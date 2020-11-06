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擺脫「現場第一」緊箍咒 日企疫起拚數位轉型

聯合新聞網 / 能力雜誌

【文／李世暉　圖片提供／達志影像、Gettyimages】

2020年9月16日，接續因病辭職的安倍晉三，菅義偉被選為第99任的日本首相。在就職記者會中，菅義偉強調，因應疫情帶來的數位化潮流，日本政府一方面持續推動「GIGA SCHOOL」(Global and Innovation Gateway for All School)構想，提昇日本學生使用數位設備的能力；另一方面則會積極推動設立新部會「數位廳」，作為日本數位政策制定與執行的司令塔。

而大多數日本企業在今年疫情的影響下，被迫採取「遠距辦公」的工作方式，也開始採用數位工具來因應新的經營環境。在此之前，即便日本國內的經營專家多次疾呼數位化的迫切性，但許多日本企業依舊維持現有的經營思維。企業之所以遲遲無法進入數位階段的主因，則是日本企業無法克服「ROI障礙」與「現場主義」的束縛。

現場不是一切 數據新助攻手

投資報酬率(Return On Investment, ROI)是企業判斷成本與收益的基本法則。在評估成本、時間、收益等營運條件後，企業會訂定明確的經營計畫，以便對內要求企業員工落實，對外能向市場與投資者（股東）說明。然而，由於數位化經營環境變化迅速，日本企業經常無法有效預測推動數位化產生之效益，導致經營者對此躊躇不前，進而錯失帶領企業數位化變革的最佳時機。

加上在數位化潮流出現的2000年之後，日本企業生產效率在徹底的「現場主義」落實下，勉強可與採取數位化管理的歐美企業競爭。但在成功表象下，造成日本企業忽視數位經營工具的必要性，延遲了企業數位化腳步。

「現場主義」是日本企業管理最主要的特色之一，其強調製造的原點在於生產現場，而銷售的原點在於賣場與客戶的直接接觸。習於傳統經營環境的管理者深信，數位化的資訊只是冷冰冰的數據，唯有站在第一線面對面的交流，才能為客戶提供最好的商品與服務。

熱門日本連續劇《半澤直樹2》中，有一位被稱為「平板電腦福山」的角色。在第一季的劇情中，他利用各項統計資訊（大數據），一時之間成功駁倒半澤直樹的飯店重建計畫，但最終卻被質疑「未曾面對面溝通」，讓半澤直樹逆轉局面，取得優勢。這段情節讓日本觀眾深感大快人心的同時，也具體呈現出日本企業的「現場主義」文化。

然而，在肺炎的廣泛影響下，日本企業經營者開始借力使力地落實企業的數位化。新成立的菅義偉內閣，也為此特別編列394億日圓的預算，協助日本企業進行數位化轉型。這項預算的金額，更達到去年的2倍。

2類+5領域 拚數位化

當數位化已經成為不可逆的發展趨勢，日本企業採取的數位化經營手段、工具與目標，也因企業的性質而有所不同。根據NTT DATA經營研究所的調查報告，日本企業的數位化大致可分為「強化競爭力」的攻勢數位化，以及「提昇效率化」的守勢數位化這2種類型。

1.攻勢數位化

包括以數位科技提昇既有商品與服務的價值（客製化）、改變與消費者的互動（電子商務）、進行營運模式的變革（雲端會計）等。

2.守勢數位化

包括以數位科技協助處理業務、業務流程的數位改革，及管理數據的視覺化等。

對於多數的日本企業而言，如果要在最短的時間落實企業數位化，就必須依靠企業外部的系統與專業諮詢。日本國內提供這些系統與諮詢的企業，大致可分為軟體面的跨國IT公司，例如：IBM、SAP等；硬體面的電機公司，例如：日立、東芝等；通訊面的電信公司，例如：NTT、KDDI等。而目前在企業商務系統的數位化業務上，主要依賴電信公司，以擁有日本行動電話市場份額44.7％的電信公司NTT而言，旗下的NTT DATA就主導了日本國內的金融、會計、交通等資訊系統市場業務。

