軍Luis Baboon Palomino正快速跳著有氧拳擊，配戴Apple Watch的男子認真跟上動作，螢幕上的心率節節上升，準確度也越來越好，課程結束後，男子獲得高分，他對著手機按下「輕輕鬆鬆」的按鍵，下回可以挑戰更高難度的訓練了！

男子使用的「Wondercise多點多功能即時動作比對健身系統」(Wondercise Multi-Point Motion Match System)，是由新創運動科技公司旺德賽斯Wondercise研發，APP於2020年初正式上架，10月開始與Apple Watch、Garmin手錶等穿戴裝置配對，使用者只要下載APP並戴上手環，就能藉由人工智慧(Artificial Intelligence, AI)感測技術和影片中的教練進行比對，即時得知自己的心率及動作準確度。

力拚Samsung、Omron 2021 CES超吸睛

旺德賽斯Wondercise創辦人兼執行長莊龍飛表示，除了與硬體大廠合作，Wondercise也與鴻海合作研發感測器，一組2個，分別配戴在手腕和腳上，若使用者本身就有Apple Watch或Garmin手錶，最多能做3點比對，以Wondercise首創的上、下半身慣性量測單元感測器 (Inertial Measurement Unit, IMU)提昇比對準確率，讓使用者獲得更佳的運動成效。

運動結束後，使用者可以觀看詳細的成績報告，包括達成率、平均心率、心率區間、燃燒熱量、運動總時長等並提供訓練建議，使用者也能回饋課程難度，供AI進行機器學習，未來能推薦更適合的課程，Wondercise還能多人連線進行PK競賽，更增添幾分娛樂性。

這款應用人工智慧演算法的科技健身系統，只要下載APP並繳交月費170元，搭配行動裝置與穿戴裝置，就能在家輕鬆使用。因符合後疫情時代的居家健身潮流，在2021年的美國消費性電子展(Consumer Electronics Show, CES)中大放異彩，獲得Gear Patrol、T3、Woman's Guide等數間國際媒體選為CES 2021最佳產品之一，其中Tom's Guide甚至給予「足以挑戰Apple Fitness+」的高度評價。

Wondercise還以獨家的動作比對技術(Live Motion Matching)入選CES官方媒體的2021 Best Products Award決賽名單，與Samsung、Omron等國際大廠同場競技，也成為唯一入選決賽的台灣企業。難能可貴的是，Wondercise的核心技術，全是由位於台中的萬達康團隊一手開發，很難想像在6年前，萬達康還是間研發傳統健身設備，與AI技術毫不相關的運動器材廠商。

電視購物起家 器材商力拚轉型

莊龍飛在2009年成立萬達康公司，主要販售傳統的居家健身設備，但研發時會加入新創意改良，打造與市面產品不同的健身器材，並透過「電視購物」的銷售管道進軍海外市場。

說起萬達康一路走來的心路歷程，莊龍飛對一次重大挫折有著十分深刻的記憶。當時萬達康研發的第1款產品在2011年接到來自日本客戶的大單，共下訂1萬9,000台，準備在3月11日晚間登上日本最大的電視購物頻道Shop Channel，莊龍飛滿心期待產品一炮而紅，沒想到卻遇上日本史上最嚴重的311震災。

莊龍飛苦笑著說，「地震後，購物節目整個喊停，1萬多台機器無法出口，讓公司瞬間負債1,000多萬。好在日本客戶有誠信，後續還是有把貨賣完，但這也已經是幾年後的事了。」儘管出師不利，莊龍飛沒有放棄，持續研發新款居家健身器材，後續推出的Wondercore系列大受歡迎，甫登上韓國的電視購物頻道，4,000台就銷售一空，也讓他對未來發展更有信心。

「研發能力是我們的強項，至今已申請超過200個專利，其中Genius健身工具箱、Slide Fit健身滑板都得過德國紅點設計大獎。」莊龍飛自豪地說，也表示公司每年都投入大量研發資金，創業時就瞄準外銷市場，畢竟台灣市場規模有限，往海外發展才能滿足龐大的開發預算，後續成果也證實莊龍飛考慮的方向正確，幾款人氣商品至今已在全球銷售超過1,000萬台。

「傳統健身器材」搭配「電視購物頻道」，替莊龍飛打下事業江山，但他並不因此而滿足，在2014年底，他決定著手進行「科技轉型」，發展Wondercise智慧健身系統，也將銷售觸角延伸至行動裝置。這一切都是因為莊龍飛看見了經營的局限所在，「我的產品在2014年到達銷售高峰，像是家樂福、屈臣氏、寶雅這些通路都買得到，電視購物更是銷售長紅。但電視是夕陽產業，加上未來是科技健身的天下，不轉型必定會被淘汰。」莊龍飛堅定地說。

AI健康顧問 給你超中肯建議

只是，傳統公司想轉型談何容易，莊龍飛坦言最初提出Wondercise這套系統的概念時，沒有人聽得懂他在說什麼，還有人大潑冷水，他只好從零開始招兵買馬，成立旺德賽斯Wondercise這家新公司，再找來工程師團隊設計程式，在失敗中不斷學習，過程中也歷經2次團隊重整，直到2018年才終於建立起Wondercise的雛形。

