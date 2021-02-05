【文／洪敏隆 攝影／莊震烽】

礁溪火車站一出站，走在擁有年歲痕跡的行道磚瓦路樹間，矗立著一棟外觀醒目的白色建築，紅紅的番茄掛在牆面，在小鎮街上格外親切顯眼。2019年夏天翻修老飯店重新開幕的番茄溫泉旅店，自成一格，將設計與生活結合，創造一個經由住宿體驗美學和在地文化的空間，以礁溪特產「番茄」、「溫泉」來命名、設計產品，要讓旅人品嘗一次鮮甜，記憶就永遠留下礁溪的滋味。

惋惜 旅人與礁溪文化錯身

番茄溫泉旅店的前身是家園溫泉旅店，1965年設立，第二代接手後，邀請各專業領域者加入經營團隊成立番茄計劃股份有限公司，共同創辦人林建宏形容原本旅店風格很像以前看類戲劇《玫瑰瞳鈴眼》中70年代老建築，貼滿破舊壁紙的感覺較陰森，旅店隔出一間間小套房純粹只是讓人住宿休息，而非旅行生活的感覺，2019年翻新後，將承載多年歷史淬鍊的老旅店賦予新生命，卻仍能感受舊時的氛圍與脈絡。

昔日「家園溫泉旅店」牌坊仍掛在門口，4層樓窄長型的格局及保留磨石子地磚等舊飯店元素，搭配小方磚及白灰色系極簡裝設，頂樓還有視野優美的公共半露天溫泉空間，不僅承襲過往礁溪溫泉旅店風華，也融入新的設計意象。在礁溪仍以星級飯店為主，較少以年輕背包客為主要客群，番茄溫泉旅店希望打造一座讓年輕人沒有負擔，也可以住到有質感的青年旅館。

「旅店不只是住宿的地方，應是一座讓旅客與在地文化有連結的橋樑。」設計專業背景的林建宏感慨雪山隧道開通後，十餘年來礁溪一間間大型溫泉飯店拔地而起，雖然帶來快速商業化卻未好好累積發展文化，旅客除了來泡湯跟住宿以外，少了些額外的選項，旅人也與礁溪難有太多交流。

林建宏也是喜歡四處旅行的背包客，他對於很多日本青年旅店的公共空間很驚豔，他從中體驗到，背包客其實不用很克難，只要做好公共設施也能打造出讓旅行者很享受的旅宿，而且背包客的旅行形式還能讓人跟人有更多接觸，「現在年輕人越來越重視旅宿，不只是住一個地方，而是跟一個地方有連結性。」因此，林建宏由此開始構思如何藉由住宿交流，透過空間設計、美學商品搭起與旅行者的連結。

緣分 設計旅宿變情感交流空間

因為同在設計領域，林建宏與玩味創研執行長陳鼎翰原已熟識，玩味旅舍改建台北市太原路的老舊旅店，融合歷史脈絡的文化底蘊及近代的文創新血，除了旅館的居住功能，同時也是台灣新銳設計構築而成的體驗型展覽空間。番茄希望複製玩味成功模式，經陳鼎翰介紹，參與經濟部中小企業處推動的「中小企業服務優化與特色加值計畫」，並由陳鼎翰擔任輔導團隊顧問，協助產品開發。

陳鼎翰說，時代在變，旅遊需求也在改變，旅人希望尋找更有體驗型或設計質感的空間，玩味經驗是把旅館當作媒介，經營設計師品牌，讓旅館空間像展覽間。

「設計商品在百貨或文創商店陳列，民眾只憑視覺感受要做購買決策是困難的。」陳鼎翰表示，沒有精心設計體驗模式，很難讓旅客融入在地的生活脈絡。因此，建議番茄溫泉旅店利用旅宿空間產生短暫生活接觸的難得機會，將房間變成博物館或展覽空間，讓客人可以知道生活中需要什麼、想要什麼，因為有需求才會想要消費。

林建宏說，輔導團隊給予很多建議，從番茄這個品牌意象出發，延伸各種生活商品，並且廣泛結合各種材質或形式去呈現，透過商品讓礁溪文化藉由旅行與生活串聯起來，融入更多在地故事，與旅客分享產生情感連結，「讓旅客不是來這裡旅行，而是在這邊生活」，他印象最深是2020年初一名70多歲日本背包客，原本只打算住3天，因為喜歡這裡氛圍，延長住了半個月。

沉浸 戀上歲月靜好溫泉鄉

「礁溪不應該只是泡湯就走，才會吸引更多年輕人。」林建宏說礁溪是座優美山城也有海景，卻缺乏溫泉以外的樣貌，商品設計希望串聯山海，設計的啤酒杯不只呈現礁溪很多居酒屋、熱炒店的地方氛圍，杯子的動物圖案是牠們泡溫泉的逗趣設計，三款啤酒杯中獼猴是象徵山的子民，熊是山的精神，老虎是山的守護神。

番茄溫泉旅店也將旅店的番茄標誌做成系列商品，像是因應環保採用水庫淤泥的再生素材來製作擴香石，並加入粉紅色色漿，外觀設計討喜，與帆布袋都是目前最受歡迎的商品。林建宏說，未來所有旅館備品都會想做，讓旅客住宿有與其他地方不同感覺，房間就像是個展場。

「以前是幫業主設計東西後交由對方販售，無法接觸客群，現在我是第一現場，設計的東西客人喜歡不喜歡，用這商品是什麼樣貌、有什麼感想，會有直接反饋。」林建宏說看到旅客拍照在社群網站打卡，喜歡還會幫忙介紹，或看到他們到哪旅行都會背著番茄溫泉旅店的包包，真的很感動，更讓自己思考未來設計如何兼顧商業性及使用者需求。

番茄溫泉旅店「改變賣房間」的形式，美學商品陳列及空間設計，經由社群網站擴散收到成效，2019年暑假開幕住房率約7成，2020年暑假提昇到 9 成以上甚至滿房，還有年輕客群帶爸媽一起來住宿體驗。

林建宏說，番茄溫泉旅店一路走到現今，他回顧在商品設計的過程，其實一直在思考如何跟礁溪做呼應，可以為地方做什麼，因為參與這項輔導計畫，除了爭取經費協助外，更重要的是經由專業顧問診斷後，提供實地的輔導看到自己的盲點，讓設計商品時更能夠貼近民眾生活上的需求。

他接著補充，「現在起了個頭，鼓勵自己有更多想像勇敢去執行，一間旅店力量雖然微小，但可以串聯更多有理念的礁溪店家，甚至延伸擴展到與宜蘭的店家合作，一點一滴累積，改變觀光面貌，讓旅客有更多深度旅行的體驗。」未來林建宏計劃藉由商品設計，刺激或結合其他有理念的礁溪店家，互相幫忙推廣陳列符合自己調性的商品，進一步思考串聯可以為礁溪做些改變，透過商業、生活與整體營造結合，投入礁溪地方創生。