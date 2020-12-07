高年級媒體人轉攻新戰場 傳遞大師精華

【文／洪敏隆 攝影／謝美姿】

「機會擺在眼前，只看你們有沒有勇氣接受挑戰，跳脫既有框架思考。」這是好好聽文創董事長潘祖蔭以資深媒體人身分對新聞科系學生演講時鼓勵的話，他在電視圈已經有30年豐富資歷，待過台視、華視、TVBS、東森、八大、中天等媒體，從記者、新聞主管、高階主管一路做到總經理、董事長，今年初卸下中天董事長職位後，全心全意投入Podcast平台「好好聽FM」的建立，展開人生的新挑戰。

潘祖蔭談到轉戰新媒體的初衷，主要是基於這句話，「我想為台灣做些紀錄。」在此之外，就他過往的工作經歷，其實潘祖蔭對於電視等傳統媒體發展已經到達極限的處境已經看得很清楚，如果想要將台灣豐富的軟實力一一記錄下來，之後再透過網路數位傳播，就可以更大幅度地跨越時間、空間的限制，讓更多人了解台灣。

在新媒體中，台灣人重度依賴的YouTube已是百花齊放，如果要發展類似Netflix的OTT，前期建置及影像成本又較高，Podcast在台灣發展較晚，不僅有成長空間，相對影像的聲音錄製成本不高，同樣可留下紀錄。

潘祖蔭認為Podcast將「隨身聽」、「隨人聽」、「隨時聽」的特點徹底發揮，不論人在哪裡，只要有網路都可收聽，並且能自行選擇喜歡的頻道與主題，還可以訂閱收藏。過往很難運用的通勤、做家事等零碎時間都能充分被利用，不像傳統廣播得要準時在收音機前守候，便利性更勝以往。

名人+線下活動推廣 養出忠實聽眾

思考後的潘祖蔭向其他媒體人傳達籌組團隊的理念，「這是可以共同做得有意義的事。」邀請到獲得8座金鐘獎的資深廣播人田麗雲擔任品牌的內容長，還有從台視已與他共事多年，並在電視、廣播都有豐富資歷的劉忠繼擔任總經理。

潘祖蔭打趣說，「拜登78歲才當總統，我們離這年紀還很遠，退休前還有很多可以做的事，實現很多夢想。」高年級媒體人當然還有夢，「做電視做了30年，我們不希望落伍，在新媒體環境也能開創新頁。」

而台灣Podcast市場已邁入百家爭鳴的階段，好好聽文創希望以知識為基礎，打造一個具創造、交流、學習、互動的平台突圍。「一開始我們就定位在知識型、學習型平台。」潘祖蔭對此懷抱著使命感，現在人比較少看書，但很多知識還是得想辦法傳遞，尤其很多富含人生閱歷或有豐富經驗的業界專家、典範人物，該如何及時將他們的知識與經驗記錄下來、進而推動傳承，Podcast就是最容易接觸的。讓使用者能更便利地找到不同人生階段需要、想要的知識內容，則是好好聽文創追求的目標。因此在今年7月成立後，第一步就是先靠名人效應養成使用者的收聽習慣。

潘祖蔭、田麗雲透過人脈跟交情，邀請到許多知名人士投入Podcast製做節目，不論是在學術或文化界頗有聲望跟影響力的洪蘭、李家同、陳學志、盧希鵬、劉必榮、曾陽晴，或是媒體界知名度高又具權威性的李四端、沈春華、高惠宇，還有潘懷宗、平秀琳等在電視節目曝光度高的知名人士都前來開設節目，進而迅速打開平台知名度。

此外，好好聽文創也利用舉辦線下活動來帶動民眾線上收聽的興趣，今年9月起已陸續舉辦6場人文講座，內容從音樂聊到電影、從人際關係談到身心健康、從巴黎走到美學大廳，講者包括洪蘭、陳月卿、黃瑞芬、陳煒智等人，讓參與者知道這些講座內容擁有足夠的知識深度，而且透過Podcast就能聽到。

結盟師大 網羅學者分享一生學識

在名人之外，學者的一身學識也是好好聽文創鎖定的目標。不僅成為台灣師範大學第一個簽訂國際產學聯盟的廠商，「好好聽FM」也是師大第一個國際產學聯盟的合作夥伴，更讓台師大教育學院長陳學志等幾位名教授一腳踏進新媒體的領域。

「我發現台師大這個寶庫蘊含許多可以透過聲音傳遞的知識。」潘祖蔭說不論科普、語言、教育，內容如果沒有好好利用，就像被放在倉庫一樣，非常可惜，為何不利用Podcast讓使用者吸收？他舉例像是《秒懂心理學》節目就是運用40幾篇音檔收納這些精華，不論親子教育、學生品格或是師生問題，都可在裡面找到相應的內容。

除了與師大合作，東海大學前管理學院院長林財丁、台灣科技大學資管系教授盧希鵬、清華大學工管系特聘教授桑慧敏也都在邀約下加入Podcaster陣容。潘祖蔭認為，這些Podcast最有魅力的部分在於學者分享的不只是自己消化過的知識精華，還包括他們的心得。「我們有很多具專業或豐富閱歷經驗的Podcaster，都不是直接拿教科書錄製的。」