莊龍飛表示，過程中最大的挫折，就是開發硬體時找不到配合廠商，「螢幕、基板廠商都要達到一定的量才接單，沒有設計出自己的手環，我們就無法測試演算法，無法建立動作比對技術，後來找到規模較小的藍芽模組廠願意接單，才解決這個問題。」

沒想到手環做出來後，新問題卻又接踵而至，「找廠商製做就花了太長的時間，科技變化太快，成品出來時，規格又已經落後不好用了，當時我就想，未來如果能讓鴻海幫忙做手環，那有多好。」莊龍飛感慨地說。

當時的莊龍飛沒想到，這個心願如今已然成真，因為公司研發申請的專利眾多，去年10月應經濟部智慧財產局邀請參加發明展，過程中Wondercise健身系統竟然就被積極發展「大健康產業」的鴻海相中，主動洽談合作，如今更幫忙代工手環，讓莊龍飛笑稱有如美夢成真。

莊龍飛認為，Wondercise之所以被鴻海青睞，因為它不僅是一款可以互動的居家運動APP，也像是個人的「健康管理顧問」。他以Netflix作比喻，Netflix的每則影片都會上標籤，標明影片的屬性與特色，使用者多次觀看後，AI就能依照使用者喜好推薦適合的影片，「不一樣的是，Wondercise不僅注重使用者的『喜好』，也關心『需要』，假設AI從使用者的數據中，發現他有肌力不足的問題，就算他喜歡瑜珈，我們還是會適時地推薦重訓課程，幫助改善他的健康狀況。」莊龍飛說。

國際級運動課 講究專業質感

Wondercise另一項優勢就是「國際化的課程內容」，莊龍飛自信地說，「Wondercise的內容是市面上質感最好的。」他表示公司做電視購物起家，擁有專門拍廣告片的團隊，對視覺效果的呈現有豐富經驗。

加上2015年砸重金在邁阿密購買佔地2,000多坪的高規格攝影棚，就連好萊塢明星都曾租借攝影棚拍廣告，讓他對於影片的品質與成效是信心滿滿。

「如果沒有自己的攝影棚，外包拍攝就掌握不了核心技術，加上我們要持續產出影片，當視覺效果沒有連續性，質感就做不出來。」

不僅重金打造拍攝場地，授課師資自然也不馬虎，莊龍飛找來包括明星私人教練，設計並拍攝運動課程，從瑜珈、皮拉提斯、街舞、拳擊有氧、重訓、太極拳、廣場舞等，共300多堂課程供使用者選擇。

滿足國際市場需求，莊龍飛也兼顧「在地化」發展，雖然由外國師資授課，但使用者運動時，可以自由切換中英文收聽，同時邀請台灣作詞作曲家寫歌，起用台灣舞團錄製廣場舞課程，要用豐富的自製內容滿足使用者的多元需求。

「技術與內容是Wondercise非常重視的一環。」莊龍飛認真強調，「當Apple、Samsung等巨頭進入運動產業時，和他們競爭硬體完全沒有勝算，我們決定專注在自身的優勢上，硬體設備就儘量談合作，我們要與巨頭當同盟，而不是成為他們的敵人。」莊龍飛笑著說。

保健、壽險都能用 開啟健康正循環

因應後疫情時代來臨，莊龍飛將其視為居家運動產業的發展良機，他指出公司2020年業績成長比2019年多出1倍，卻也坦言因Wondercise推出時間短，業績成長多反映在傳統健身器材上，「2020 年運動器材廠商業績都很好，不見得是產品本身多出色，算是一種疫情紅利，但疫情的確加速居家健身科技轉變，接下來如何抓住機會就是關鍵。」莊龍飛說。

針對如何把握這股居家運動潮流，開拓更多商機，莊龍飛已有了規劃，Wondercise未來的2大異業結盟產業分別為「醫療業」與「壽險業」。醫療照護層面會以「預防醫學」為核心概念，與某大學團隊合作開發體適能檢測系統，「使用者測完體適能後，可得知平衡感、肌耐力、柔軟度哪方面比較弱，再利用我們的AI技術推薦適合的運動課程，幫忙補強體能的不足，各個年齡層都能使用。」莊龍飛說。

類似的功能也可以應用於壽險業，AI可以藉由穿戴裝置蒐集的數據，包括使用者睡眠品質、每日運動量、身高、體重、心率等資料分析身體狀況，如果健康狀態良好，健康險的保費就能適時調降，莊龍飛樂觀表示，「這樣做等於是鼓勵大家維持正常作息，以及培養運動的好習慣，我認為是一種正向循環。」

目前Wondercise的下載人數已達約3萬人次，談起近期會讓消費者更快有感的新計畫，莊龍飛則說，之後他們將推出全新改版，加強使用者最喜愛的互動功能，提供更出色的使用體驗。當然，他更期待的是居家運動的風潮能延續下去，將科技變成推動更多人投入運動的助力，讓人們的生活更便利也更健康。