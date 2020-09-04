未來肉解決糧食短缺的救命劑

【文／周尚勤 圖片提供／達志影像、Gettyimages、東方IC】

全球新冠肺炎(COVID-19)疫情肆虐，不只衝擊經濟景氣與各大產業，也讓「糧食危機」議題重新浮上檯面。許多國家紛紛限制糧食流通，聯合國糧食及農業組織(Food and Agriculture Organization, FAO)更示警，疫情打亂國際貿易，糧食供應面臨危機。

清盤運動到模仿血水

面對此議題，美國近期重新點燃源自於一戰的「勝利花園」(Victory Garden)熱潮：以自種作物，達到自給自足的目的；中國政府在8月發起「清盤運動」(Clean Plate Campaign)遏止食物浪費，甚至禁止紅遍亞洲的「吃播」。根據《中國日報網》報導，中國每年浪費的食物可養活高達3,000萬∼5,000萬人。然而，其實早在疫情之前，已有其他因應人口爆炸與氣候變遷導致糧食短缺的方法，並且造成大熱門，那就是「人造肉」或者稱為「未來肉」。

「未來肉」、「人造肉」、「植物肉」究竟是什麼新食材？英國廣播公司(BBC)指出，這類仿生肉分為２種，一是目前市場主流，主要由植物蛋白製成的「植物肉」(Plant-Based Meat)；另一種則是利用動物幹細胞培育而成的「試管肉」(Lab-Grown Meat)或「培植肉」(Cultured Meat)。

「未來肉」之所以受歡迎，除了逼真的口感與香氣，甚至連血水也都模仿得栩栩如生。總部位於英國劍橋的市調公司IDTechEx分析，它也回應了現代人對於環境與動物保護的積極追求。

美國人造肉巨頭Beyond Meat指出，與傳統肉品相較，未來肉的生產用水減少99％，溫室氣體排放也減少９成。動物福利團體指出，「未來肉」若盛行1年可拯救25萬隻動物的生命。此外，消費者健康議題也產生推波助瀾的效果，世界衛生組織(World Health Organization, WHO)曾提出研究分析，指出食用紅肉與加工肉類相關的致癌和心血管風險。

美國「斷食」危機

近期受到嚴峻的疫情影響，更多民眾選擇在家開伙，加上肉品加工廠陸續停工，造成傳統肉品供應短缺，「未來肉」市場因此逆勢成長。美國最大肉品供應商泰森食品(Tyson Foods)一度在4月發出警告，疫情使肉品產能大幅下滑，美國食品供應鏈「恐面臨斷鏈危機」。該月，美國有近20家肉類屠宰廠暫停營業，甚至有雞肉加工廠被迫將200萬隻雞安樂死。根據美國農業部(United States Department of Agriculture, USDA)數據，4月牛肉和豬肉的產量分別比去年同期下降了20％和10％。同一時間，根據尼爾森(Nielsen)的調查，在截至5月2日的9周內，美國「未來肉」的銷售增長了264％，對比同期零售整體業績下降16.4％的表現，「未來肉」可謂異軍突起，受歡迎程度大幅攀升。

回顧近年「未來肉」市場發展，IDTechEx發現，該行業在2019年的相關投資呈倍數增長，近期高峰已達到8,000萬美元，相關公司也從2016年的4家，成長到2019年的逾30家。IDTechEx在《2020—2030植物性與人造肉》(Plant-based and Cultured Meat 2020-2030)報告中預測，在2030年，「未來肉」的銷售市場將達5.14億美元。

全球肉品市場將在未來20年產生劇烈的變革，根據管理顧問公司Kearney研究資料，肉品市場銷售預計將緩慢成長，而傳統肉類銷售將會出現猛烈的下滑，取而代之成為主角的，則是各式肉類替代品，其中，又以「培植肉」的成長速度最快，預計在2025至2040年間的年均複合成長率將達41％，相較下，傳統肉品同期則將下滑3％。

國際需求暴增50倍

這股銳不可擋的趨勢，讓傳統肉品商也不得不抓緊機會，陸續投入相關行業。《富比世》(Forbes)報導，就連泰森食品也成為參與者，在2019年推出新品牌Raised & Rooted，並打造以碗豆蛋白製成的「雞塊」和漢堡排，在4,000間店上架搶市。

印度市場研究公司Marketsandmarkets分析，全球「未來肉」的主力消費群與銷售來源，主要集中在歐美。例如：美國的Beyond Meat、Impossible Foods，英國的庫恩(Quorn Foods)、荷蘭的Vegetarian Butcher等。其中，市場上排名前2名、引領全球潮流的公司，當屬來自美國的Beyond Meat與Impossible Foods。

獲得比爾．蓋茲(Bill Gates)、泰森食品等重量級投資的Beyond Meat，在2019年5月IPO投入資本市場，並在上市後3個月內股價狂飆。它們也在近年大舉擴張，拿下美國目標百貨(Target)、美國全食超市(Whole Foods)，以及全球連鎖食品業者肯德基(KFC)、Dunkin Donuts與星巴克(Starbucks)等主要客戶。目前在全球有5.3萬個銷售點，是上市時的3倍以上。

即使餐飲業在2020年因COVID-19疫情受到巨大衝擊，Beyond Meat也交出亮眼的成績單。根據美國消費者新聞與商業頻道(CNBC）報導，在許多食物製造商面對疫情的混亂之際，這家販售漢堡、香腸、炸雞等植物蛋白質的公司，在2020年首季財報中，營收表現超乎華爾街預期，達到9,710萬美元，淨利比去年同期增長140％；第2季更上一層樓，營收突破1億美元大關，到達1.13億美元的歷史高點。

Beyond Meat創辦人兼執行長伊森·布朗(Ethan Brown)表示，他們在全球75個國家及地區開展業務，國際銷售額比去年增長了近5,000％，顯示國際需求與增長十分強勁。

日、印搶吃肉

雖然歐美是「未來肉」的主要發展國家，但其他地區也正積極投入該領域。

把鏡頭轉到印度，來自寶萊塢的Genelia和Riteish Deshmukh夫婦也相中「未來肉」的潛力，創辦Imagine Meats。非營利調研組織The Good Food Institute表示，2019年是「未來肉」產業的重要分水嶺，全球投資不斷增強，亞洲市場的發展也更為蓬勃。如同日本，老牌食品集團大塚食品(Otsuka Foods)也推出「Zero Meat」，快攻搶進「未來肉」市場。

當然，在這波「未來肉」風潮中，中國也沒有缺席。Impossible Foods的執行長派屈克．布朗(Patrick Brown)曾表示：「中國人每吃1塊肉，亞馬遜雨林就冒出了一陣煙」，更顯見中國是全球爭搶的一塊重要大餅。《史密森尼雜誌》(Smithsonian Magazine)指出，中國於全球肉類消費占比達28％，是美國的2倍。面對如此大的市場，各企業無不虎視眈眈，例如：Beyond Meat開始與中國的小型餐館合作。然而，在中國市場中，來自深圳、以素食產品著稱的食品廠齊善表示：美國做的「未來肉」恐怕不符合中國人的需求，凸顯文化差異將是跨國企業的重大挑戰之一。

當然，挑戰絕對不僅止於此，「未來肉」除了價格相對昂貴外，包括各國法令限制，以及口感能否完全模仿真肉，都是消費者能否廣泛接受的門檻。「未來肉」這個產業，還有很長一段路要走。