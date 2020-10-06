【文／周尚勤 圖片提供／達志影像、東方IC】

新冠肺炎(COVID-19)疫情爆發，改變了人類的生活形態，部分措施更是「回不去了」，譬如最具革命性的職場實驗：遠距辦公(Work Remotely／Working From Home, WFH)。

永遠不進公司的工作

隨著時間推進，在各國城市為振興經濟陸續解封之際，這場號稱有史以來全球最大規模的工作實驗，並未因此出現停止的跡象。根據調研機構顧能(Gartner)在6月針對127家企業所做的調查，82％的美國企業主打算在員工重返工作場所後，仍然讓員工保有部分時間採用遠距辦公的混合工作模式，更有近半的業者表示，正計畫從今以後可以讓員工完全改成遠距辦公，不必再進辦公室。

以Google為例，它在3月即開始讓員工改為在家遠距辦公，雖然隨著疫情趨緩，Google各地的辦公室也陸續重新開放，但這家科技巨擘仍將員工可自由選擇進辦公室，或要待在家工作的期間延長到2021年7月，《華爾街日報》(The Wall Street Journal)指出，此舉將影響全球20萬名全職與約聘員工。不只Google，Facebook也同意員工改用遠距辦公，還提供額外津貼讓員工添購所需的設備。Twitter更是豪氣的在5月宣佈，只要員工願意，甚至可以永遠不必進公司。

這個現象不只發生在相對開放的歐美國家，在深受疫情影響的日本，富士通(Fujitsu) 為因應新常態(New Normal)的到來，宣佈將針對旗下8千名員工的工作模式進行調整，將現行的組織營運轉變為工時更有彈性、更具制度化的遠距辦公模式，員工可自由選擇要在哪裡工作。遠距辦公運作流程上軌道後，富士通也預測，截至2022財會年度，其在日本的辦公室樓板面積將大幅降低為50％，也為公司節省下相關的支出。隨著遠距辦公變成工作新潮流，企業也不再需要原先那麼大的辦公空間，KPMG在8月發佈的一項調查就顯示，68％的大企業執行長，正計畫縮減辦公室面積。

遠距辦公將變永久日常

紐約石溪大學新聞學院客座教授、曾任紐約市首席數位官(Chief Digital Officer, CDO)的Sree Sreenivasan對此做出評論，他認為富士通的聲明揭示了疫情對人類工作環境長期、深遠的影響，「我們對辦公室和工作的認知正在被顛覆，成千上萬的雇主和員工都在學習新常態的利與弊。」

根據諮詢公司Gallup的統計也不難發現，來到後疫情時代，即使可回歸如同往常的實體辦公模式，然而企業卻不見得打算回到舊有的「常軌」，預期要在企業內導入遠距辦公的比率反而更高。

這些企業為何寧可放棄原有的穩定運作形態，也要保持遠距辦公這項在疫情混亂時代不得不的「權宜之計」？事實上，若要探究企業對遠距辦公的看重，要自遠距辦公的發展過程說起。這種工作型態雖因疫情而蓬勃，卻並非因為本次疫情才開始萌芽。例如：IBM在1995年即引進遠距辦公，麥肯錫(McKinsey)、Intel、eBay等國際級企業，早已行之有年。

根據財經網站Quartz分析美國普查局(United States Census Bureau)的統計資料後，就發現美國實施遠距辦公的占比於近20年來幾乎年年攀升。財經媒體《富比世》(Forbes)同樣觀察到這項趨勢，而在疫情影響下，又再帶動了遠距辦公的占比急速上升，目前已有1／3的美國勞工可採用遠距辦公繼續工作，《富比世》為此做出評論：「在家工作，現在是件大事了。(Working From Home：It's Now A Thing)」

換言之，遠距辦公的火苗其實早已悄悄燃起，而疫情恐怕只是擔任助攻，並確立這股潮流大爆發的最佳催化劑。

ZOOM獲利大漲10倍

當談到這股遠距辦公趨勢的最佳見證者，能在零接觸下順暢溝通的會議軟體就成了熱潮的受惠對象。以總部位於美國加州、提供遠端會議軟體服務的ZOOM為例，今年第2季營收暴增350％以上，獲利飛漲將近10倍之多，同時，ZOOM的股價也在疫情帶來的衝擊中屢次創下新高，日用戶更高達3億之譜。

截至7月底，ZOOM這家成立不到10年的科技公司，其企業客戶中，屬於擁有10位以上員工的規模者，就達37萬家，且成長速度也相當驚人，年增將近460％。若以地區營收來看，ZOOM在亞太地區、歐洲、中東與非洲的總收入更成長600％，占該公司營收比達1／3，來自美洲的收入也增加近300％。

不單是ZOOM獲利滿滿，爆紅的會議軟體還包括了中國阿里巴巴旗下的釘釘、騰訊旗下的企業微信。據釘釘統計，在中國，光是疫情爆發初期的2月，就有1,000萬企業、約2億人進行遠距辦公。BBC中文網也觀察到，企業微信在疫情期間的用戶數達到2.5億，其後再推出名為騰訊會議的協作平台，上線2個月就收穫破千萬的日活躍用戶。

科技巨頭Microsoft自然也不落於人後，在2017年Microsoft就已推出通訊協作軟體Microsoft Teams，這套軟體更在防疫期間大放異彩。Microsoft 365執行副總裁Jared Spataro表示，在3月中，就創下單日27億分鐘的會議通話時間、增加200％的紀錄。當時間再來到4月底，該服務已擁有7,500萬每日活躍用戶，比起1個半月前一口氣增加逾3千萬用戶。

仔細分析會議軟體劇烈成長背後的意義，在Microsoft發佈的《工作趨勢指南》(Remote Work Trend Report：Meetings)報告中，便發現一個人每天第一次與最後一次使用Teams的時間增加了1個多小時，但這並非代表人們每天要工作更長的時間，反而是根據個人的產能與效率，可以彈性選擇更適合的工作時段。

98％員工愛遠距＋彈性

富有彈性─這剛好正是遠距辦公浪潮能維持不退的一大原因。世界經濟論壇(World Economic Forum, WEF)指出，高達98％受訪者表示，希望在職涯裡有「遠距辦公」這個選項。「能保有彈性」是受雇者們看重的主因，能靈活的支配時間、在任何地點都能工作、省去上下班通勤時間，在在組合成吸引現代工作者的強烈誘因。

《富比世》(Forbes)報導指出，以美國為例，一般員工每年得花225個小時在通勤，而COVID-19疫情正大大地改變了人們的通勤網絡，光在紐約，地鐵和公車的通勤人次大幅降低。在5月，另一個倚重公路運輸上下班的城市：芝加哥，運量更急劇下滑55％。

遠距辦公不只對受雇者充滿吸引力，對企業來說也能從中取得優勢。《哈佛商業評論》(Harvard Business Review)指出，首先，企業更有機會招募分散在各地的優秀人才，想像一下：無論你的公司開在哪裡，都能有矽谷工程師加入行列，或是聘請位在英國倫敦的金融人才。此外，省去受雇者的通勤時間，對企業主也是一大福音。根據估計，遠距辦公可使員工每年節省28∼50個工作日。一位銷售主管舉例：「與其為了一場會議，開3小時的車到客戶那裡，（遠距辦公）倒可以讓我開5次會、或創造5倍的銷售。」

當然，無論企業或員工，想要徹底享有遠距辦公帶來的便利，在導入前需要綜合更多面向的評估，以及準備充足的配套措施，才能發揮最大的效益。