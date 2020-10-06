Amazon無人送貨機 搶先贏得制空權？

【文／劉容皿 圖片提供／Gettyimages、達志影像】

2020年Amazon取得美國聯邦航空總署(Federal Aviation Administration, FAA)核准的《Part 135許可證》飛行執照，拿到獲准營運10人座以下的小型航空器。 Amazon表示，已經驗證通過500多項安全和效率流程，將開啟無人送貨的新時代。CEO貝佐斯(Jeff Bezos)早在2013年12月即宣布無人機送貨的計畫，目標是在30分鐘內即可送貨到府。而在2016年12月，Amazon便在英國完成首飛送貨的創舉，但後續發展卻十分緩慢。如今，Amazon無人機終於在美國獲准升空，將無人機送貨計畫跨出關鍵一步。

原本任職波音公司(Boeing)副總裁的卡波恩(David Carbon)，在2020年3月帶領Amazon無人機計畫，上任後表示：「我們會繼續發展並精熟我們的技術，將無人機送貨和空域結合在一起，也和FAA及全球其他監管機構緊密合作，實現我們30分鐘交貨的願景。」由此可知，無人機送貨離普及使用還有距離，甚至FAA也尚未制定廣泛使用無人機所需的法規，例如：無人機的遠程識別(Remote Identification)。

陸空無人機商機

就跟自駕車一樣，人口稠密地區的無人機技術遠比大多數人預期更加複雜，也因此受到民航單位嚴格控管。除了無人機可能誤入飛機航線，或者因為各類因素摔到民眾頭上，成為另類「車禍」，甚至在飛行過程中，可能窺探到屋內的情況，成為隱私權漏洞。由此看來，無人機空投貨物到府除了法規問題，甚至還會帶來其他風險。

2020年隨著新冠肺炎(COVID-19)疫情爆發，減少接觸成為世界主流，無人機送貨的特性成為優勢，尤其是疫情當下，許多人只能待在家透過網購紓壓。專家認為，透過機器人的協助，可以保持有效的社交距離。然而，無論是無人機、人行道機器人，甚至是發展許久的自駕車，都還沒有準備好應付如此龐大的需求，許多電子商務業者，包括Amazon依舊靠人力來運送、交付包裹。

除了在空中，Amazon也沒有忽略陸地。在疫情期間，Amazon在2019年開發的人行道機器人Scout已經上線，在華盛頓州的史諾克米西(Snohomish)和加州爾灣市(Irvine)試行，交付數千件的包裹。就如同所有的新技術上路一般，Scout無法證明自己足夠安全，可以獨立運作，雖然可以按預設的路線行動，但依舊需要有Amazon員工陪同，確保機器人能安全抵達。甚至，抵達客戶家門口時，還得由陪同的員工從機器人的車箱中取貨。地上跑的機器人尚且如此障礙重重，天上飛的無人機不就難如登天？

Google、UPS搶進築夢

除了Amazon，Google旗下的無人機送貨業者Wing Aviation以及UPS的Flight Forward，早已捷足先登取得執照。差別在於，因為Amazon可以無縫接軌現有的物流體系，更有潛力開拓全新的經營模式，因此備受各界期待。

Google和UPS雖然早一步拿到執照看似擊敗Amazon，但無人機送貨的成功與否，向來都不在技術，而是用途開發。例如：位於舊金山的無人機送貨公司Zipline，重新定義無人機用途，透過無人機在盧安達和迦納運送血漿和防護衣，凸顯關鍵點在於物流方式，無人機與否只是其次，最重要的創新反而是如何透過供應鏈管理改善現有的工作流程。

在無人機送貨3強中，Amazon及UPS擁有龐大的物流網路和既有需求，所以開發出來的無人機模式，可以用於自己身上；Google則沒有，每個產品都需要客戶。目前，Google 的送貨服務集中在對小型企業的測試上。例如：澳洲的墨西哥捲餅和狗食送貨服務；芬蘭的烘焙食品；美國的食品雜貨。UPS則是利用本身的物流專業，為佛羅里達州的老人社區運送處方藥。Amazon則是起步不久，只有在英國劍橋依照當地的實際需求，做過有限的試飛。

無人機的商機逐漸升溫，其他跨國的實體零售商也不甘落後，英國零售巨人特易購(Tesco)與無人機送貨公司Manna合作，將在2020年10月測試無人機送貨服務。對於特易購來說，無人機代表一種破壞性的創新。執行長劉易斯(Dave Lewis)說：「有創新的強大管道非常重要，如此才能確保我們能預期並回應客戶的需求。我們也相信，我們的事業中加速迎接更多創新，其中必有商機。」而沃爾瑪(Walmart)也啟動無人機載貨的試點，與無人機公司Flytrex合作，希望靠此新技術了解客戶的看法並汲取經驗。

平台優勢吸引非傳統

目前看來，無人機送貨或許是一種奢的服務，但長遠來看，可為Amazon省下的不僅人事成本和送貨成本，還有增聘員工的成本。剖析Amazon的營運成本，最大占比是運貨和配送的成本，總共高達30％。同時，Amazon旗下配送中心僱有20萬名員工，並且人數不斷增加，導致人事成本大幅飆增，因此壓縮利潤。而無人機就如同機器人一般，除了維修時刻，可以不眠不休的工作，可望減輕人力負擔。

此外，Amazon善用自家龐大的平台，為商家和第三方賣家提供無人機送貨服務，特別對於住在鄉間、難以抵達或行動不便的人來說，無人機送貨反而是一種優勢。與其他零售業者不同的是，Amazon的長處在於深諳電子商務，從產品開發、消費者行為、乃至於出貨，都能掌握。

此外，由於Amazon擁有廣大的配送網路和快捷的送貨服務，尚未加入Amazon平台的商家，也可能因此決定利用Amazon的運送服務而非傳統的包裹服務，Amazon的營收和規模也將因此日益壯大。

誰將主宰接下來10年無人機送貨的天空，目前尚難預料，但Amazon顯然占盡上風，未來是否繼進軍實體門市後，再掀一波令同業聞風膽寒的震撼，將是接下來最值得關注的零售業大事。