遠距續熱、療癒旅遊興起

【文／李世暉 圖片提供／達志影像】

歷經新冠肺炎(COVID-19)肆虐、東京奧運延期、緊急命令發佈等重大事件，日本社會迎向另一個充滿挑戰與不確定的2021年。過去的1年，日本的經濟與產業領域也面臨變化，許多被看好在2020年流行的商品，在疫情蔓延全球的連鎖效應下，只能延期上市。《日經Trendy》按照往例公佈日本2020年的熱銷商品，在「新常態」(The New Normal)的社會關係互動下，出現許多令人意料之外的流行商品。

2020熱賣回顧 鬼滅奪冠 任天堂抱回2金蛋

第1名是《鬼滅之刃》。這部由集英社出版的漫畫，在高品質動畫的擴散力道下，成為2020年最具市場價值的「智慧財產權」(Intellectual Property, IP)。劇場版動畫《鬼滅之刃無限列車篇》開啟一場驚喜之旅，自2020年10月16日上映後，在短短1個半月內票房突破275億日圓（約新台幣74.5億元）；漫畫單行本成績更不遑多讓，締造最快銷售1億本紀錄。這波風潮炒熱日本國內食品、服裝等多元授權，其他國家也掀起「鬼滅風」。以台灣為例，電影在20天內票房就突破新台幣4億元，不僅成為2020年的台灣年度票房冠軍，也創下「日本電影在台票房冠軍」、「動畫片在台票房冠軍」等多項紀錄。

除了《鬼滅之刃》發揮「漫畫呼吸」般魅力之外，韓流也4度席捲日本（前3次韓流指標分別是2003年的「冬季戀歌」；2011年的東方神起與少女時代以及2017年的TWICE），韓劇《愛的迫降》在日本受到500萬名Netflix會員喜愛，躋身第12名。

疫情強烈影響2020年，但在這樣的衝擊中依舊有逆勢成長的商品，「檸檬堂」即是其一。日本可口可樂在2018年5月已經開發這款酒精飲料，一開始只限定在九州地區販售，2019年10月底擴大至全國。「檸檬堂」是濃度與口味多元的檸檬沙瓦，日本可口可樂以精湛的飲料技術製作，在日本女性消費者群中掀起風潮，所以在流行商品排行中排名第5名。

檢視《日經Trendy》2020年排行榜，可以看到許多暢銷商品多數與疫情肆虐下的「新常態」生活有關。例如：口罩，在疫情威脅下，口罩不僅是防止疫情擴散的必備用品，也內化成日本人與其他人互動時的「禮貌」，所以名列第2名。日本國內口罩的市場需求因此急速成長為5,000億日圓，促使其他業態的廠商紛紛加入口罩市場。

任天堂可以說是2020年的大贏家，第3名的「動物森友會」以及第13名的「健身環大冒險」，都是Switch主機的遊戲軟體。在限制外出的情況下，遊戲成為日本民眾主要休閒娛樂來源。任天堂也因為這2款遊戲的熱賣，在2020年4∼9月合併財報的淨利達到2,131億日圓，不僅為去年同期的3.4倍，也創下同期歷史最高紀錄。

日本企業開始推動遠距辦公，帶動第4名「Zoom」，以及第6名「AirPods Pro」的熱銷。遠距精神也應用在醫療領域，「遠距診療」在日本政府放寬適用條件後，使用人數增加9倍，成為2020年重要的趨勢之一，也讓「遠距診療」排名第19，這股遠距熱潮更可望延續到2021年。

2021趨勢展望 無人車站夯 遠距領域續熱

除了遠距熱潮外，2021年還有什麼樣的流行趨勢？首先，在地方創生的思維下，日本許多具有特色的地方偏遠鐵道車站，轉型成為觀光景點。《日經Trendy》認為無人車站結合豪華露營的「創新旅遊」，可讓日本人重新體會大自然的美景，於是將其列為2021年流行趨勢的第1名。例如：位於群馬縣最北端的無人車站－土合站(Doai)，周邊環繞著大自然的美景，Village公司向JR東日本提出合作方案，在車站周邊搭建豪華帳棚，提供觀光客全新的體驗。在海外觀光受到限制的當下，此一全新的觀光商品，預期將會在日本國內點燃新的觀光消費風潮。

第2名值得注意的趨勢，就是多視角與全方位運動賽事觀賞體驗。過去，觀賞運動賽事只能透過電視台的固定視角；現在，在5G技術的支援下，日本Amatelus公司開發「Swipe-Video」系統，可讓運動迷自由選擇超過30個不同的視角，創造全新的運動賽事觀賞體驗。

第4名是強調「永續發展目標」(Sustainable Development Goals, SDGs)的Loop活動。過去，日本人一方面大聲疾呼環境保育的重要性，另一方面卻又大量使用塑膠袋、寶特瓶等一次性資源。2019年在美國開始出現的資源重複使用Loop活動，受到味之素、江崎Glico、麒麟啤酒、資生堂、Canon、大塚製藥等大企業的重視，紛紛推出美觀、可回收使用的瓶裝商品，鼓動了日本消費市場的回收容器風潮。

第6名則是兼顧照明與紫外線殺菌的燈具。日本照明廠商Ushio與美國哥倫比亞大學在新冠肺炎威脅下，共同開發全球首座可殺死新冠病毒卻又不損害人體健康的紫外線(UV)燈具「Care222」。「Care222」透過特殊的濾光片，讓具有殺菌功能的UV波長，從容易致癌的254nm，轉為對人體無害的222nm。獲得授權的東芝照明公司，預計於2021年1月大量生產，用於人口稠密的公共場所。

第7名則是戒指型的無現金支付裝置。來自英國的McLear公司，2020年在日本推出小型、安全的穿戴型支付裝置，並以名為「RingPay」的戒指為主力商品。與目前廣泛使用的卡片、智慧手機支付方式相比，獲得Visa認證的「RingPay」，不僅可24小時隨身攜帶，安全且結帳快速。除了支付之外，此項商品未來也可應用在智慧鑰匙等其他領域。

另外，因應遠距辦公、非接觸社交等新生活方式，Softbank將在2021年推出上菜機器人「Servi」，這款機器人躋身2021年趨勢第8名。Softbank繼2015年推出接待型機器人「Pepper」，2018年推出的智慧型掃地機器人「Whiz」後，瞄準疫情不接觸需求，搭配簡易的人工智慧(Artificial Intelligence, AI)，讓「Servi」自行將餐點從廚房送至顧客的餐桌上。

回顧2020年，展望2021年，新冠肺炎造成全球經濟社會的「新常態」，對日本企業而言，既是一項前所未有的嚴峻課題，也是尋求突破經營現況的機會。前者是指舊商品、舊服務在「新常態」下的市場極限，包括受創最深的餐飲、旅遊、飯店等產業領域；後者是指因應新需求而提出的新商品、新服務，最主要是與遠距、非接觸相關的設備建置與服務，包括遠距醫療、遠距辦公、外送服務等。

在可預見的未來，上述日本的新商品與新服務，將會形成新的供應鏈與服務鏈，而在台日經濟密切往來下，也會直接與間接影響台灣的產業與經濟。（本文作者為政治大學國際事務學院教授）