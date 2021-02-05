健身環、AI教練作伴 4.2兆運動商機疫後爆發

【文／藍硯琳 圖片提供／達志影像】

在疫情爆發後，多數實體健身產業因存在人員密集、空氣不流通等環境問題，成為民眾退避三舍的活動場所，像是美國24小時健身(24 Hour Fitness)、金牌健身中心(Gold's Gym)等傳統健身房也被迫申請破產，成為疫情下的犧牲品。不過，卻同時讓民眾發現，待在家中運動除了省錢、方便外，還能節約前往健身房的交通時間，意外催生起一波居家健身潮，連帶讓網路商城的健身器材銷售狂飆，像是壺鈴、啞鈴全都賣到缺貨，「居家健身」(Home Workout)瞬間成為熱搜關鍵字。

路透社(Reuters)就觀察到，包括彈跳床、健身腳踏車與划船機等器材在內，2019年健身器材市場規模已達到115億美元，預計在2027年將成長至152億美元。當居家健身器材需求抬頭，家中的客廳、閒置空間已逐漸取代健身房，這樣的趨勢，或許可從任天堂(Nintendo)發售的健身類體感遊戲「健身環大冒險」(Ring Fit Adventure)在疫情期間賣到缺貨，線上健身教學蓬勃發展獲得佐證。

健身鏡 台美日都夯

「健身環大冒險」能讓玩家一邊玩遊戲一邊運動，自2019年10月18日販售以來，短短8個月日本市場的累計銷售量已突破100萬套大關，全球銷售突破400萬套，彭博(Bloomberg)更指出，任天堂預計將Switch年度生產目標提高至3,000萬台。而在疫情擴散下，更讓該遊戲持續缺貨，全球各大通路還需要抽籤搶貨。

這款遊戲憑什麼能夯遍全球？為什麼連原本不愛運動的長輩，也意外點燃健身魂？原來，除了遊戲趣味性外，玩家雙手只要握著圓環狀的「Ring-Con」及繫上「腿部固定帶」，隨著遊戲難易等級與劇情跳躍、奔跑，各類力學感應器就能偵測用戶動作型態，透過像是腿抬高的高度、拉伸力道、身體移動角度等，來判斷玩家的動作是否標準，同時即時呈現運動後的心率、消耗卡路里及運動時間，充滿娛樂性質的運動遊戲讓玩家不知不覺就能動得開心，也能獲得成就感。

不只是遊戲市場受益，像是健身魔鏡、智慧手錶、頭盔等，與健康、健身產業相關的商機都隨著疫情延燒而爆發。許多廠商也看到居家健身商機，紛紛摩拳擦掌切入市場佈局。以台灣健身器材廠喬山(JOHNSON)來說，就推出「新概念健身魔鏡」，只需在家中安裝一台穿衣鏡大小、配有鏡頭及揚聲器的居家數位電子顯示器，及一張瑜珈墊，就可享受有氧、重訓、瑜伽、拳擊、伸展操等直播、線上教練課程，透過AI教練的輔助與家中鍛練，還能即時調整姿勢、顯示每分鐘心跳數與卡路里消耗量，不必特別駕車前往健身房，在家就能「動滋動」。

這類智慧AI健身鏡的概念，也早在美國、日本等地掀起熱潮。日本早稻田大學所屬的育成中心就孵化了運動新創品牌MIRROR FIT，雖然該公司的服務要在今年春季才會正式上線，但已與房屋出租業者and factory株式會社達成合作，將於其旗下的租賃房源中搭配裝設。

對紐約新創公司MIRROR來說，它們早在前2年就認定健身鏡在全球市場會有亮點，致力投入健身鏡的開發。而在這波疫情推波助瀾下，眾多投資人與企業紛紛看好未來數位互動優勢，更引來加拿大知名運動服飾品牌Lululemon的青睞，不惜在2020年6月宣佈以5億美元收購MIRROR，一舉拿下這張居家健身入場券，也引來各界的注目。