以桑慧敏的《一葉知秋，一生受用的數據分析》為例，這是目前好好聽FM最受歡迎的Podcast之一，每集節目流量都超過1萬，由於用生活化的說明讓收聽者理解統計數據背後的意義，例如：台北年均溫是25度，看似溫度適合居住的城市，實際夏天快40度、冬天也可冷到10幾度，教聽眾讀懂生活當中的數據與統計名詞，因此頗受歡迎。而長庚大學醫生葉宗儒的《一葉草的白袍手札》，將他在診間、病房遇到病患的問題，用很生活化的方式帶聽眾貼近醫學，則是另一個深受歡迎的節目。

在積極廣邀各個領域的專家加入下，做平台也做內容的好好聽FM節目庫迅速壯大，成立僅4個月已有95個節目，每個節目再包含了不同的系列內容，最多甚至已達到50集之多。平台內容鎖定的聽眾涵蓋面很廣，從親子、學校、職場到銀髮族都有，內容涵蓋文學、歷史、藝術、健康養生、小說、戲劇，還有針對年輕人做電競、寵物或是衝浪、滑翔機等休閒體驗，潘祖蔭說，不只是傳達知識而已，他還想做到「所有使用者上來都能找到喜歡的內容。」

攜手路況APP 共同擴大使用客群

希望盡可能滿足所有聽眾需求的好好聽FM，也不會忘記聽眾想要的娛樂需求，在歐美Podcast市場相當火紅的廣播劇，正是好好聽FM準備開發的另一條產品線，他們將前行政院長劉兆玄以筆名「上官鼎」創作的小說《雁城諜影》，全書28萬字由20位聲音演播藝術家、配上音效製成廣播劇。

潘祖蔭感慨地說，早期台灣電台的廣播劇伴隨很多人成長，但現在要聽廣播劇卻變得不容易了。好好聽文創雖然一切都在草創階段，但不惜耗時3個月以上將《雁城諜影》「演給」大家聽，「我希望再次帶動聽廣播劇的熱潮，建構大家的想像力，目標是1年製做1部。」

在名人效應、多元豐富學習知識內容及廣播劇等賣點下，好好聽FM的訂閱數量跟流量都不斷增長，潘祖蔭透露每個月流量跟訂閱都穩定成長20∼30％，聽眾群仍以大台北居多，年齡層雖然涵蓋各個層面，但以35歲左右的職場男性為主力，如果是小說或戲劇類則以女性聽眾居多。

好好聽文創總經理劉忠繼補充，好好聽FM今年仍會先全面免費聽以掌握聽眾偏好，將來會導入多元商業模式，包括訂閱制、隨選隨付、平台分潤、廣告置入、影音網紅經濟、線上線下活動的推動等。明年有些節目音檔會變成銷售產品，可讓使用者免費聽幾集，其他則收錄在有聲產品裡面，他強調，Podcaster一輩子嘔心瀝血的研究或累積的豐富人生經驗，都是寶貴的知識財富，自然有付費的價值，也需要被看到、肯定。

在今年底將先進行的則是跟企業合作。潘祖蔭預計將APP改版，設立企業專區，提供企業教育訓練，並且針對保險、航空各種不同產業幫忙篩選適合的Podcast組合，同時也會搭配線下講座等實體活動，創造多贏局面。

同時，好好聽FM到觀察重度使用者集中在周五晚上到周末假日收聽，與一般網路使用時間差不多，因此也與行車路況APP「OMNIE」合作，在其APP提供「好好聽最新」及「好好聽精選」2個頻道，不只讓原本的好好聽FM使用者在假日出遊時，也能輕鬆吸收新知，同時吸引APP的用戶產生好奇心，達到共同擴大使用族群的目的。

下一站北美 傳達台灣Podcast好內容

主打「聲音知識」的好好聽，下一步還要廣泛搜羅各界好聲音，舉辦台灣聲優選拔培訓計畫。好好聽文創內容長田麗雲說，以前廣播節目只有24小時，能請的人因此受限，現在Podcast網路廣播不受限時間跟節目，甚至可以延伸變成有聲產品，除了成就感還有實質收穫，讓想說的人慢慢說，也找到愛聽你說的內容的知音。潘祖蔭對此也很期待，希望找到對聲音表達有想法者，不一定要字正腔圓，但是要有特色，「或許能找到下一個吳念真！」

「經營好好聽文創雖然很有樂趣，但壓力也很大。」潘祖蔭說，以前在電視台當專業經理人，那些都是大媒體，現在一切是從零開始，感謝眾多大朋友、小朋友一起投入，Podcast是將他從事媒體業的最後一戰，「很難像放煙火，一下就很炫麗。」但他有信心會開花結果，目標是在2年內看到表現更好的數據、營收成效。

一路走來，潘祖蔭一開始曾擔心有些節目不會有人聽，但看到流量統計出爐時就鬆了一口氣，甚至有些節目內容的流量遠超過他的想像，他興奮地說，「那種成就感是無比雀躍的，過去電視節目看收視率一天就結束，Podcast可以持續不斷累積流量數字，對製做節目是很大的鼓舞。」

以聲音知識出發，潘祖蔭長遠的目標是拓展國際市場，北美現在已成為好好聽FM收聽第2多的區域，他總結道，「我有信心以台灣厚實的文化基礎，從台灣出發、製做華語文內容傳播到全世界，做最有影響力的華語Podcast平台。」