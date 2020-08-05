快訊

髮夾彎！才宣布境外舊生全解禁 教部秒改口：排除陸生

又傳一人自台返港確診 指揮中心聯絡港方後這樣說

新冠疫情會成為壓垮韓國中小企業最後一根稻草！？

聯合新聞網 / 能力雜誌

【文／李世暉　圖片提供／Gettyimages】

依據經濟合作暨發展組織(Organization for Economic Cooperation and Development, OECD)於2019年的「國際勞動統計」，在全球工時爆表的國家中，除了墨西哥與哥斯大黎加位於中美洲，多數都集中在亞洲地區，其中，新加坡、韓國、台灣都名列前茅。日本的排名雖然低於韓國與台灣，但若算入日本上班族「自願加班」的黑數，日本勞工的工作壓力並不亞於韓國。為此，日本在2018年6月通過「勞動改革法案」，決議推動工時減少與同工同酬。違反制度的日本企業主，將遭受最高30萬日圓（約新台幣8.4萬元）的罰款，或6個月以下的有期徒刑。

4倍差的金字塔階級

在同一時期，韓國也推動《勞動標準法》修訂案，將工時上限從每周68小時，下調至每周52小時。300人以上的企業，從2018年7月1日起正式執行新制；50至299人的企業，從2020年1月1日施行；5至49人的中小企業則從2021年7月1日起適用。違反制度的韓國企業主，將面臨最高2,000萬韓元（約新台幣53.5萬元）罰款，或2年以下有期徒刑。由其罰則之重，可窺見韓國勞動環境的嚴苛。

眾所周知，韓國經濟與產業的基礎，在於輸出導向貿易與財閥企業。2017年，隨著「中小企業廳」升格為「中小創新企業部」，部會服務的公務員人數從80人增至430人，預算規模也增至11兆韓元（約新台幣2,750億元），韓國政府開始試圖調整其經濟發展模式，由之前的大企業出口模式，轉為中小企業僱用模式。事實上，韓國的企業總數中，有99％為中小企業，這些中小企業僱用了88％的韓國勞工。

然而，由於韓國大企業的全職員工平均年薪為中小企業員工的2倍，而非正職人力更只有中小企業者一半，形成落差極大的金字塔階級。由於大企業僱用人數不多，導致韓國年輕族群用盡各種方法，只是為了擠進大企業的窄門。這些手段包括學歷、專業證照、外語能力等學習勳章；公益活動、實習經驗、競賽經驗等社會歷程，以及提昇外貌競爭力的整形美容。

許多韓國年輕人若未能應徵上大企業，又不願進去高工時、低待遇的中小企業，寧可待業等待來年應徵，或報考公職。這種現象，也直接反映在韓國年輕人的高失業率上。每年40多萬的韓國大學應屆畢業生中，有接近90％的人找不到正職工作；在約100萬失業人口中，有1／5是年輕人。

3項挑戰vs. 3項解方

在上述的背景下，韓國的中小企業同時面臨3項嚴峻挑戰。第一，韓國的中小企業在全球供應鏈中主要生產低階產品，必須壓低成本與中國、越南等新興國家進行價格競爭；第二，韓國的中小企業與大企業之間，存在著不公平的競爭關係。即便有的中小企業努力研發出具競爭力的技術，也會輕易地被大企業給搶走；第三，韓國中小企業的職場環境與待遇不佳，很難補足人才的缺口。

2017年升格的韓國中小創新企業部，就是為了解決前述的嚴峻挑戰。首先，韓國政府推動「智慧製造」與「企業創新」政策，鼓勵與支援韓國中小企業由傳統的製造業，朝向結合AI科技的「智慧製造」與「新創企業」發展，以提昇其市場競爭力。其次，推動、建立大企業與中小企業之間的共存關係，要求大企業有義務與中小企業簽訂保密契約。當大企業刻意損害中小企業的權益時（如掠奪技術），政府可對大企業進行懲罰性損害賠償。

最後，透過「勞動安定資金」、「未來保障制度」等機制，改善韓國中小企業的就職環境。其中，「勞動安定資金」是針對員工人數30名以下的企業，政府出資補貼因最低工資上漲而增加的人事成本；「未來保障制度」則是由政府提高對勞工保險的補助金額，鼓勵中小企業長期僱用。

