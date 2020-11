Podcast當紅時代已到來?

2020年9月16日,接續因病辭職的安倍晉三,菅義偉被選為第99任的日本首相。在就職記者會中,菅義偉強調,因應疫情帶來的數位化潮流,日本政府一方面持續推動「GIGA SCHOOL」(Global and Innovation Gateway for All School)構想,提昇日本學生使用數位設備的能力;另一方面則會積極推動設立新部會「數位廳」,作為日本數位政策制定與執行的司令塔。

2020-11-06 15:28