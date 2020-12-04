日本斑馬企業起飛救經濟

【文／李世暉 圖片提供／達志影像、Gettyimages】

2019年12月初出現的新冠肺炎(COVID-19)，在2020年3月造成全球大流行後，大幅度地改變了人類的經濟與社會生活。面對此一重大市場變局，日本的企業紛紛採取應對方針。一部分的企業透過謹慎的戰略，降低經營成本來等待情勢的轉變；一部分的企業則是積極地透過數位工具，改變企業的經營模式。

對於帶動新創企業成長的「企業創投」(Corporate Venture Capital, CVC)，日本企業多抱持謹慎的態度。依據《日本經濟新聞》的調查資料顯示，有9成的日本企業投資部門未來考慮降低新創投資事業；另一方面，美國3大「企業創投」(Intel Capital、Google Ventures、Salesforce Ventures)則依舊維持穩定的投資支出。

獨角獸企業 2008年金融海嘯出頭天

「危機即是商機」的投資思維，自2008年美國金融海嘯之後，就有許多成功的案例。例如：市值超過300億美元的Airbnb，設立於2008年8月；市值超過700億美元的Uber，設立於2009年3月；影響力巨大的群眾募資平台Kickstarter，則是設立於2009年4月。

事實上，當各地陷入疫情漩渦之際，在「企業創投」與「創業投資」(Venture Capital, VC)的支持下，2020年的第2季仍有22家新創企業成為「獨角獸」（指成立不到10年，未上市且估值突破10億美元的企業）。其中，至少有8家新創企業的業務領域，與疫情下的經濟與社會相關。

舉例來說，美國的Figma提供線上共同設計創作的平台服務，以強大的協作功能大幅降低企業內部的溝通成本，獲得市場的認同與支持；同樣來自美國的Quizlet，則是透過各種遊戲與線上單詞卡等方式，提昇學生（特別是高中生）的學習成效；來自愛爾蘭的Workhuman，提供了雲端人力資源管理的方案，強化企業員工內部的相互認可與激勵。來自中國的Keep，研發出具有社交功能的健身APP，在新冠肺炎疫情下為消費者提供更加完善的運動解決方案。

獨角獸企業在短時間內的爆發性成長，為投資者帶來極高的利潤，一直是歐美金融市場的寵兒。根據CB Insight在2020年的報告，第一大經濟體美國（151家）與第二大經濟體中國（82家）的獨角獸企業數量佔全球總數的一半以上，第三大經濟體的日本只有7家。分別是專精機械學習與深層學習的Preferred Networks；開發氫能的Clean Planet；綜合新聞平台的SmartNews；開發新材料「LIMEX」的TBM；建置虛擬貨幣交易平台的Liquid Group；專精區塊鏈的Triple-1；以及開發蜘蛛絲作為新材質纖維的Spiber。

何以日本的獨角獸企業數量如此之少？

首先是金融市場的封閉與商品服務的寡佔，造成新創企業資金調度的困難。尤其是日本國內市場各項業務均有龍頭企業主導，新創企業只能在法律規範的灰色地帶提供服務。而這類法律灰色地帶的服務，就很難取得投資者的信任。

其次是僵固的就業體制，導致創新環境與創業人才的不足。日本的就業市場大量僱用大學應屆畢業生，並透過終身僱用制確保這些員工為企業組織提供心智與勞力。終身僱用制雖已式微，依舊深深影響日本企業的人事體制。此一穩定的就業環境，扼殺了優秀人才投入市場創新的機會。

最後是泡沫經濟下形成的保守投資心態。由於獨角獸企業強調的是收益與獨佔，初期營運通常必須花費大量的資金和資源。雖然成功之際可以獲得巨大收益，但失敗的比率也很高。這類具高風險的投資標的，經常無法獲得日本市場投資者的青睞。