韓流發威 時尚產業席捲亞洲

除了政策支持之外，韓國政府也透過「韓國中小創新企業振興公團」，藉由電子商務體制支持韓國的流行產業。一方面針對中小企業的採購代理，以及海外商品輸出，整合其電子商務系統；並在不牴觸世界貿易組織(World Trade Organization, WTO)規定下，統一運送以降低運輸成本。另一方面，支援補助的順位，在海外市場方面，是以中國、日本、美國的順序；在商品種類方面，則是以服飾、化妝品、消費電子的順序。

事實上，這些與流行相關的時尚、娛樂產業，伴隨著韓流的風潮，在2000年之後開始席捲亞洲的市場，並且從原本的中小企業，快速發展成具影響力的跨國企業。值得注意的是，多數中小企業規模的時尚公司，在創業初期都是靠著獨特的市場戰略，取得一定的市場成果，但在規模擴張的過程中，通常會遭受到韓國大企業的不公平競爭而被併購，甚至被擊潰。

在1997年的亞洲金融風暴中，許多韓國大企業、中小企業受到衝擊，但在復甦過程中，也為有創新能力的韓國中小企業創造了機會。從知名韓國時尚企業「聖珠集團」(Sungjoo Group)的發展，可以看出當代韓國中小企業的發展軌跡。

1990年，金聖珠(Kim Sung-joo)觀察到韓國國內名牌市場的發展趨勢，以30萬美元設立聖珠集團，並取得Gucci、YSL等歐洲名牌的韓國獨家代理權。及至1996年，英國時尚品牌馬莎百貨(Marks & Spencer)在韓國尋找特許經營商。規模小且經營戰略靈活的聖珠集團，擊敗了實力雄厚的三星集團，奪得了特許經營權。

300間專賣店 營收暴增9倍

1997年爆發的亞洲金融風暴，導致韓元大幅貶值，韓國國內消費市場也出現大幅萎縮。影響所及，聖珠集團需要支付給各品牌的特許權使用費急增，不得不停止或出讓歐洲名牌的韓國代理權。手中剩下的，只有取得國內生產特許權的德國旅行袋品牌(Michael Cromer Munich, MCM)，面臨到公司存亡危機之際，聖珠集團計畫在5年內收購MCM總公司。

2005年，聖珠集團買下MCM，當時MCM的年營業額大約7,000萬美元；到了2015年，聖珠集團與韓流結合，將行銷主力放在中國流行時尚名牌市場的經營策略，成功讓MCM在全球的300間專賣店，達成6.5億美元的營業額，增幅超過9倍。

在新冠疫情的影響下，因為原物料供應斷鏈、海外移動受阻、國內市場萎縮等因素，每3家韓國中小企業，就有1家面臨經營困難。而且，有超過80％的韓國中小企業，可能無法在此一情況下支撐超過半年。對此，韓國政府一方面給予中小企業前所未有金融救濟規模（50兆韓元），另一方面則是推動大企業、中小及中堅企業之合作，建立業種間、企業間的產業聯盟。

在可預見的未來，包括台灣、日本、中國在內，亞洲各國的中小企業，都面臨前所未有的重大挑戰。韓國政府與韓國中小企業，因為經歷過1997年的亞洲金融風暴，對於疫情危機的因應，以及市場轉機的掌握，比起台灣、日本與中國，具備更多的經驗。從短期來看，韓國中小企業如何將疫情危機變成市場轉機；以及從長期來看，韓國中小企業如何因應2021年的工時新限制，都是值得台灣持續觀察與分析的議題。（本文作者為政治大學國際事務學院教授）

【完整內容請見《能力雜誌》2020年8月號，非經同意不得轉載、刊登】

延伸閱讀

韓國釋出國有土地 目標8年增13萬戶首都圈住房

叫我第一名／律動的精靈 陳譓婷抽象畫奪獎

面對釣島情勢 日防相：必要時自衛隊會行動

兒盟調查：過半男性想要小孩 8成爸爸未請育嬰假

相關新聞

企業變遊樂園玩出高績效

經營的本質是遊戲，行銷的核心是說故事，遊戲化的工作革命幫助企業擺脫日常的框架，幫助員工沉浸在成長的挑戰與喜悅當中，同步提昇彼此在市場舞台上的勝率。

破千企業加速測試 卡位2020 5G新紀年

疫情海嘯過後，為各企業數位轉型的腳步按下加速鍵，而在正式迎來全球第一波5G風潮的同時，預計將積極佈局、測試企業專網的企業也悄悄從年初的100家上衝至1,000家……

