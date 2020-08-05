破千企業加速測試 卡位2020 5G新紀年

【文／勤業眾信聯合會計師事務所(Deloitte)】

新型冠狀病毒(COVID-19)疫情肆虐全球，各大研究機構紛紛調整年初公佈的經濟與產業趨勢預測，勤業眾信聯合會計師事務所發佈《2020全球高科技、媒體及電信產業趨勢：COVID-19更新版》(Deloitte TMT Predictions 2020 COVID-19 Update)，研究發現，5G企業專網測試家數上修、邊緣AI晶片銷售數字減少、服務型機器人銷量超越工業型和擴大內容傳遞網路(Content Delivery Network, CDN)市場等；台灣電子業雖受到中國工廠停工及部分供應鏈中斷影響，但第一季整體的表現仍高於預期。勤業眾信彙整，「電子產品新品延後上市、遠端工作興起、無接觸的宅經濟需求增加，和發展大數據與科技防疫」為疫情驅動的4項重大影響。

因應新常態的韌性

勤業眾信聯合會計師事務所高科技、媒體及電信產業負責人陳明煇會計師表示，世界各國系列性的新型冠狀病毒應對舉措間接衝擊全球經濟，供應鏈斷鏈與終端產品需求下滑，讓電子產業面臨難以預測的動盪；Deloitte全球(Deloitte Global)亦進一步預測，全球Q2的GDP將低於Q1，並至Q4才得以回升，2020全年的GDP可能會比去年低8.3％。台灣電子業雖受到中國工廠停工及部分供應鏈中斷影響，但Q1整體的表現仍高於預期。消費性電子新品延後上市，雖造成供應鏈訂單延後，但需求預計不會消失；筆記型電腦與遊戲機相關的供應鏈需求，甚至已於Q1大幅成長，但Q2後的表現，尚需再觀察後疫情時代的消費景氣。

勤業眾信聯合會計師事務所電信、媒體及娛樂產業負責人溫紹群表示，這次COVID-19疫情加速許多企業數位轉型，也改變了人們的工作與生活型態，遠端工作與無接觸經濟等趨勢崛起，並將成為後疫期時代的新常態。從政府、企業、員工到消費者都須建立具備韌性(Resilience)的新常態因應措施。溫紹群也建議，電信業者因扮演為企業與消費用戶提供通訊網路、掌握國家關鍵基礎設施之角色，在這次疫情中，除了須維持關鍵基礎設施的保護與持續營運外，更應積極發揮其協助抗疫的戰略角色與作用。

趨勢1》企業5G專網需求上修

根據《2020全球高科技、媒體及電信產業趨勢預測》，2020年全球將有超過100家大型企業開始測試專屬的5G部署，而最新的勤業眾信報告指出，2020年Q1實際進行測試的企業，已超越預期且測試費用相對較低，更新後的數字預計上修至超過1,000家，顯示企業在5G專網的部署未受到疫情影響，反而加快發展速度。

趨勢2》手機銷量減7∼10%

疫情衝擊智慧型手機的製造供應鏈和終端市場需求，預計相關的新品可能延後上市，甚至銷售量減少，全球手機銷售可能減少7%至10%，高端手機影響更為顯著。由於目前邊緣AI晶片主要安裝於高端智慧型手機中，因此，出貨數量由原先預測超過7.5億個下修約10%。

趨勢3》服務型機器人需求增4成

勤業眾信指出，2020年服務型機器人的銷售數量將首次超過工業型機器人，相較2019年增加30%，而工業機器人僅成長10%。隨著無接觸趨勢興起，服務型機器人的銷售成長率上修增加近4成，而工業型機器人的銷售成長率則下降10%。售出的服務型機器人超過半數將用於倉庫、物流和醫療垂直系統中，而60%的工業型機器人則用於汽車和電子相關行業。

趨勢4》全球CDN加速成長

疫情使得宅經濟熱潮升溫，影片、遊戲等線上串流需求將增加20%到70%，擴大內容傳遞網路 (Content Distribution Network, CDN)的需求。勤業眾信近期預測，全球CDN市場每年將以30%到40%的速度成長，預計可能達到155億美元，超過原預期的140億美元，帶動相關市場、遊戲與APP營收上升。

影響1》電子產品新品延後上市

受到疫情影響，原物料與供應鏈的供給、終端商品的需求及整體的經濟環境仍存有風險，甚至造成供應鏈暫時中斷。勤業眾信預測，新品交貨時間最壞可能須延遲一季，因此，許多品牌需重新調整其新品的上市策略與規劃。疫情促使企業重新審視產業鏈的潛在風險，改善過度集中的營運據點和增加彈性組織為企業的下一步，藉此預測及控制未來可能發生的風險以降低損害。即使某些地區產能受到衝擊，近5成供應商尚可正常出貨，有8成的公司仍可在此危機中持續營運。

影響2》遠端工作興起

疫情對產業的衝擊也加速了企業數位化與遠端工作的普及，為持續強化企業的遠端工作能力，以因應遠端工作的需求，筆記型電腦和行動設備需求大增。而相關的視訊會議、協作軟體等科技公司也連帶成長。數據存取及自動化的需求將更加頻繁，但也降低對延遲時間的容忍度，從而加速5G網路的部署和相關設備的採用，而相關的IT和資安系統亦伴隨營運持續計畫(Business Continuity Plan, BCP)需求增加而成長。

影響3》無接觸的線上宅經濟

隨著許多防疫措施和觀念興起，造成全球許多實體商店暫時或永久關閉，而民眾待在家中進行工作或休閒娛樂的時間延長，使網路服務需求大幅上升。勤業眾信報告建議，建立完整的虛擬通路，包含使用APP強化顧客的虛擬購物體驗，或與消費者可直接溝通的線上社群等方式，成為業者的轉型之道。此外，為降低甚至免去實體接觸的自動化流程無接觸的消費體驗，亦將逐步發展。在全新的營運模式中，消費者的自助服務(Self-service)將越趨重要。

影響4》大數據與科技防疫

為抑制與追蹤疫情相關資訊，電信營運商在COVID-19疫情中除了須維持關鍵基礎設施的保護與營運持續外，更積極與政府合作開發防疫追蹤系統，透過電信基地台訊號掌握病毒足跡，以減少感染的發生。隨著全球邁入5G與後疫情時代，未來智慧場景將由多種通訊技術與物聯網(Internet of Things, IoT)裝置所組成，具備大數據資源的電信業者與高科技業者可進一步思考其重要的產業地位，發揮其戰略角色。