1.4億通電話＆簡訊空襲 疫情詐騙大流行

【文／Whoscall 資料提供／Whoscall】

2020年新冠肺炎迅速席捲全球，面對疫情的急速變化，全球社會都籠罩在不安與恐慌之中。就在各國極力控制疫情避免擴散時，詐騙集團卻看準了這個時機，趁勢大發災難財。全球電話辨識APP—Whoscall於今年1月以來，已攔截超過1.4億通詐騙電話及簡訊，並利用全球資料庫與第一手分析觀察，發表《全球疫情防詐白皮書》帶您掌握疫情詐騙的真面目。

自3月初新冠肺炎疫情快速升溫，短時間內迅速蔓延至全球超過100多個國家，其中韓國、義大利、伊朗的確診病例更是直線飆升。就在3月11日，世界衛生組織(Word Health Organization, WHO)終於正式宣佈新冠病毒「全球大流行」。全球對疫情的擔憂與恐慌之情，一觸即發。根據Whoscall全球資料統計，詐騙量也隨之暴增，創下歷史新高，包含台灣、香港、日本、泰國、馬來西亞、巴西，各地詐騙電話的回報數量，都飆漲了3倍以上。

疫情9大類詐騙 拉響大流行警報

3月底，歐盟執委會主席烏爾蘇拉(Ursula von der Leyen)就曾預警，線上詐騙將隨疫情擴散而起，「我們的恐懼將成為他們的生意」。全球疫情瞬息萬變人人自危，擔心自己或將成為下一個感染者。詐騙集團狡詐地放大社會中的焦慮和恐慌感，利用人們理性判斷力降低之時，趁虛行騙。這波疫情詐騙影響範圍極廣，受害對象不只是個人，就連中小型企業也因經濟蕭條而深受其害。甚至因貨物運輸量、觀光人流銳減，有部分走私客及平時專對觀光客下手的扒手們，也紛紛加入「居家工作」的行列，開始全新的線上詐騙業務。

抓住人們面對疫情緊迫，難以仔細思量的弱點，這波詐騙主要從「疫情爆發」、「恐慌購物」、「居家隔離」、「經濟蕭條」這4大面向下手，衍伸出各種詐騙手法，想要大發災難財。從大家熟知的口罩詐騙，到假稱網購系統、政府救濟補助、疫苗投資等，各式各樣的詐騙持續擴大中。Whoscall拆解詐騙集團視角，360度透析疫情詐騙的主要分類：

1.疫情訊息：發送不實消息、釣魚簡訊、詐騙電話、電郵等。

2.物資供應：以各類物資為名的詐騙，例如：免費口罩、醫療用品、酒精、消毒劑等。

3.政府政令：假冒健保署、檢察官、警察，謊稱健保卡違規使用、檢疫違規罰款、救濟補助等。

4.醫護治療：謊稱親友患病，以醫藥、假疫苗、健康保險等為由騙款。

5.線上娛樂：以線上影視、社交平台為名，擴散病毒連結、假稱遊戲主機代購。

6.投資周轉：假冒銀行推薦投資、疫苗公司募資、不動產投資、不明投資平台。

7.科技應用：虛構病患追蹤APP、公司通知；入侵商務電郵(Business Email Compromise, BEC)、遠端會議等。

8.求職陷阱：以介紹工作為由，向失業者騙取金融帳戶存摺印鑑、介紹金、手續費等。

9.慈善募資：假稱慈善團體為疫情募資，詐取資金、物資。

全球化病毒 推升3倍在地化詐騙

當新冠肺炎病毒擴散全球，各地的詐騙集團也參考當地疫情變化、因應政策和生活議題，依據當地民情、口音、時事，量身打造千奇百怪的詐騙手法，在各地詐取不義之財。各國政府包含美國聯邦調查局(Federal Bureau of Investigation, FBI)、日本警視廳、英國國家詐騙情報局(National Fraud Intelligence Bureau, NFIB)、加拿大反詐騙中心(Canadian Anti-Fraud Centre, CAFC)，都公開針對新冠肺炎詐騙發出警告。詐騙集團則緊跟當地疫情時事行騙，例如：美國有人藉總統川普的振興政策，進行金融詐騙；英國則有假稱皇室救濟金詐騙；甚至南非還有人冒充中央銀行直接回收鈔票，各種光怪陸離的詐騙手段令人咋舌，Whoscall提醒民眾務必留意。