透過這些軟體面、硬體面與資訊面的專業系統與諮詢，日本企業、組織紛紛在內外壓力下積極推動數位轉型，而眾企業在急著導入之前，或可參考以下5個領域的先行者案例，再思考想達成什麼目標與期待。

1.智慧農業

香川縣農協輔導當地農民與系統諮詢企業合作，導入ICT系統來蒐集縣內青花菜的資訊，並結合氣候大數據來預測收成。這套系統由2019年開始測試，在農民的協力下以智慧手機蒐集農作資訊，並於2020年正式運作。由於香川縣的青花菜產量為日本第一，此一系統的目標為準確預測2周後的產量，香川縣農協可藉由穩定的收成來確保市場的價格，進而維護香川縣農民的權益。

2.金融科技

日本三大銀行之一的三菱UFJ銀行與系統資訊業者合作，不只強化三菱UFJ銀行原有的AI系統MUFG AI Studio，能自動蒐集銀行業務所涵蓋的各項數據，還能協助銀行將擁有之大數據，進行探索、取樣與橫向聯繫等運用，作為制定經營策略、創新金融服務的資訊基礎。

3.智慧醫療

宮崎大學醫學部附屬醫院與系統資訊業者合作，結合醫療影像辨識技術，打造精密的AI診療系統。藉由NTT DATA Services的協助，該醫院能取得美國醫療影像資料庫的數據，提供給醫院的AI系統進行診斷腎臟疾病的深層學習。同時，在AI的協助下，提昇了診療流程的效率，也節省了醫院的行政人力成本。

4.數位教育

町田市位於日本東京都的最南端，包括法政大學、國士館大學、櫻美林大學在內，有許多大學在該市設立校區，屬於日本的「學園都市」。町田市與系統資訊業者合作，設置以中小學階段為目標對象的數位教育系統。町田市提供給試點學校40台Chromebook，透過系統資訊業者建置的Thin client與LTE無線環境，以及學生的個人帳號資訊，可即時進行各種創意教學。在系統資訊業者的協助下，町田市也將試點學校的經驗，整理成一套包括Chromebook、LTE無線、Thin client在內的數位教育解決方案，分享給市內所有的公立學校。

5. AI辦公

日本最大酒類品牌的麒麟啤酒(KIRIN)，與系統資訊業者合作，開發AI職人系統來協助制定過濾計畫。啤酒的過濾是為了去除酵母、停止發酵，因此必須考量麥芽種類、酵母、釀造桶等的細微變化，由具經驗的職人負責調整。過去，制定此一過濾計畫必須花費較長時間，且不同的釀酒廠擁有不同的設備，必須個別制定不同的過濾計畫；再加上職人的人手不足，以致無法提昇生產效率。導入AI職人系統之後，在大數據的基礎上，可協助不同釀酒廠職人制定過濾計畫，讓原本一次需要花費6.5小時的作業，縮短為55分鐘。

總的來說，被認為數位落後的日本企業，能否在政府支持、外在壓力的因素下，快步追上數位先進的歐美企業，仍是未定之數。

過去，在不確定的經營環境下，日本企業強力倚賴的是商社與廣告代理商。由這些專業調查的資訊，協助日本企業決定市場的行銷方式與海外設廠的方針。現在，面臨大規模傳染病以及新科技快速發展下，變動更加快速的經營環境，日本企業必須尋求的是跨國IT公司、電機公司與電信公司的協助，藉由其建置的大數據、具特色的AI工具，不僅可因應自身的需求與條件來制訂新的經營策略，也能亡羊補牢追上數位化的革新腳步。當多數日本企業體認到數位化已是一條不可逆的道路時，此一共識或將成為加速日本企業們數位轉型的契機。（本文作者為政治大學國際事務學院教授）

【完整內容請見《能力雜誌》2020年11月號，非經同意不得轉載、刊登】

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