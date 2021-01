推特、Facebook遠端辦公 員工「薪」情低

【文/劉容皿 圖片提供/達志影像】

新冠肺炎(COVID-19)改變2020年的工作樣態,企業為了避免感染,鼓勵員工遠端辦公,在家上班將成為職場新常態。對於在矽谷上班的科技新貧來說,薪水不變,似乎可以離開擁擠又昂貴的城市,搬到寬敞、便宜的郊區,乍聽之下是個穩賺不賠的大好機會。但理想很豐滿,現實很骨感,員工一旦搬家,企業未必會提供原本的薪水。

根據全球人力資源發展顧問公司韋萊韜悅(Willis Towers Watson)針對北美344家雇主所做的調查顯示,近20%雇主先決定該員工專才的市場價值,再衡量員工居住地域上的差異。不過,仍有60%的雇主表示,不論員工在何處工作,將繼續付給遠距員工和辦公室員工相同的薪資。

減薪18%的遠端辦公

調查報告顯然是忽略矽谷科技公司的薪酬政策。這些向來以豐厚薪酬與誇張福利著稱的企業,開始考慮薪資應視員工居住地發放的方式。例如:推特(Twitter)即宣佈無限期實施遠距辦公,員工可以在家工作,但薪資必須按照居住地。此一先例開啟,其他科技業者趕緊跟進。

Facebook在去年春季宣佈,自2021年開始,薪資將依照員工選擇居住所在地的生活成本而調整,而且為了避免弊端,甚至會檢查員工登入內部系統的位置,來確定員工是否照實申報居住地,以免員工溢領薪水。雲端服務商威睿(VMWare)同樣跟進,宣佈不在辦公室上班的員工將面臨減薪。例如:原本在總公司加州帕羅奧圖市(Palo Alto)上班的員工,實行遠距辦公後卻故意搬到千里之外的科羅拉多州丹佛(Denver),就得接受減薪18%。

這樣的「薪」情狀態恐怕不是矽谷新貴期待的情況,美國日前針對2,000位科技專業人士調查發現,超過53%表示,若遠距辦公的政策成為常態,他們會選擇搬到居住成本較低的城市,而多達56%的受訪者表示不願意因此接受減薪。

獵才目標掃描全球

究竟在疫情肆虐當下,選擇遠距辦公的員工就該拿到比較少的薪資嗎?人力資源專家韓翠克(Laura Handrick)解釋,類似做法早已行之有年,不是什麼新鮮的構想:整體薪酬本來就會因地而異,並由市場主導。例如:紐約市的財務長(Chief Financial Officer, CFO)平均薪資就比堪薩斯多;《財星》(Fortune)100大企業任職的IT專業人士平均領的比待在新創公司還多。

成立超過15年,擁有600名員工的社群媒體網站Reddit則是光譜的另一端,他們表示薪資並不會因為員工選擇在何處上班而有所改變,成為矽谷少數率先表態的特例。Reddit的人資長斐許柯夫(Nellie Peshkov)解釋,員工在不同的地方工作,表現上並沒差別,因此在薪酬結構中「取消地區之分」,目前Reddit的美國員工都以相同的薪水等級給薪。

假如不久的將來疫情平息,企業依舊實施遠距辦公,但員工的薪水卻要因此調整,是否會有點站不住腳?人才網站Briantrust執行長傑克森(Adam Jackson)表示:「對於遠距辦公的貢獻跟在辦公室一樣的員工來說,只是因為更換地區就要削減薪水,基本上是在告訴這些員工,在疫情前多領了薪水,現在疫情過去就要有市場公平化的調整。假如被如此對待,員工就應該質疑雇主是否自身受重視的程度少了,假如無法回應,減薪就不合理。」

雖然遠端辦公會有減薪疑慮,但也有專家認為,對於創造公平環境和擴大爭取人才來說,在家上班的做法不失為好消息。

聖地牙哥大學法律教授及《人才要自由》(Talent Wants to be Free)的作者羅貝爾(Orly Lobel)表示:「雇主會因為求才範圍更廣而受益,如今企業已經了解到,既然遠端辦公的技術跟工作架構都已經準備到位,不再需要應徵者千里迢迢搬家,招聘人才範疇也可以更廣。」矽谷科技公司跳脫科技重鎮集中化的迷思,有助於拓展、甄選人才來源,將獵才目光瞄準婦女、少數民族及年長者,甚至也為國際人才提供工作機會。

蝴蝶效應 薪資通膨喊卡

企業朝向「薪酬在地化」發展,依舊有著其他疑慮。例如:總部位於舊金山的企業招聘全美人才,條件不限地區,那麼企業是否還願意支付給高生活水平的員工更高薪水?同時,「薪酬在地化」的趨勢不只在美國本土發酵,跨國企業也可能追隨這樣的流行,開始因為城市、地區的差異,實施「薪酬在地化」。

求才網站ZipRecruiter勞動經濟學家普拉克(Julia Pollak)預測,由於遠距工作者的居住成本降低,工作相關支出也減少,未來幾年恐讓薪資增幅趨於停滯。不過,韋萊韜悅新加坡主管Sonia Liew則認為,身為員工還是可以對加薪保持樂觀態度,「表現和貢獻」仍是主要取決因素。「一個員工不論是在家或在辦公室,不論身在城市或郊區,雇主都應依貢獻獎勵表現優異的人,否則就有可能被願意給更多薪水的競爭企業給挖走。重要的是,要確保員工了解他們的薪水是怎麼決定的,也要讓員工知道,他們的薪水相對自己的貢獻是公平的。」

矽谷神話似乎蒙塵,除了Reddit外,多家科技公司開創了不在辦公室上班就面臨減薪的先例,對於其他實行遠距辦公的行業別來說,是否會掀起跟風作用,將是2021年關注重點。