健身環、AI教練作伴 4.2兆運動商機疫後爆發

【文/藍硯琳 圖片提供/達志影像】

在疫情爆發後,多數實體健身產業因存在人員密集、空氣不流通等環境問題,成為民眾退避三舍的活動場所,像是美國24小時健身(24 Hour Fitness)、金牌健身中心(Gold's Gym)等傳統健身房也被迫申請破產,成為疫情下的犧牲品。不過,卻同時讓民眾發現,待在家中運動除了省錢、方便外,還能節約前往健身房的交通時間,意外催生起一波居家健身潮,連帶讓網路商城的健身器材銷售狂飆,像是壺鈴、啞鈴全都賣到缺貨,「居家健身」(Home Workout)瞬間成為熱搜關鍵字。

路透社(Reuters)就觀察到,包括彈跳床、健身腳踏車與划船機等器材在內,2019年健身器材市場規模已達到115億美元,預計在2027年將成長至152億美元。當居家健身器材需求抬頭,家中的客廳、閒置空間已逐漸取代健身房,這樣的趨勢,或許可從任天堂(Nintendo)發售的健身類體感遊戲「健身環大冒險」(Ring Fit Adventure)在疫情期間賣到缺貨,線上健身教學蓬勃發展獲得佐證。

健身鏡 台美日都夯

「健身環大冒險」能讓玩家一邊玩遊戲一邊運動,自2019年10月18日販售以來,短短8個月日本市場的累計銷售量已突破100萬套大關,全球銷售突破400萬套,彭博(Bloomberg)更指出,任天堂預計將Switch年度生產目標提高至3,000萬台。而在疫情擴散下,更讓該遊戲持續缺貨,全球各大通路還需要抽籤搶貨。

這款遊戲憑什麼能夯遍全球?為什麼連原本不愛運動的長輩,也意外點燃健身魂?原來,除了遊戲趣味性外,玩家雙手只要握著圓環狀的「Ring-Con」及繫上「腿部固定帶」,隨著遊戲難易等級與劇情跳躍、奔跑,各類力學感應器就能偵測用戶動作型態,透過像是腿抬高的高度、拉伸力道、身體移動角度等,來判斷玩家的動作是否標準,同時即時呈現運動後的心率、消耗卡路里及運動時間,充滿娛樂性質的運動遊戲讓玩家不知不覺就能動得開心,也能獲得成就感。

不只是遊戲市場受益,像是健身魔鏡、智慧手錶、頭盔等,與健康、健身產業相關的商機都隨著疫情延燒而爆發。許多廠商也看到居家健身商機,紛紛摩拳擦掌切入市場佈局。以台灣健身器材廠喬山(JOHNSON)來說,就推出「新概念健身魔鏡」,只需在家中安裝一台穿衣鏡大小、配有鏡頭及揚聲器的居家數位電子顯示器,及一張瑜珈墊,就可享受有氧、重訓、瑜伽、拳擊、伸展操等直播、線上教練課程,透過AI教練的輔助與家中鍛練,還能即時調整姿勢、顯示每分鐘心跳數與卡路里消耗量,不必特別駕車前往健身房,在家就能「動滋動」。

這類智慧AI健身鏡的概念,也早在美國、日本等地掀起熱潮。日本早稻田大學所屬的育成中心就孵化了運動新創品牌MIRROR FIT,雖然該公司的服務要在今年春季才會正式上線,但已與房屋出租業者and factory株式會社達成合作,將於其旗下的租賃房源中搭配裝設。

對紐約新創公司MIRROR來說,它們早在前2年就認定健身鏡在全球市場會有亮點,致力投入健身鏡的開發。而在這波疫情推波助瀾下,眾多投資人與企業紛紛看好未來數位互動優勢,更引來加拿大知名運動服飾品牌Lululemon的青睞,不惜在2020年6月宣佈以5億美元收購MIRROR,一舉拿下這張居家健身入場券,也引來各界的注目。

