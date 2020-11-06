迪士尼執行長艾格的華麗轉身學

【文／廖志德 圖片提供／Gettyimages、東方IC】

精通現代藝術發展史的人對於「黑山學院」(Black Mountain College)一定不陌生。1933年，引領世界風潮的德國「包浩斯學校」(Bauhaus)因為經營不善，加上納粹的政治壓迫而關閉；同年，美國一群崇尚自由、開放、跨界的藝術家，結合由「包浩斯學校」逃亡到美國的約瑟夫．亞伯斯(Josef Albers)夫婦成立「黑山學院」，並融合美國知名哲學家約翰．杜威(John Dewey)鼓勵學生從生活中吸取創作養分的教育思想，以及遠從德國飄洋過海而來的包浩斯創新血脈。「黑山學院」自此開啟源於生活體驗的全新視角，徹底顛覆傳統藝術的框架。

前瞻與開放的教育思維，觸動黑山學院培養出知名普普藝術家羅森伯格(Robert Rauschenberg)與現代舞大師康寧漢(Merce Cunningham)這樣的傳奇英雄人物，黑山的前輩對於後世藝術家產生相當強大的影響力，結合生活與藝術的跨領域創作教育理念，孕育出許多日後開創美國現代藝術風潮的先驅者。黑山學院不但傳承包浩斯強調建築造型與實用機能合一的思想，更進一步開創出多元發展形式的藝術傳奇故事。

亞伯斯初抵「黑山學院」之時，學生問他如何規劃未來的課程內容，這位與學生相處融洽的老師回答說：「打開雙眼吧！」亞伯斯認為藝術是生活的一部分，而所謂的打開雙眼就是要拋開既有的成見，全身心的在日常生活中感知我們所處的世界。經由藝術就是生活、生活就是藝術的新觀點，康寧漢將日常可見的肢體行動編成舞蹈；羅森伯格則是將生活周遭的物件、影像、材料統合成畫作或裝置藝術。不同的視野造就不同的世界，勇敢開拓新觀點，才能形塑新的市場空間。

迪士尼獲利飆4倍

經營企業同樣必須「打開雙眼」，要從更高的格局看世界；要從消費者的立場看產品；要從競爭者的角度看市場，當我們練習從多元的視野來重新探索身邊的環境與事物，就有能力洞察競爭者的動向，就有機會捕捉流行將起的未來風潮，就能掌握「新藍海策略」的新格局。而要達到「打開雙眼」的美麗境界，首先要從真誠溝通開始做起。

甫於2020年2月25日卸下迪士尼(Disney)執行長的艾格(Bob Iger)就是具有真誠溝通特質的人物，根據《經濟學人》(The Economist)及其他的相關報導顯示，過去迪士尼在Netflix及Amazon等數位明星企業的環伺下，已經成為利潤表現平庸的公司，終究只能在夾縫中求生存。然而，在艾格宛如獅子王般的帶領之下，由2005到2019年，迪士尼的獲利已經從25億美元攀升到104億美元。擁有偏執狂精神是艾格得以成功的主因，面對來自Netflix的挑戰，艾格說服董事會支持他將現有具獲利能力的事業置於風險之中。2019年11月12日，迪士尼推出Disney+影音串流服務，迎戰Netflix的攻城掠地。過去，迪士尼走的是B2B傳統路線；現在，不得不積極擁抱數位串流來面對不確定的未來，直接面對消費者是否願意訂閱的考驗。

艾格卓越的成就得力於刻意培養的「觀察」與「傾聽」能力，這使得他能夠看到並聽到來自市場的真實情境與聲音，進而採取正確的策略佈局與行動方案。充滿自信是多數企業領導人的關鍵特質，艾格並不例外，不過艾格不是盲目的自信，多年來艾格總是願意質疑自己的決策，並且隨著事業版圖的演進，不斷修正策略行動。艾格剛上任執行長前不久，有機會參與香港迪士尼樂園的開幕儀式，結果發現中國的遊客相對比較喜歡皮克斯(Pixar)的新角色而不是米老鼠，經由觀賞開幕遊行花車一輛接著一輛的卡通角色，有助於艾格打開策略的雙眼，他發現所有迪士尼的角色都是在1995年之前誕生，由於想像、創造與說故事能力的喪失，過去10年迪士尼已經沒有令人耳目一新的動畫角色誕生。

米老鼠不敵巴斯光年

接受讓人不堪的事實是企業轉型及自我成長的開始，要面對不願意面對的事實，才能找到真正解決問題的良方，勇敢地迎向不可知的未來。願意接受親身觀察香港園區現場所帶來的衝擊；願意接受迪士尼的創造力已經遠遠落後皮克斯；願意接受米老鼠的人氣已經比不上巴斯光年，接受現實使得艾格能夠以全新的策略視角與思維擘畫未來。這不但改變未來香港迪士尼長期的發展方向，更為後來艾格決定以74億美元收購皮克斯埋下伏筆。打開雙眼後的艾格改弦易張，決定打造以皮克斯故事及角色為核心的主題園區，其中《玩具總動員》(Toy Story)是主軸中的主軸，而且無論短期或長期都將成為迪士尼的重點佈局策略。

2011年11月18日，迪士尼投資36億港幣打造亞洲首座「玩具總動員」主題園區，讓遊客宛如置身真實故事中的場景，並且有機會與動畫角色貼身互動，2018月4月27日，迪士尼在上海加碼設立另一座「玩具總動員」主題園區，可見皮克斯的故事頗能引發中國消費者的共鳴，而同樣的動畫樂園有助於人們融入故事當中，創造美好的體驗與回憶，進一步拉近顧客和迪士尼的距離。

真誠溝通是策略規劃與執行的基石，唯有打開雙眼、雙耳，並且真心誠意的接受來自外界的訊息，才能做出正確的決斷及行動。