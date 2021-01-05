VIP體驗重燃球迷熱血

【文／胡林 圖片提供／達志影像】

日前，NBA使用AT&T的5G全像投影(HoloVision)促成一場驚喜的會面，讓2020年NBA選秀熱門人選威廉斯(Patrick Williams)與他崇拜的籃球偶像－9度入選美國女子職籃WNBA全明星和3屆 WNBA冠軍的桃樂西(Diana Taurasi)首次面對面交談。

儘管這次初次面談並非本人面對面，但在5G全像投影下，桃樂西宛如親臨地現身在威廉斯的眼前。這場會面，桃樂西對威廉斯分享自身如何成為職業球員，如何訓練以及加入聯盟等建議，整段全像投影在5G的輔助下幾乎沒有出現延遲、停格或轉換。

這種嶄新訓練模式，不再需要真人面對面，也被應用在NBA東西區決賽期間。透過這項技術，觀眾在家收看的是球評與球員在同一空間進行採訪，實際上，兩者可能分別位於AT&T旗下WarnerMedia片場（亞特蘭大）或ESPN的NBA Countdown（洛杉磯）等地拍攝，接著以5G技術傳送到專用系統，並以高逼真的清晰度且近乎即時呈現在觀眾面前。這些全像採訪中，NBA球員和球評以站立或坐著等自然方式進行互動，而且目光對視，就好像他們在同一地點、面對面談論著NBA的季後賽。

AT&T的Mobility部門執行副總裁兼總經理克里斯多夫(David Christopher)表示：「這些由5G技術支援的全像採訪，使AT&T、ESPN和NBA的朋友儘管相距遙遠，但還是能建立聯繫及互動，這也顯示將來透過5G技術，能使球迷以另一種方式更接近比賽」。

iPhone 12的AR體驗

AT&T提供的NBA全像採訪，是電信業5G新用途。NBA正在尋找提供更佳球迷體驗，其中5G提供的虛擬效果就是目標之一，因為NBA收入的40％來自現場觀賽的球迷。AT&T 5G產品與創新部門副總裁卡利(Jay Cary)表示：「疫情帶來更多改變的機會，及時傳訊可以縮短時差。」面對嶄新商機，AT&T可望帶來更多收入。NBA看到5G應用帶來的商機，平均每場比賽吸引接近7萬人觀賽的職業美式足球NFL也在無線電信商Verizon協助下，在體育場設置5G毫米波(mmWave)，展示各種5G體驗，包括共同觀看、擴增實境(Augmented Reality, AR)重播和串流直播球賽，希望經由5G加碼的體驗，有助於場外的觀眾能夠享受到現場看比賽的感覺。疫情依舊在全球蔓延，為了填補球迷無法到現場觀賽的遺憾，英國的EE電信公司應用5G在英國電信體育台(BT Sport)舉辦的英超聯賽的直播與非直播報導，提供使用iPhone 12用戶AR隨身觀看和360度觀看的體驗，並使球迷在觀賞球賽之際，同時透過分割畫面與現場的朋友進行視訊聊天，提供沉浸式的球賽體驗。

球迷等同教練分析戰況

除了美國與英國外，德甲聯賽的體育場也在Vodafone和Immersiv.io協助下，建立VR體驗，5G的基礎設施可以改善相關體驗，因為即時傳送與現場比賽同步的AR內容需要超低延遲的連網。低延遲是提供用戶可接受的體驗的關鍵，Immersiv.io的創辦人兼科技長奎林(Stephane Guerin)表示：「將管理伺服器的地點儘可能靠近球迷，在5G邊緣運算(Edge Computing)基礎協助下，不只大量減少數據路徑，進而改善延遲時間，在Vodafone與德國足球聯賽合作的情況下，在福斯汽車體育場啟用5G，解決方案展示了未來的球迷體驗優劣，仰賴5G基礎設施。」

比賽過程中，球迷可在體育場內，透過手機直接與球場上的球員互動，並在AR中顯示球員的速度、傳球和射門等數據統計。這些體驗還使球迷能在場上疊加球隊排出的陣容，或是每個球員在本賽季表現的分析數據。以擴增實境同步直播體育賽事，經由5G協助觀眾擁有前所未有的體驗，近來成為電信業的最優先事項。例如：在德國，電信業者Vodafone與德甲足球聯賽(Bundesliga)合作，正在德國足球場內部署5G；在法國，拜電信公司Orange之賜，甲級足球聯賽的馬賽隊主場韋洛德羅姆(Velodrome)體育場也啟用了5G。更值得注意的是，高達94％的歐洲行動網路業者，計畫在2020年底之前，為體育場基礎設施提供新的5G服務。

冷門比賽熱起來

受到疫情影響，電信業者為運動比賽部署5G的主要目的是減輕球迷的沮喪感。因為球迷們無法在比賽期間於體育場內使用其裝置來追蹤其他比賽，欣賞串流比賽，甚至在體育場上與朋友聊天。隨著5G導入，這些困擾迎刃而解，電信商與營運商佈置帶來新的營收機會，甚至廣告機會也隨之而來。

轉播能力與基礎設施也隨著5G導入進化，因為消除了攝影機使用電纜的需求，使許多運動賽事（例如：賽車、自行車等）報導更加簡單容易。目前，5G在頻寬和低延遲技術的提昇，讓智慧手機等新型設備的使用更為多工，即使在拍攝過程，能將即時視訊與高畫質圖片整合；高連接性使得製作移至體育場外，大幅降低轉播與製作成本，從長遠來看，由於減少了現場操作員，讓成本降低，開啟了冷門比賽的轉播大門。