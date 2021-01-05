2021年工作新價值 企業+員工一起拚數位化

【文／The Adecco Group藝珂集團】

疫情期間實施的在家上班成為日常？企業掙扎都只歸因疫情大環境？後疫情時代，全球企業都將迎來新常態工作方式，台灣企業也無法脫身。

台灣藝珂集團的《後疫情時代：決策關鍵下一步企業×人才「工作新常態」》白皮書，提供最精闢的新常態工作樣貌解析，帶領企業做好準備，迎接後疫情時代。

白皮書中，含括藝珂集團在亞洲9大經濟市場的新興工作方式研究解析，以及The Adecco Group Taiwan台灣藝珂集團在台灣市場橫跨4個世代的工作價值變化調查，精闢的數據解析報告能讓企業主與求職者，更加精準掌握後疫情時代的工作方式與價值。

這份白皮書邀請藝珂集團亞太區CEO李彥(Ian Lee)，以及藝珂集團台灣暨南韓區總經理陳玉芬(Cindy Chen)，以多年的產業經驗與深度洞察，提供所有勞動市場成員一份擁抱新興機會的策略建議，幫助企業主與人才在動盪之間，迎來新一年度的成功曙光。

迎接混合式辦公模式

疫情發生前，只有35％的亞洲企業員工覺得擁有工作與私人生活間的平衡，但在疫情遠距上班期間，這個數字則上升到58％，同時，僅有4％的亞洲企業員工，覺得疫情間的工作與生活平衡度下降。經歷過疫情期間在家工作政策後，只有18％的亞洲企業員工希望再度回復完整工時、回到辦公室上班。其實，大部分的亞洲企業員工們，偏好「混合式工作常態」，希望有時在家／遠距工作、有時在辦公室工作，這樣一來，員工能有更高的彈性，掌握自己的工作時間安排。此外，高達81％的亞洲企業員工都表示，透過結合實體辦公與遠距辦公整合的方式來增加工作彈性，不僅對個人員工，也將對企業帶來好處。

而台灣疫情控制表現得宜，只有約17.7％的台灣企業員工在疫情間實施遠距上班，並有25％的台灣企業員工在經歷疫情後，希望增加遠端工作的比例。大部分台灣企業員工都表達了在疫情期間工作動力下降、工作與生活平衡品質下滑、同事互動間品質下滑等感受，可能是疫情造成的心理緊張，或是不適應遠端工作所致。台灣企業若要實施遠端工作，得先增強員工遠端自我管理能力，以及團隊的遠端溝通方式，才能最大化遠端工作優勢。

藝珂集團台灣暨南韓區總經理陳玉芬建議：「企業開放在家工作選項後，就沒有必要在後疫情時代取消。反而，讓企業能夠開始去尊重員工的彈性工作安排，若未來有突發狀況無法進辦公室，那麼遠距工作就可成為完美替代方案。」

疫後明星新產業

受到疫情影響，市場中的得利者與機會先驅者地位出現汰換。台灣大部分的嬰兒潮世代與X世代都期許轉換投入健康醫療保健、生技製藥與資訊軟體服務產業等；Y世代則是看好健康醫療保健、資訊軟體服務、資訊電子工業、線上零售與外送產業等產業；與數位科技一起成長的Z世代，除了資訊軟體服務業以外，更對影音娛樂產業有相當正面的憧憬，無論是線上影音串流或是自營新媒體，Z世代都正以獨特的眼光在關注這個新興產業。

疫情影響，也激發台灣企業員工充實自己以迎接後疫情新常態的大環境，例如：整合性專案管理、數據分析能力、數位社群與行銷管理能力等，都被視為未來必備的重要技能之一。

整體來說，大部分台灣企業員工滿意組織面對疫情的因應方式，然而，仍表示希望在員工福利、團隊溝通方式、員工管理方式，以及員工心理健康照護上，有更好的因應表現。台灣企業無法再以業績、功能性方式看待員工，得更加注重管理領導、團隊溝通，甚至也照顧到員工的身心健康，才能為企業留住優秀人才。

企業+員工都應數位化

在台灣，高達90％的企業屬於中小企業，當駐台外商靠著歐美文化背景快速導入遠距／在家工作政策時，台灣本土中小企業卻還在掙扎，不是掙扎於疫情帶來的業績影響，而是數位轉型的緩慢程度。

藝珂集團台灣暨南韓區總經理陳玉芬建議：「對大部分台灣企業來說，如何加速企業內部的數位轉型、怎麼讓員工的頭腦也數位化，才是優先問題。這次疫情造成的經濟凍結，反而成為推動思考、加速轉型的契機。」

藝珂集團亞太區CEO李彥則表示，企業的內部系統得要數位雲端化，員工技能也得隨之提昇來適應數位工作方式，而最後，企業領導者得增強自己的EQ與同理心，才能在虛實混合的辦公環境之下，同樣地激勵員工、帶領團隊合作。

在後疫情新常態之下，傳統工作技能的效期會縮短，每個企業員工或職場求職者，都得不斷依據隨時更替的環境、更加廣泛地去預測未來，並藉此更新自己的相關知識與技能、訓練自己的數位力。良好的企業該提供完善技能資源，但如果企業提供的資源不足，人才也能趁網路資源發達的現代，自行積極地收穫新知與新技能。

藝珂集團台灣暨南韓區總經理陳玉芬表示：「在數位時代下，不一定每個人都得會寫程式，但是，新的產業趨勢、新的技能與知識，仍不可或缺。」