新冠疫情會成為壓垮韓國中小企業最後一根稻草！？

依據經濟合作暨發展組織(Organization for Economic Cooperation and Development, OECD)於2019年的「國際勞動統計」，在全球工時爆表的國家中，除了墨西哥與哥斯大黎加位於中美洲，多數都集中在亞洲地區，其中，新加坡、韓國、台灣都名列前茅。日本的排名雖然低於韓國與台灣，但若算入日本上班族「自願加班」的黑數，日本勞工的工作壓力並不亞於韓國。為此，日本在2018年6月通過「勞動改革法案」，決議推動工時減少與同工同酬。違反制度的日本企業主，將遭受最高30萬日圓（約新台幣8.4萬元）的罰款，或6個月以下的有期徒刑。

10大廣告主拒買廣告 Facebook沒在怕

1位美國黑人之死，挑起種族歧視的敏感神經，更掀起對Facebook反仇恨言論的情緒，面對聯合利華(Uniliver)、星巴克(Starbucks)的抵制，Facebook市值縮水近600億美元，祖克柏卻不擔心，為什麼？

OMO暖心服務 電商4.0振興商機

遠東SOGO在這次疫情中，加速「數位化」及「虛實融合」(Online Merge Offline, OMO)策略，於實體商場深厚基礎下延伸服務，將原本「服務力」、「商品力」兩個強項融入數位銷售中，使電商成為實體營運的豐厚助力。

「實往虛走」&「虛往實走」 零售全通路華麗轉型

對零售業而言，這將是最壞的時代，還是最好的時代？在疫情宅經濟促成電商營業額起飛之後，實體零售也能藉由虛實整合、全通路佈局，讓數位轉型帶領企業不只渡難關，更能走得長久……

玩體驗、轉電商、導AI 數位轉型等復甦

來到後疫情時代，面對實體店業績直落的窘境，零售商與品牌紛紛出招挽救營業額，從營造獨特的顧客體驗、改變銷售管道至線上電商，還有AI也是緊急救援的一大要角……

零售百貨 搶數位轉型救命符

「凡殺不死我的，必使我更強大」，尼采的箴言同樣適用於台灣零售業，即使面對消費者的二「不」一「只」政策，依舊找出數位轉型對策，面對「新常態2.0」時代的衝擊，勇於找出全新出路。

有溫暖的外送 舌尖感動不打折

疫情衝擊全世界，但台灣餐飲業並不因此而倒地，從外帶、外送、冷凍食品、店中店等關鍵服務，可以看出台灣餐飲業勇於創新的精神。台灣餐飲業如何秉持自我價值的能力，在後疫情時代多元發展、更上一層樓？

全球餐飲新日常

當民眾逐漸習慣在家開伙、點單外送的新飲食習慣，餐飲業該如何將衝擊轉為創新服務的契機？講究面對面服務體驗的高級餐廳，又有哪些新嘗試讓客戶的滿意度不打折呢？

台灣餐飲業逆襲號角

由於疫情影響，國內餐飲業者營運來到新低點，堪稱站在海嘯第一排；儘管疫情趨緩，但隨著消費習慣改變、居家工作成常態，為餐飲業更增添回不去過往榮光的隱憂。曾經擔任生產力中心及現任食品研究所常務董事的南僑集團會長陳飛龍，如何解讀後疫情時代餐飲業的發展？並給予業者建議與叮嚀。

漢來美食》900主廚拼「食」力 高CP值料理搶佔全台宅經濟

什麼都有，什麼都不奇怪。漢來美食善用900廚師當後盾，開發各式商品，進駐顧客生活。從上班時刻的外送便當，到消夜良伴的乾拌麵，甚至想幫父母慶生、端午吃肉粽的冷凍食品，全方面搶灘你我的味蕾，打造振興新食力。

熱門新聞

10大廣告主拒買廣告 Facebook沒在怕

新冠疫情會成為壓垮韓國中小企業最後一根稻草！？

零售百貨 搶數位轉型救命符

企業變遊樂園玩出高績效

OMO暖心服務 電商4.0振興商機

「實往虛走」&「虛往實走」 零售全通路華麗轉型

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。