斑馬型企業 雙跨利益與社會責任

2018年之後，原本專注獨角獸企業的投資機構，開始思考過度關注獨角獸企業可能導致的市場資源浪費議題。例如：Zebras Unite創投公司提出「斑馬型企業」的概念，強調企業的永續經營與社會責任。斑馬有黑與白條紋，分別代表「利益」和「社會責任」，「斑馬型企業」表示兩者兼具的新創公司。CVC或VC投資「斑馬型企業」，也許不會拿到數十倍乃至於上百倍的利潤，但若投資得到回報，不只企業和產業受益，也會對社會做出貢獻。

值得注意的是，創新一詞並非局限於會帶來巨大利益的「創造市場型創新」，也包括改善體制效益的「效率型創新」，以及為經濟社會做出貢獻的「永續型創新」。日本的企業在創造市場領域也許未能取得優勢，但在「效率型創新」、「永續型創新」領域卻具有相當之競爭力。舉例來說，日本國內的百年企業超過3萬家；全球5,000家以上超過200年歷史的企業，有一半在日本。這些企業在經營層面上的創新，是日本經濟最大的資產之一。而「斑馬型企業」概念的出現，恰恰符合日本企業的創新優勢。

日本國內較具知名度的「斑馬型企業」，包括解決發展中國家貧窮問題的皮革製品企業「Mother House」；解決日本傳統工藝消失問題的行銷販售企業「Aeru」；解決年輕族群政治冷漠問題的政治對話平台「PoliPoli」；以及維護生物多樣化與生態保育的APP公司「Biome」等。這些斑馬型企業的目標，在設立之初即獲得投資者的高度肯定，而其執行業務與營運的過程中，也同時為日本的經濟與社會做出貢獻。

以「PoliPoli」為例，創辦人伊藤和真在大學一年級的時候，感受到日本政治體制的封閉以及年輕族群對政治的冷漠，於2018年2月創立「PoliPoli」，利用數位科技搭建政治家與民眾之間的溝通平台。政治人物（主要是國會議員）透過「PoliPoli」平台，用簡單易懂的方式提出政策目標、必要性與想法。而民眾可透過數位平台，針對政策內容與政治人物直接交換意見。「PoliPoli」會同時追蹤政策的進度，以及安排會員前往永田町拜訪國會議員。「PoliPoli」成立不到1年，就進行3次增資，並與博報堂等日本大企業合作，快速發展成為市值超過5億日圓的企業。

後疫情時代 5G、大數據「共創」新創

在後疫情時代，日本的經濟社會必然出現重大變化，日本企業也將面臨新的課題。有些日本的CVC與VC，依舊努力尋找下一個「獨角獸企業」，期盼為日本經濟注入新的活水。但也有一些CVC或VC，傾向支持那些以解決社會課題為主要目標的「斑馬型企業」。值得注意的是，在後疫情時代扮演關鍵角色的企業，不再是過去的製造業與IT業，而是擁有大數據與5G科技的電信業者。

日本的電信業者亦認知到，當大數據與5G科技改變民眾生活之際，勢必衍生出新的課題挑戰，特別是與民眾生活息息相關的經濟社會課題。如何與其他領域的企業合作，以新方法、新服務解決各領域的課題，已成為目前日本新創企業的發展方向之一。

例如：日本三大電信公司之一的KDDI，於2020年10月設立「MugenLabo支援計畫2020」，結合CASIO、KYOCERA、電通、RICOH、日立、關西電力、TDK等50家日本大企業，以「共創」的方式設立新創企業，摸索解決後疫情時代的區域經濟活性化議題。而KDDI所屬的「KDDI Open Innovation Fund」(KOIF)，更以300億日圓的金額投資75家新創企業。

在可預見的未來裡，特別是在課題堆積如山的日本社會中，新創企業領域的日本獨角獸應該無法在短期內大量增加。但是，以解決經濟社會課題為目標的日本斑馬，應該有機會在市場的草原上奔馳。（本文作者為政治大學國際事務學院教授）