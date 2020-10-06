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歐美疫情又掃回台！美台商、法留學生共3人帶新冠肺炎返國

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LVMH把庫存變業績

聯合新聞網 / 能力雜誌

【文／劉容皿　圖片提供／達志影像、Gettyimages】

受到新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，全世界成衣業無論是奢侈時尚或是平價快時尚，連月來顧客銳減導致許多企業關店因應，但關店只是眾多困境之一，另一項更容易引發問題的困境：庫存，導致數以噸計的衣服堆積在倉庫或者工廠。

根據美國普查局(United States Census Bureau)資料顯示，即使沒有疫情影響，美國成衣業者的庫存依舊年年上升。以往，成衣業者有2種方式來消化庫存，一是銷毀，一是折扣出清。銷毀就是切碎後送去掩埋或是焚化；折扣出清就是透過零售通路或是直營Outlet店降價促銷。

不過，銷毀的方式漸漸成為不可行，尤其在現代更會引發爭議。以格紋聞名全球的英國奢侈品牌Burberry為例，他們在2018年財務年報中揭露銷毀價值2,860萬英鎊（約新台幣11億元）的未售商品，一時輿論譁然，也令消費者不齒，Burberry隨即表示會停止銷毀的方式。

其實，早在疫情爆發前，就有國家看到這項弊端。擁有多家全球知名奢侈品牌的法國率先通過反浪費法案，禁止業者銷毀未售出但仍可使用的產品，保護的類別十分多元，除了奢侈品外，電器、衛生用品、化妝品等商品都需要重新使用或者回收。歐盟也提出相關規定，未來將適用於歐盟23個國家。

由此可知，銷毀已經不是全球主流，將產品捐做公益才是潮流新選項。以美國為例，因為大受疫情衝擊，春夏兩季服裝檔期幾乎泡湯，為了將損失降到最低，品牌業者和零售商訴諸折扣，希望增加顧客購買需求之外，假如還有庫存就捐給非營利組織。

6.6億美元商機

對於非營利機構Good360來說，它們的使命是幫助企業將多餘的商品捐贈給慈善機構，在疫情期間已經經手價值數千萬美元的成衣，全年更預計可以處理超過6.6億美元的捐贈產品，規模是去年的2倍。Good360表示，品牌業者擔心的是賣不掉的商品流入跳蚤市場，或者像Craigslist之類的免費廣告交易網站，而自家擔保不會發生這種事。

相同的顧慮也在奢侈服飾業者上發生，它們既不願將庫存品捐贈到慈善機構，也不願意走上折扣之路，最主要的原因在於擔心消費者花了十幾萬元買的名牌衣或名牌包，卻發現隔年在折扣店只要1∼2折的價格就能夠買得到。因此，奢侈服飾業者往往會聘請專人，確保未售完或瑕疵品不會流入非授權的零售通路。同時，會先將庫存設法賣給自家員工，其次則是員工的家人和朋友，假如剩下的庫存依舊無法消化，就會找專業的回收業者幫忙。

LVMH表示，已與專業回收商Nordechets合作，避免沒有賣出去的商品直接銷毀。Nordechets同樣位於法國，當收到賣出去的奢侈商品時，設立於羅亞爾河谷(Loire Valley)的工廠會先回收珠寶和貴金屬，再切碎有品牌字樣的產品，重新化身為纖維或絕緣材料。

隨著成衣業的庫存量大增，有回收產業受惠，當然也有產業遭受打擊。以英國為例，二手衣市場就飽受打擊，使得二手衣無處可去，只能走焚毀一途，成為另類受害者。英國紡織品回收協會(Textile Recycling Association)擔心，在東歐，沒賣掉的庫存衣將取代二手衣，由於疫情的關係，英國最大的二手衣外銷市場肯亞已禁止進口，只有等候疫情解除。

碳排放超標

追根究柢，當今的疫情不過是更加劇服裝業早就存在的庫存問題，也暴露這產業供應鏈高碳排放而浪費資源的問題。國際社會責任認證組織(Worldwide Responsible Accredited Production, WRAP)指出，服裝業的全球供應鏈在服裝送達消費者之前，就已經浪費了80萬噸，同時，服裝業占全球碳排放高達10％。

品牌服裝業者和零售商都不願承認的事實是－「生產太多」。零售商一次又一次地過度下單，卻希望以標籤上的原價賣出一半商品，剩下的商品就透過季末折扣來促銷。究其原因，業者之所以超收訂單，主要是因為「成本」。業者向工廠下單提高1倍，即使賣不完導致得處理多餘的產品，成本依舊不會比較多，反而可以降低成本，導致奢侈品牌與平價品牌都以此模式下單。但也因為如此，庫存量一直居高不下，瑞典快時尚品牌H＆M截至4月下旬的庫存，就高達新台幣1,322億元。

疫情肆虐引發連鎖效應，實體店面在3月起陸續關閉，導致商店、配送中心和倉庫中的商品堆積如山。過去寧多勿缺的經營觀念，因為各地封城、關店，導致呈現雪崩式的惡化，業者取消、延遲訂單，或者向供應商索取折扣。生產地的工廠不堪虧損只能撙節，導致工廠員工不是留職停薪就是被裁員，成為受創最重的弱勢。但即使在這樣的情形下，多數快時尚成衣業者無意反省薄利多銷模式，也無意支付未能運抵但已經生產的商品。麥肯錫(McKinsey)對北美和西歐採購主管的調查發現，並非所有品牌都採取支持供應商的辦法。雖然有64％的受訪者承認這麼做可能讓供應商蒙受損失，卻只有19％的客戶預付訂單的款項。

零換季推動永續

消費者的環保意識高漲，服裝業推動永續性發展的進展仍然緩慢，但在這波疫情危機中，出現一絲轉變。根據麥肯錫的調查表示，45％的消費者喜歡對於疫情有貢獻的品牌，也有16％的消費者將會購買、支持社會永續的服裝。

H&M成為率先承諾付款給供應商的知名品牌之一，並表示將配合「促進建立可持續的社會保障體制」，為分擔供應商減少浪費和減碳的責任跨出一大步。Burberry也對降低庫存有所回應，宣佈今年春夏系列的多餘存貨將在Outlet折扣促銷，同時也以折扣賣給員工，接著再捐給慈善機構或者回收。美國品牌Michael Kors為了貼近顧客的生活和購物方式，宣佈每年展示和生產2個系列，採取逐步且分批上架方式，門市風格也改為簡約。

成立接近1個世紀的奢侈品牌Gucci響應了全球時尚界的500多位人士的公開信，概述加強社會責任的步驟：「我們認為，當前的環境儘管充滿挑戰，但仍提供根本而可喜的改變契機，如此可簡化我們的業務，讓經營在環境和社會上更能永續，最終也能緊密結合客戶的需求。」所以，Gucci更進一步，在2020年5月宣佈，旗下系列商品將走「不分季節」的行銷路線，以便減少生產並提昇永續發展的目標。

【完整內容請見《能力雜誌》2020年10月號，非經同意不得轉載、刊登】

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