反觀台灣，自今年2月疫情延燒以來，惡意簡訊數量迅速爆量，連續2個月狂增3倍以上。「簡訊」已然成為此波疫情詐騙的最新破口。受到疫情影響，大量購物行為轉到線上，民眾網購囤積物資；到宅經濟崛起，人們瘋搶遊戲主機、申購線上服務等，都成為詐騙的新名目。透過簡訊釣魚連結，詐騙集團不單能竊取民眾個資、盜刷信用卡，甚至透過植入木馬病毒，藉由民眾手機擴散行騙。

根據Whoscall資料庫統計，簡訊詐騙已行之多年，而且有越來越猖獗的趨勢，主因在於簡訊是手機必備的基本功能，更是許多線上服務的重要認證工具。詐騙集團看準簡訊的普及性，結合智慧型手機強大的個資儲存功能，交互應用即可造成重大損失，使得簡訊詐騙成為不得不防的詐騙新破口。

此外，台灣領先全球及早實施口罩實名制，力求人人有「罩」，然而一番美意，在詐騙集團心中卻成了詐騙商機。根據Whoscall統計，3月9日行政院宣佈「口罩實名制2.0」將上線，隔日詐騙回報量立即暴增。詐騙集團立刻透過海外電話向民眾行騙，假稱「健保卡鎖卡」、「購買設定錯誤」、「關閉網路個資」等，要求回電，騙取高額電信費。

隨後疫情指揮中心、各大媒體與Whoscall聯手向民眾宣導「口罩系統不會打給你」，詐騙回報量明顯驟降。然而隨著口罩預購取貨日將近，詐騙集團捲土重來，假冒口罩到貨的釣魚簡訊，導致詐騙回報量再度暴增，並在3月26日取貨首日達到高峰。可以看出詐騙集團緊跟口罩政策的各項時機，不斷變換手法和名義行騙。

冷靜防詐4招 多查證降低風險

國際刑警組織(International Criminal Police Organization, ICPO)已經向194個成員國發佈紫色通報，呼籲慎防疫情詐騙。刑事警察局165反詐騙諮詢專線也表示，受到疫情影響，許多民眾實施居家防疫，減少社交外出，大幅仰賴線上購物，因此接到詐騙電話的機會也增加了，請民眾務必留意！刑事局165與Whoscall聯手提供「疫情防詐小錦囊」，提醒民眾除了線下防疫戴口罩，也務必加強線上防詐，透過以下方法「超前部署」：

1.不要點不明連結

釣魚簡訊盛行，提醒民眾特別警戒各類短連結。針對近期猖狂的簡訊詐騙，Android用戶也可善用Whoscall推出的簡訊功能防護，加強辨識來源。

2.仔細查證網購賣方

網購物資、醫療用品前，仔細檢查賣家合法性及網路評價。選擇有提供第三方支付的拍賣平台，切勿私下交易。

3.諮詢165反詐騙專線

收到訊息後務必多方驗證真假。遇到疑似詐騙的情況，即時求證165反詐騙諮詢專線，報案處理。

4.安裝刑事局165官方合作 APP—Whoscall

民眾可透過Whoscall即時辨識來電，掌握與刑事局165連動的詐騙最新資料，降低受騙風險。一旦接到可疑來電或簡訊，就會自動顯示「疑似變造號碼」、「假冒賣家」、「假冒健保局」等。同步在APP中開啟一鍵攔截功能，可直接封鎖熱門騷擾電話，幫助民眾輕鬆辨識真假訊息，避免在疫情中受詐騙所害！