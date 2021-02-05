【文／曾欣儀 圖片提供／達志影像】

近幾年不管是走在街頭、上網刷影片、和親友們閒聊，民眾總是能接收到許多與健身、肌力訓練相關的內容，這其中包含了在日常生活中越來越普遍的健身房、線上訓練課程、健身網紅的影片分享等，健康與鍛鍊已逐漸成為再平凡不過的日常。而這些越來越蓬勃的發展，自然也帶來一波波商機。

根據英國市場研究機構TechNavio預估，健身應用市場在2020年至2024年的期間將以近12％的複合年增長率成長，預計將增長16.8億美元。市場調研公司ResearchAndMarkets則認為，帶起這股運動風潮的因素包括人均可支配收入增加、肥胖相關病症的發生率提昇、醫療保健成本上揚等，在在都使大眾對健康議題更加關注。

運動APP正熱門 全球成長46％

而面對已延燒一整年的疫情，更成為健身運動相關產業發展的重大推力。當人們還找不到一勞永逸的特效藥，他們能怎麼做？除了減少人際間的接觸與勤洗手、更留意個人衛生清潔這類普遍作為之外，在各國反覆循環的封城禁足令、感染風險帶來的壓力下，窩在家的人們不論是為了積極的鍛鍊身體以保持健康巔峰，抑或是在蝸居期間找點打發時間的樂子，與防疫、健康、身體訓練相關的話題都持續佔據2020全年的注目排行榜。

這股防疫吹起的健康風潮其實從Google Play、Apple的App Store的統計數據就可以一窺究竟。在2020年的前2季中，健身與健康應用類APP的全球下載量成長了46％，若以地區來看，印度的下載量居全球之冠，增長了156％，其次是中東及北非(55%)、亞太地區(47%)、其他地區(43%)、歐洲(25%)、美洲(21%)。

對此，數據分析公司Sensor Tower初步調查及估算，單是2020年上半年，全球消費者在Google Play與APP Store兩大APP商店將貢獻出約501億美元的營業額，較2019年同期406億美元成長約23.4％，且再針對下載了運動相關APP的用戶進行分析的話，日活躍用戶(Daily Active User, DAU)更增長了24％，充分顯示出疫情強勁帶動的健康潮流已經無法擋。例如：免器材的居家健身APP Home Workout–No Equipment的下載量就衝上4,350萬次，是該APP2019年下載量的2倍以上；用於GPS跑步和自行車訓練的Strava則被下載了超過2,000萬次，比2019年增長了120％。

嗅到市場新風向的企業們也紛紛針對原有的APP功能升級，以強化顧客的體驗與滿意度，提供健康和營養服務的APP HealthifyMe就推出了HealthifyMe Studio，使用戶可以在直播課程中與專業教練一起進行居家運動，也推出主打銀髮族與兒童的運動課程來搶攻家庭客。除此之外，HealthifyMe還導入了免費的免疫力評估以及追蹤睡眠與洗手的功能，用戶若在免疫力方面得分較低，還提供免費的教練諮詢服務，希望把握住這波吸客好時機。

市值破10億美元 捧出獨角獸Zwift

看好運動相關產業的創投也在熱潮中下重本投資，CB Insights就指出，對於包含了運動科技產業在內的消費品新創公司來說，2020年將更可能取得比2019年還高的投資金額。最明顯的實例莫過於2020年3月取得1.1億美元E輪投資的印度健康管理平台CureFit，來到2020年第3季，更捧出Zwift這隻備受囑目的運動新創獨角獸。

Zwift是一款結合自行車、遊戲及社群功能的線上健身平台軟體，由於準備好智慧訓練台就能進行室內的自行車騎行訓練，藉由模擬不同材質的路況、上下坡角度，還原騎行的真實感，也能模擬室外跑步訓練的情境，在線上與朋友相約共騎、比賽，自從2015年創立以來在運動同好間擁有不少好評，至今也已累積250萬名以上的用戶，更吸引職業自行車選手加入，使用Zwift當作訓練的工具之一。另外，正因為Zwift原本就將定位設定為專攻室內運動、訓練，在疫情陰雲籠罩下，2020年7月Zwift主辦「虛擬環法自行車大賽」時，反應也相當熱烈，共有超過11 萬人參與。

而Zwift此次獲取的C輪募資金額達4.5億美元，讓Zwift總市值一舉超越10億美元。更值得留意的是，投資者的名單除了有該輪領投的私募基金KKR之外，還能見到Amazon旗下的創投Amazon Alexa Fund、斯貝特自行車(Specialized Bicycle Components)，顯見對前景的看好。Zwift更同時宣告接下來將大力開發硬體設備，目標是為用戶打造出更富沉浸式的體驗，由此跨足不同領域，搭建起更完整的運動生態系。

Apple、Google、Amazon 3強搶醫療先機

對於運動品牌與周邊設備商來說，從實體運動轉向居家健身的變化，更帶動了穿戴式裝置的需求上揚。IDC預估2020年全球穿戴式裝置銷售可達3.96億台，約比2019年多了6,000萬左右。同時IDC也認為，直到2024年為止都可樂觀看待銷售買氣。IDC指出，特別是耳戴式裝置與手錶為2020年主力成長產品，年成長分別達68％及32％。

科技巨頭們更是摩拳擦掌，陸續著手佈局穿戴式裝置的市場，除了Apple擁有自行開發的Apple Watch，Google在一波三折的情況下於今年1月宣佈已完成運動手環Fitbit公司的收購程序，至於Amazon在近期也推出自家的智慧手環Halo Band。這科技3強都將目標放在整合更多運動或健康相關的服務，未來更可能由此再進軍到智慧醫療的領域，完成環環相扣的健康醫療產業鏈。

比如Apple新推出的Apple Fitness+就展現了對健身課程等內容的佈局野心，更可被視為其統合品牌內部裝置及服務，使Apple生態系連結更緊密的重要一步棋；而Google母公司Alphabet擁有生命科學公司Verily Life Sciences，不單挾著Google的AI技術實力，提供疾病的預防、檢測服務，近期也將跨入醫療保險的新領域。而其推出的Fitbit Premium方案，不僅協助用戶蒐集活動、心率、呼吸、血氧等紀錄，在資料為王的時代更將成為未來Google強勢切入醫療照護產業的倚靠；至於電商龍頭Amazon，早已搶先一步收購線上藥房PillPack，再將其整合推出新的線上藥局服務Amazon Pharmacy，讓消費者可以憑處方箋在線上下訂，免出門，藥品就自動送到家，也為分食市值9兆美元的全球醫療健康市場打下基礎。

不過，既然居家運動的熱潮因疫情而升溫，在大流行退去之後是否也會隨之業績下墜？根據調研公司OnePoll最近針對美國民眾所做的一項調查，有74％的人在防疫期間至少使用了1款運動APP，而有60％的人非常喜歡在家運動，甚至計劃不再回歸實體健身房。而在2021年正式進入5G新紀元，再加上更多穿戴式裝置與物聯網(Internet of Things, IoT)、虛擬實境(Virtual Reality, VR)、擴增實境(Augmented Reality, AR)的應用更加成熟，可預見的是未來居家運動市場將為民眾的健康照護帶來更多創意與便利。欲知更多精彩報導，請見本期《能力雜誌》。