搶先佈局未來 CEO的3大領導策略

【文／Adecco藝珂人事顧問】

新冠肺炎(COVID-19)疫情於全球持續延燒，許多國家與城市紛紛面臨強迫封閉的處境，這次疫情除了強烈衝擊各國的醫療系統之外，更對跨國經濟與國內產業的景氣表現，造成難以估計的影響。

台灣藝珂集團為了協助各界企業夥伴精準掌握產業現況，特別針對台灣各規模企業進行了《2020新冠肺炎產業影響問卷調查》，試圖了解各家公司在新冠肺炎疫情衝擊之下，實施了哪些因應措施，此外，這份報告也蒐集了台灣藝珂集團的產業專家顧問意見，在疫情過後、經濟再度回復常態時，提供企業著手調整的策略，來迎接災難過後的重生。

4成企業招募政策生變

單就台灣疫情來看，境內擴散與病例多寡並不如歐美日韓等地區來得嚴重，但是，因為初期應對中國疫情、3月時又開始面對歐美地區疫情，其實影響各家企業的時間拉得較長，大部分的企業於各項層面都多少受到影響。依據調查報告，受到影響最深的前3大營運發展面向為收益虧損問題(38.28%)、管理政策強迫調整(24.22%)以及專案停擺的狀況(14.06%)。

從招募活動來看，超過6成台灣企業的招募程序，無論在基層或是中高階層人力上，都並未受到疫情影響，其他4成則以部分人事凍結、暫緩招募、調整門市營業時間、候選人延後報到、要求員工放特休或無薪假的方式，來度過這段營運寒冬。而在面對疫情的威脅之下，許多企業都進行了管理策略調整。有近5成的企業都採取嚴謹監督辦公室出入人員與員工的健康狀況(47.66%)，其次，則是提供遠端彈性的工作選擇(28.91%)以及保障員工的工作與收益(15.63%)。

遠距下的新信任關係

因應這次疫情，實施員工遠距辦公(Work From Home, WFH)政策的企業們，其實也透過這次危機，實際演練了遠端工作的樣貌，成功把危機轉換為一個滿載收穫的學習機會。有將近5成的企業都表示，在這次疫情過後，計畫加強或進一步導入線上會議系統(48.44%)以及線上協作平台(34.38%)，另外，內部系統全面線上化(30.47%)、線上工作進度管理系統(30.47%)以及員工配置裝置(27.34%)也是部分企業期待再進一步加強的硬體資源。

透過這次的在家工作實作，或許有不少企業開始思考以下問題：人資如何遠端管理出勤？管理者又如何評估工作成果？完整的硬體基礎架構，加上流暢的標準遠端工作流程(Standard Operating Procedure, SOP)，無疑是支撐公司全體員工在家工作的強勁根基。但是，硬體備足了，軟體卻也得完善。「企業們得特別注意，如何對在家工作的員工表現信任，以及是否有個信任員工的系統，若是每天強迫開會，強加監督感，其實會對員工心理造成傷害。要怎麼激起員工的熱情、打造跟在辦公室一樣的遠端工作氛圍，才是更大的挑戰。」台灣藝珂集團及南韓區總經理陳玉芬說道。

「創造一個完善系統，讓企業在尊重員工獨立工作方式的同時，又能有效追蹤成果KPI。」陳玉芬建議。

盤點災難應變機制

受到疫情影響、整體經濟景氣低落，許多企業也表達希望外界援助的需求，例如：政府管理政策援助(45.31%)、科技解決方案廠商援助(37.50%)、同業對手資訊互通援助(33.59%)以及政府資金援助(29.69%)等，希望各界能夠攜手互助，共度時艱。

展望未來，雖然台灣疫情明顯趨近平穩，但是歐美日各區域的情況卻仍不明朗。許多企業表示，在未來3個月內，打算先加強業務與行銷類別的營運策略(41.41%)，例如：幫助客戶克服疫情期間的營運困難、開拓新的銷售機會等，來應對全球狀態，此外，人資管理(40.63%)策略也相當受重視，例如：多元出勤規範、線上考勤紀錄、加強員工照護等，最後，則是IT科技(37.50%)領域策略，希望導入即時並有效的客服平台、支援彈性工作的科技軟硬體資源等。其實，不需要待疫情過去，先掌握先機，才能開創員工與企業雙贏的新機會，陳玉芬建議，身為企業職員，可以趁這段時間進修，增進數位工具或社群管理等未來技能。當自己隨時為未來做好準備，機會到來時就能立即掌握。

而企業方則能趁機啟動過去沒時間著手的專案，例如：改善服務、工作流程優化、員工團隊連結等，將這個時機視為企業自我升級的機會，當市場回溫後，就能更加強勢地引領市場；同時，也能讓管理高層開始擬定下一步策略、激盪新點子，為下一階段提早準備。「這是個全球性的事件，也是個好的時機，來審視每個公司的災難應變方式。」陳玉芬說道。

許多外商公司已長期事先擬定企業持續營運計畫，例如：備份儲存與SOP工作流程，然而，許多台灣中小企業也該對此警覺，當災難無預期降臨時，自己該如何應對。此外，企業也能趁這個機會審視，團體內是否具備快速應對、積極找出應對方法的人，以及變動發生時，企業尋找解決方案的速度有多快—這些因素，都是企業評估災難應對的表現量值。

後疫情時代領導3步驟

STEP 1》檢驗目前狀態

在開始思考第一步向外策略時，企業的視線得先往內部聚焦。先召集內部團隊與個人員工，帶領企業整體針對這次的市場重挫，擬定出一套統一對外的溝通方案，才能團結一體來因應外部市場的變化、一起攜手將各個營運面向再次帶向常態。檢驗方式包含審視財務報告、重新制定預算、審視員工生產力、重新組織調整等。此外，目前仍然有「維持安全距離之下推動經濟」的需求，因此，企業也該透過明確制定流程，來打造一個安全的工作環境、推動安全復工，讓員工放下擔心自身健康安危的疑慮，再次全力投入工作崗位中。企業規劃安全復工的相關面向，例如：存取控制與隔離、遠端辦公、工作和輪班規劃、衛生與健康、法規遵循與宣導。

STEP2》擬定新的經營模式

新冠肺炎疫情或多或少已經影響市場消費形態變化，企業得進一步思考，自己是否得進行轉型或些許調整，才能回歸市場；如果國際旅行與貿易仍然受限，企業或許能思考該如何開啟新的國內商機，以維持公司運作。遠距上班成為必要趨勢，企業也得檢視支援遠距工作的軟硬體需求，並開始彈性安排遠距工作，或是制定新的自我隔離政策，為突發性需求做好準備。

STEP 3》追回業績、佈局未來

身處消費市場的企業們，能先推出降價折扣，來刺激市場買氣、追回落後2、3個月的業績；人力招募方面，企業應該解放先前的人事凍結，開始規劃所需人力、著手招募行動，來因應積極回溫的經濟市場。最後，企業們也該透過這次疫情學習風險分散與緊急應變能力，例如：檢視供應鏈管理問題；而因應線上營運模式的趨勢發展，許多企業也能趁此機會，拓展業務方向、播種新商機。