【文／吳俊毅 圖片提供／達志影像】

2021年到了，令人感嘆的2020年終於過去，盤點去年影響全球的大事，新冠肺炎(COVID-19)絕對排名首位。即使百年過後，回顧21世紀，相信也會記住這次慘烈的疫情。這不只是蝴蝶效應，2020最大黑天鵝－新冠肺炎揮了翅膀，卻讓全球各地掀起疫情颶風，染疫人數突破7,900萬，死亡數達到174萬名，受到衝擊的產業不計其數，現代社會習以為常的生活樣態為之丕變。例如：全球股市發生大崩塌，道瓊指數遇到33年來最大季度跌幅；國際貨幣基金(International Monetary Fund, IMF) 預測全球經濟成長將萎縮4.4％，德國分析公司Statista預估，全球經濟損失恐高達21兆美元；觀光業、餐飲業飽受衝擊，世界旅遊組織(World Tourism Organization, UNWTO)表示，全年全球旅遊人數下降65％；全球航空公司已經倒閉43家，大型航空公司不能倖免，紛紛透過裁員才能維持平飛；餐飲業大受衝擊，《富比士》(Forbes)的數據顯示，全美餐飲業損失恐達240億美元。

以人為本 組合創新

肉眼看不見的病毒讓全球跌跤，而這樣的衝擊，在度過2020年後，是否能擺脫？隨之，今年的趨勢又是該往哪邊進行？除了今年的Pantone代表色是「極致灰+亮麗黃」外，我們可以先溫故知新，回顧《能力雜誌》的報導主題，可以發現緊扣AI、數位轉型，並且發散至防疫、地方創生、外送、遠距辦公等領域，甚至Podcast、OTT、自駕及未來肉都是關注的議題，由此可知，在疫情當下，許多產業都在找生路。

那麼專家如何評估2021年的新趨勢呢？國際研調機構顧能(Gartner)面對新冠肺炎的方興未艾，點出3大面向，分別是「以人為本」(People Centricity)、「位置獨立」(Location Independence)、「彈性傳遞」(Resilient Delivery)。首先，以人為本，新冠肺炎改變工作互動模式，雖然現今的環境中需要數位化的流程才能運作，但是人依舊是所有業務的中心；其次，位置獨立，有別於過去集合性的合作方式，新冠肺炎改變員工、客戶、供應商等實際位置，新的合作方式也促成新的科技應用；最後，彈性傳遞，世界在不斷變化中，企業必須持續進行調整、因應，才能因應各式挑戰。這3大主題延伸出9大「策略科技」(Strategic Technology)，分別是「行為網路」(Internet of Behaviors)、「全面體驗」(Total Experience)、「隱私增強運算」(Privacy-Enhancing Computation)、「分散式雲端」(Distributed Cloud)、「隨處運營」(Anywhere Operations)、「網路安全網」(Cybersecurity Mesh)、「智慧組合企業」(Intelligent Composable Business)、「人工智慧工程化」(AI Engineering)、「超級自動化」(Hyperautomation)，這些趨勢並非各自獨立運作，而是相互組合創新，也由此可知AI、自動化與雲端依舊是未來發展的主軸。

全球市場研究機構TrendForce觀察科技產業發展，表示5G毋庸置疑是今年趨勢之一，2021年全球運營商加速5G基地台建置，而在5G網路環境更加成熟的情況下，透過與5G智慧手機的結合，可以更加順暢運行AR的APP外，更能推動AR眼鏡市場發展，隨著各項技術的快術發展，帶動晶片業者加速擴張。在5G技術、應用逐漸發展之際，日本NTT DoCoMo、韓國SK Telecom等已開始關注6G，強調未來將與更多裝置整合，全像投影將變得更加真實，可以應用於遠端工作、醫學、教育等領域。

除此之外，Amazon的副總裁暨技術長沃納．沃格斯(Werner Vogels)也在日前分享他對於2021的科技趨勢預測，「2020年的疫情沒有讓我們放慢腳步，反而向數位世界加速邁進。」他認為2021年將成為各種變革的轉捩點，同時提出8大趨勢預測。1.雲端將無所不在；2.機器學習延伸至邊緣；3. 圖像、影片和音訊的表達將超越文字；4.智慧城市將進一步實現；5.遠端學習；6.小企業登雲；7.量子運算；8.航太登雲。彰顯未來產業離不開雲端，為了可以有效登雲，5G的普及化也是不可或缺。

台灣前進動力

台灣在今年又該如何前進？《彭博》(Bloomberg)推出「Covid韌性排行榜」(Covid Resilience Ranking)，台灣排名第3，僅次於紐西蘭與日本，表示台灣的防疫成效有目共睹，在超前部署的動作下，經濟動能依舊穩健，中研院預計2020年經濟成長率達2.71％，在這場疫情風暴中表現亮眼，明年更可望成長4.24％。

根據市場研究機構IDC的觀察，台灣市場將受到10大趨勢影響，包括：1.新常態驅動新世代解釋AI興起；2.後疫情時代，數位彈性為企業之生存法則；3. 5G電信雲打開公有雲業者和電信商合作的契機；4.智慧終端催生資料共享：AI邊緣運算重塑企業營運模式與生態版圖；5.零信任網路存取時代到來：現代化遠距存取新方案 SDSA重要性日增；6.數位身份認證2.0：基於區塊鏈的「自主身份」將逐步啟動；7.企業專網成為5G市場焦點，2025年將有5成企業採用專網；8.台灣企業轉型下一世代新列印架構；9.未來工作：混合辦公環境發展；10.智慧裝置新競局。由此可知，台灣在新的年度依舊與世界接軌，理應聚焦於AI等相關議題。

除此之外，數位轉型同樣是不可遺漏的趨勢，台灣中小企業數量接近150萬，如何跟上數位浪潮，步上轉型之路，成為必備的蛻變，除此之外，導入數位轉型可以不只是企業，更加可以是城市，例如：時尚之都－米蘭，透過數位轉型，打造好強健體質，讓新冠肺炎的傷害降到最低，經濟得以快速回復；同樣，隨著5G在台灣開通，工廠轉型之路也能更加順遂，即使在修車廠，也能透過5G的支援，讓VR與遠距的結合更加流暢，就如同美國賓士經銷商般，面對日益複雜的汽車維修，快速達成顧客託付，這也是台灣企業可以達成的目標。

觀察近年的趨勢評估，或許5G、AI及數位轉型將是會未來發展的常客，在這些不變的趨勢中，可以看到未來是朝向便利與連接之路邁進，2020年因為疫情肆虐，出門次數少了，航空業慘淡，甚至連聚餐的機會都變少，但是在這些技術的協助下，串起了彼此的需求，甚至挖掘出更多不同的應用，台灣如何透過這些趨勢，將防疫的決心展現於其他面向，成為2021年亮眼的一顆星，將是2021年重要的課題，最後，欲知更多精彩報導，請看《能力雜誌》。