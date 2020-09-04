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柯達為何是美國製疫苗的新希望？

聯合新聞網 / 能力雜誌

【文／劉容皿　圖片提供／達志影像】

1980年代叱吒軟片市場的品牌富士軟片(Fujifilm)和伊士曼柯達(Eastman Kodak)，如今只有在照相沖印店才能看得到它們的蹤影。不過，這2家公司今年頻頻登上新聞版面，卻是以製藥業的角色出現，在疫情延燒仍熾之下，先後成了防疫概念股的一員。

攝影家底助攻製藥

因藥品相關新聞而頻繁獲得大眾目光的柯達、富士軟片，如果從經營的時間線來看，其實很早就跨足製藥業領域，而由底片業躍進製藥業也是其來有自，製藥借重的是過往生產底片和攝影器材的經驗。

富士軟片在官方網站解釋，其在藥品開發方面「應用了由富士軟片長久以來在照相軟片所掌握的專利技術」。至於柯達，根據執行長康特能薩(Jim Continenza)的說法，柯達在「化學和先進材料方面有悠久的歷史」，且在現有基礎設施可讓旗下的柯達製藥(Kodak Pharmaceuticals)「迅速崛起」。

以富士軟片來說，早在1986年即跨足醫療業，先併購了一家醫療診斷攝影公司，後來又陸續收購幾家製藥公司與生技公司，逐漸擴展成醫藥器材與藥品大廠；而富士軟片在2006年併購富山化學公司，該公司亦生產用於治療新冠肺炎的抗病毒藥Avigan產品。

歷經30幾年的經營，醫藥領域於富士軟片的業務越發重要，至2019年醫療和原料藥事業已占其營收的43％，富士軟片還計劃未來幾年將醫療事業營收擴增1倍。而在2020年疫情的威脅下，該公司於2013年併購的Fujifilm Diosynth生技公司日前則宣佈，位於美國德州的工廠將支援生產未來備選的新冠疫苗，成為美國政府的「神速行動」(Operation Warp Speed)疫苗開發計畫的一員。

至於柯達在醫藥領域的發展就不如富士軟片順利，當年其已是全球最大攝影器材業者，曾在1988年斥資51億美元買下Sterling Drug投入製藥業，主要目的是希望分散經營。不過，柯達在併購的6年後卻認賠收場，以約5億美元的價碼出售製藥事業。如今柯達又追隨了老對手富士軟片的腳步，由底片和攝影轉進製藥生產。

美受制中國醫藥原料

為何柯達再次大力投入這項曾經慘澹結束的事業？日前美國政府貸款給柯達7.65億美元，以啟動原料藥的生產流程，這是川普政府因應疫情、提昇美國生產自給自足能力的一環。由於中國目前是全球最大的原料藥供應國，美國近年來由中國進口的數量不減反增，白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)對此警告，新冠肺炎疫情暴露出美國在基礎藥品上「倚賴外國供應鏈極其危險」，並呼籲柯達要幫助美國大步邁向製藥自主。

而提供柯達這筆貸款的金主是川普任內成立的美國國際發展金融公司(United States International Development Finance Corporation, IDFC)，柯達也成為川普政府援引1950年《國防生產法》(Defense Production Act)第1家資助製藥的公司，先前川普就曾動用此法來徵用廠商投入呼吸器的生產。在這筆資金到位後，柯達將調整位於紐約州羅徹斯特和明尼蘇達州聖保羅的生產線，最終可滿足美國25％的原料藥需求。

康特能薩說：「我們已在這產業，只是規模不大，這是我們擴展的機會。」紐約州州長郭謨(Andrew Cuomo)表示，在美國政府引導下，「可重振柯達成為美國創新者的角色。」

再次閃耀柯達時刻？

無論如何，這是一次難能可貴的「柯達時刻」。

2年來股價如同一灘死水的柯達，這回因獲得政府貸款的消息成了熱門，在消息公佈的首日7月28日，其在美國股市交易股價狂漲350％，2日內漲幅更高達2,190％，堪稱今年來表現最狂的防疫概念股。不過，就在消息公佈前一日，柯達股票無端上漲26％，疑有內線交易之嫌，已引來美國證券管理委員會(Securities Exchange Commission, SEC)調查。

而富士軟片在日本交易股價4月曾因抗病毒藥Avigan傳出有療效，漲至歷史新高，但經臨床研究，已證明Avigan療效不佳，近日又回到年初的價位。雖然一度絢爛的這2支防疫股現今已逐漸歸於平靜，但在全球熱切期盼疫苗儘速誕生的情況下，柯達與富士軟片是否能如自己宣稱的善用過往經驗，加速推動疫苗等藥品研發流程，仍然值得期待。

【完整內容請見《能力雜誌》2020年9月號，非經同意不得轉載、刊登】

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