線上+AI教練熱潮 Apple也心動

不單是鏡子類的居家運動器材當紅,主打將健身房搬回家、隨時可上課的健身新創公司派樂騰(Peloton),它靠著賣飛輪、跑步機與線上課程互相搭配,再加上將健身教練打造為網紅的粉絲行銷策略,讓學員在家跟著直播或錄影課程一邊動起來,再搭配絢麗的音樂與燈光,營造出彷彿看秀般的氛圍,成功吸引數百位學員同時上線。

因結合「科技、內容、便利性」等創新需求,再加上受惠於Peloton瞄準疫情所推出的「90天免費試用計畫」,讓Peloton在APP Store的排名迅速攀升。執行長約翰.佛雷(John Foley)說,疫情期間試用人數高達120萬人,整整高出原先預期的12倍。再加上為穩定供應鏈,Peloton更宣佈以4,740萬美元收購台灣自行車製造商期美科技,不難推測出未來市場需求力度的強勁。

但想要順利乘上這股需求浪潮,《經濟學人》(The Economist)則提醒,大眾已了解到,待在家中就可以完成很多事情,像是健身、上課甚至是演唱會這類實體活動都能在家完成。因此,待疫情結束後,這些活動都需要再升級,才能再度滿足消費者。另外,許多消費者由於無法負擔昂貴的健身器材,轉而將注意力放在數位健身應用服務,因此發展「內容訂閱」也成為產業的當紅炸子雞。而這與數位生活貼近的產業觀察,看在傳統運動品牌、科技巨頭眼中,都是商機。

以運動品牌大廠Nike為例,2020年以品牌價值成長7%之姿被英國品牌價值公司Brand Finance評為「全球最強服裝品牌」,對手業績大幅下滑之際,Nike則是逆勢成長。早年Nike團隊就開發用於個人化健身的Nike Training Club(NTC)及跑者練習紀錄的Nike Running Club(NRC)2款APP,針對個人化健身計畫,還提供線上預約真人教練服務安排運動計畫、APP配速員等課程,方便在家自主訓練。

而Apple也在2020年9月的發表會中,宣佈推出「Apple Fitness+」健康增值計畫,只要開啟健身APP,就能有包含跑步、瑜伽、划船、肌力、舞蹈等10種真人教練指導課程,在多樣化的課程外,更串聯起自家的裝置生態系Apple Watch、iPhone、iPad、Apple TV等,讓用戶可以依自身需求與方便使用的設備隨時運動,而AI也會同步蒐集運動者的體能數據,進而建議可以如何調整運動強度,等同量身訂製的AI教練。

中國企業同樣不遑多讓,運動健身平台Keep在全球已擁有3億APP用戶、1,000萬會員,在2021年1月宣佈完成3.6億美元的F輪融資,除了持續推出錄播、直播等線上健身訓練的課程外,同時也拓展裝置商機,推出運動手環、智慧動感單車、健走機等產品與快閃店,大量蒐集線上線下使用者數據,把宅健身服務加值做到最大。

4.2兆商機 社群展演搶曝光

美國運動醫學會(The American College of Sports Medicine, ACSM)也在《2021年全球健身運動趨勢調查》(Worldwide Survey of Fitness Trends for 2021)中,點出線上與虛擬訓練異軍突起的強勁事實,在在彰顯健身行業存在著升級剛需。

再從Google Play及App Store中「Nuli-居家與重訓課表」、「Wakeout!」等居家運動教學APP,因疫情影響下奪得年度最佳APP、越來越多健身教練選擇在YouTube、Facebook等平台開設健身直播課程吸睛,再到各大企業不約而同進場佈局來看,居家運動儼然已成顯學。

而這波疫情對運動健康產業是危機,更是轉機,據調研機構Global Wellness Economy估測,目前全球健康瘦身市場規模約4.2兆美元,若以近10年4%的年複合成長率估算,2023年將突破5兆美元;而數位健身市場規模成長速度更快,達到33%之多,將晉升健康瘦身經濟前鋒,為日後的運動產業發展奠定好基礎。至於該如何抓牢產業商機,就得看企業如何突破困境、調整體質了。