新冠疫情會成為壓垮韓國中小企業最後一根稻草！？

【文／李世暉 圖片提供／Gettyimages】

依據經濟合作暨發展組織(Organization for Economic Cooperation and Development, OECD)於2019年的「國際勞動統計」，在全球工時爆表的國家中，除了墨西哥與哥斯大黎加位於中美洲，多數都集中在亞洲地區，其中，新加坡、韓國、台灣都名列前茅。日本的排名雖然低於韓國與台灣，但若算入日本上班族「自願加班」的黑數，日本勞工的工作壓力並不亞於韓國。為此，日本在2018年6月通過「勞動改革法案」，決議推動工時減少與同工同酬。違反制度的日本企業主，將遭受最高30萬日圓（約新台幣8.4萬元）的罰款，或6個月以下的有期徒刑。

4倍差的金字塔階級

在同一時期，韓國也推動《勞動標準法》修訂案，將工時上限從每周68小時，下調至每周52小時。300人以上的企業，從2018年7月1日起正式執行新制；50至299人的企業，從2020年1月1日施行；5至49人的中小企業則從2021年7月1日起適用。違反制度的韓國企業主，將面臨最高2,000萬韓元（約新台幣53.5萬元）罰款，或2年以下有期徒刑。由其罰則之重，可窺見韓國勞動環境的嚴苛。

眾所周知，韓國經濟與產業的基礎，在於輸出導向貿易與財閥企業。2017年，隨著「中小企業廳」升格為「中小創新企業部」，部會服務的公務員人數從80人增至430人，預算規模也增至11兆韓元（約新台幣2,750億元），韓國政府開始試圖調整其經濟發展模式，由之前的大企業出口模式，轉為中小企業僱用模式。事實上，韓國的企業總數中，有99％為中小企業，這些中小企業僱用了88％的韓國勞工。

然而，由於韓國大企業的全職員工平均年薪為中小企業員工的2倍，而非正職人力更只有中小企業者一半，形成落差極大的金字塔階級。由於大企業僱用人數不多，導致韓國年輕族群用盡各種方法，只是為了擠進大企業的窄門。這些手段包括學歷、專業證照、外語能力等學習勳章；公益活動、實習經驗、競賽經驗等社會歷程，以及提昇外貌競爭力的整形美容。

許多韓國年輕人若未能應徵上大企業，又不願進去高工時、低待遇的中小企業，寧可待業等待來年應徵，或報考公職。這種現象，也直接反映在韓國年輕人的高失業率上。每年40多萬的韓國大學應屆畢業生中，有接近90％的人找不到正職工作；在約100萬失業人口中，有1／5是年輕人。

3項挑戰vs. 3項解方

在上述的背景下，韓國的中小企業同時面臨3項嚴峻挑戰。第一，韓國的中小企業在全球供應鏈中主要生產低階產品，必須壓低成本與中國、越南等新興國家進行價格競爭；第二，韓國的中小企業與大企業之間，存在著不公平的競爭關係。即便有的中小企業努力研發出具競爭力的技術，也會輕易地被大企業給搶走；第三，韓國中小企業的職場環境與待遇不佳，很難補足人才的缺口。

2017年升格的韓國中小創新企業部，就是為了解決前述的嚴峻挑戰。首先，韓國政府推動「智慧製造」與「企業創新」政策，鼓勵與支援韓國中小企業由傳統的製造業，朝向結合AI科技的「智慧製造」與「新創企業」發展，以提昇其市場競爭力。其次，推動、建立大企業與中小企業之間的共存關係，要求大企業有義務與中小企業簽訂保密契約。當大企業刻意損害中小企業的權益時（如掠奪技術），政府可對大企業進行懲罰性損害賠償。

最後，透過「勞動安定資金」、「未來保障制度」等機制，改善韓國中小企業的就職環境。其中，「勞動安定資金」是針對員工人數30名以下的企業，政府出資補貼因最低工資上漲而增加的人事成本；「未來保障制度」則是由政府提高對勞工保險的補助金額，鼓勵中小企業長期僱用。

韓流發威 時尚產業席捲亞洲

除了政策支持之外，韓國政府也透過「韓國中小創新企業振興公團」，藉由電子商務體制支持韓國的流行產業。一方面針對中小企業的採購代理，以及海外商品輸出，整合其電子商務系統；並在不牴觸世界貿易組織(World Trade Organization, WTO)規定下，統一運送以降低運輸成本。另一方面，支援補助的順位，在海外市場方面，是以中國、日本、美國的順序；在商品種類方面，則是以服飾、化妝品、消費電子的順序。

事實上，這些與流行相關的時尚、娛樂產業，伴隨著韓流的風潮，在2000年之後開始席捲亞洲的市場，並且從原本的中小企業，快速發展成具影響力的跨國企業。值得注意的是，多數中小企業規模的時尚公司，在創業初期都是靠著獨特的市場戰略，取得一定的市場成果，但在規模擴張的過程中，通常會遭受到韓國大企業的不公平競爭而被併購，甚至被擊潰。

在1997年的亞洲金融風暴中，許多韓國大企業、中小企業受到衝擊，但在復甦過程中，也為有創新能力的韓國中小企業創造了機會。從知名韓國時尚企業「聖珠集團」(Sungjoo Group)的發展，可以看出當代韓國中小企業的發展軌跡。

1990年，金聖珠(Kim Sung-joo)觀察到韓國國內名牌市場的發展趨勢，以30萬美元設立聖珠集團，並取得Gucci、YSL等歐洲名牌的韓國獨家代理權。及至1996年，英國時尚品牌馬莎百貨(Marks & Spencer)在韓國尋找特許經營商。規模小且經營戰略靈活的聖珠集團，擊敗了實力雄厚的三星集團，奪得了特許經營權。

300間專賣店 營收暴增9倍

1997年爆發的亞洲金融風暴，導致韓元大幅貶值，韓國國內消費市場也出現大幅萎縮。影響所及，聖珠集團需要支付給各品牌的特許權使用費急增，不得不停止或出讓歐洲名牌的韓國代理權。手中剩下的，只有取得國內生產特許權的德國旅行袋品牌(Michael Cromer Munich, MCM)，面臨到公司存亡危機之際，聖珠集團計畫在5年內收購MCM總公司。

2005年，聖珠集團買下MCM，當時MCM的年營業額大約7,000萬美元；到了2015年，聖珠集團與韓流結合，將行銷主力放在中國流行時尚名牌市場的經營策略，成功讓MCM在全球的300間專賣店，達成6.5億美元的營業額，增幅超過9倍。

在新冠疫情的影響下，因為原物料供應斷鏈、海外移動受阻、國內市場萎縮等因素，每3家韓國中小企業，就有1家面臨經營困難。而且，有超過80％的韓國中小企業，可能無法在此一情況下支撐超過半年。對此，韓國政府一方面給予中小企業前所未有金融救濟規模（50兆韓元），另一方面則是推動大企業、中小及中堅企業之合作，建立業種間、企業間的產業聯盟。

在可預見的未來，包括台灣、日本、中國在內，亞洲各國的中小企業，都面臨前所未有的重大挑戰。韓國政府與韓國中小企業，因為經歷過1997年的亞洲金融風暴，對於疫情危機的因應，以及市場轉機的掌握，比起台灣、日本與中國，具備更多的經驗。從短期來看，韓國中小企業如何將疫情危機變成市場轉機；以及從長期來看，韓國中小企業如何因應2021年的工時新限制，都是值得台灣持續觀察與分析的議題。（本文作者為政治大學國際事務學院教授）