線上+AI教練熱潮 Apple也心動

不單是鏡子類的居家運動器材當紅，主打將健身房搬回家、隨時可上課的健身新創公司派樂騰(Peloton)，它靠著賣飛輪、跑步機與線上課程互相搭配，再加上將健身教練打造為網紅的粉絲行銷策略，讓學員在家跟著直播或錄影課程一邊動起來，再搭配絢麗的音樂與燈光，營造出彷彿看秀般的氛圍，成功吸引數百位學員同時上線。

因結合「科技、內容、便利性」等創新需求，再加上受惠於Peloton瞄準疫情所推出的「90天免費試用計畫」，讓Peloton在APP Store的排名迅速攀升。執行長約翰．佛雷(John Foley)說，疫情期間試用人數高達120萬人，整整高出原先預期的12倍。再加上為穩定供應鏈，Peloton更宣佈以4,740萬美元收購台灣自行車製造商期美科技，不難推測出未來市場需求力度的強勁。

但想要順利乘上這股需求浪潮，《經濟學人》(The Economist)則提醒，大眾已了解到，待在家中就可以完成很多事情，像是健身、上課甚至是演唱會這類實體活動都能在家完成。因此，待疫情結束後，這些活動都需要再升級，才能再度滿足消費者。另外，許多消費者由於無法負擔昂貴的健身器材，轉而將注意力放在數位健身應用服務，因此發展「內容訂閱」也成為產業的當紅炸子雞。而這與數位生活貼近的產業觀察，看在傳統運動品牌、科技巨頭眼中，都是商機。

以運動品牌大廠Nike為例，2020年以品牌價值成長7％之姿被英國品牌價值公司Brand Finance評為「全球最強服裝品牌」，對手業績大幅下滑之際，Nike則是逆勢成長。早年Nike團隊就開發用於個人化健身的Nike Training Club(NTC)及跑者練習紀錄的Nike Running Club(NRC)2款APP，針對個人化健身計畫，還提供線上預約真人教練服務安排運動計畫、APP配速員等課程，方便在家自主訓練。

而Apple也在2020年9月的發表會中，宣佈推出「Apple Fitness+」健康增值計畫，只要開啟健身APP，就能有包含跑步、瑜伽、划船、肌力、舞蹈等10種真人教練指導課程，在多樣化的課程外，更串聯起自家的裝置生態系Apple Watch、iPhone、iPad、Apple TV等，讓用戶可以依自身需求與方便使用的設備隨時運動，而AI也會同步蒐集運動者的體能數據，進而建議可以如何調整運動強度，等同量身訂製的AI教練。

中國企業同樣不遑多讓，運動健身平台Keep在全球已擁有3億APP用戶、1,000萬會員，在2021年1月宣佈完成3.6億美元的F輪融資，除了持續推出錄播、直播等線上健身訓練的課程外，同時也拓展裝置商機，推出運動手環、智慧動感單車、健走機等產品與快閃店，大量蒐集線上線下使用者數據，把宅健身服務加值做到最大。

4.2兆商機 社群展演搶曝光

美國運動醫學會(The American College of Sports Medicine, ACSM)也在《2021年全球健身運動趨勢調查》(Worldwide Survey of Fitness Trends for 2021)中，點出線上與虛擬訓練異軍突起的強勁事實，在在彰顯健身行業存在著升級剛需。

再從Google Play及App Store中「Nuli-居家與重訓課表」、「Wakeout!」等居家運動教學APP，因疫情影響下奪得年度最佳APP、越來越多健身教練選擇在YouTube、Facebook等平台開設健身直播課程吸睛，再到各大企業不約而同進場佈局來看，居家運動儼然已成顯學。

而這波疫情對運動健康產業是危機，更是轉機，據調研機構Global Wellness Economy估測，目前全球健康瘦身市場規模約4.2兆美元，若以近10年4％的年複合成長率估算，2023年將突破5兆美元；而數位健身市場規模成長速度更快，達到33％之多，將晉升健康瘦身經濟前鋒，為日後的運動產業發展奠定好基礎。至於該如何抓牢產業商機，就得看企業如何突破困境、調整體質了。