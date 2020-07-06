快訊

生人迴避！新竹內灣2男高中生戲水溺斃 9點送煞路線曝光

「踩了山神會懲罰你！」三角點山林傳說與山難自救守則

聽新聞
test
0:00 / 0:00

振興經濟強心針 美、日、韓直升機大撒錢

聯合新聞網 / 能力雜誌

【文／劉容皿　圖片提供／達志影像、東方IC、Gettyimages】

隨著全球陸續從新冠肺炎(COVID-19)疫情封鎖中解脫，各國政府想盡辦法重新振作幾近停擺的經濟，不惜追加預算、擴大舉債以紓困。由於外需強度並非政府能完全掌握，因此只能藉由財政措施來提振國內的消費和投資，帶動內需成長，進而擺脫經濟大幅衰退的困境。

就拉抬民眾掏腰包的意願、刺激買氣的做法而言，除了減稅外，對全體國民發放現金是最直截了當的方式。而各國發放現金的方式有所不同，較普遍的做法是直接發現金給人民，另有一部分是發放消費即可享折扣的「酷碰券」(Coupon)，或是可憑券抵用消費的「消費券」(Consumption Voucher)，其目的都是希望達到為經濟復甦點火的效果。

1.美國：每人發1,200美元

美國甚早推行振興方案，3月中即完成立法，發給每個成人1,200美元（約新台幣3.6萬元），每個兒童500美元。至6月初為止，美國政府已把支票存入1.59億美國人的戶頭。由於美國染疫嚴重，大部分商店在4月時仍然未開門營業，多數美國人也持續居家避疫，因此在政府支票挹注後，讓4月份的個人收入爆增10.5％，但同月消費支出卻創下史上最大跌幅。

不過，美國經濟數據已出現低潮過去的明確徵兆：5月非農就業(US Non-farm Payrolls)增加250萬人，從4月遽減2,068.7萬人的局勢中強勁回升。正如羅耀拉瑪麗蒙特大學(Loyola Marymount University)經濟學家孫聖源(Sung Won Sohn)分析，美國政府發放的現金帶動了消費需求，雖然5月仍有多達2,100萬人失業，但分析發現，逾半遭資遣的勞工在疫情期間除了拿到振興支票外，每周還多領600美元的失業津貼，實際領到的錢比工作時還多，可支配所得也增加了，間接帶動相關行業恢復徵聘。

2.中國：人民幣190億元消費券

據中國商務部統計，截至5月8日止，全中國已有190個地方發行消費券，累積發放規模超過人民幣190億元。

以人口數接近台灣的北京市為例，其發行規模達人民幣122億元（約為17億美元），略超過台灣「振興三倍券」的16.7億美元。雖然採用消費券之名，實質上卻是與台灣相同的折扣券，為滿額折抵的使用形式，其可用於餐飲、百貨、旅遊、教育和體育等受疫情影響較大行業的線上、線下消費。

為了能在短期內提振消費信心，北京消費券的使用期限較短，僅有14天，發放張數也有限制，並非人人有獎。此外，北京市捨棄了單次發放的做法，將其分散為多梯次的發放時間，以維持民眾的消費熱度。

3.日本：10萬日圓補助金

早在4月中，日本首相安倍晉三即宣佈全日本進入「緊急狀態」，同時宣佈將發放每人10萬日圓（約新台幣2.7萬元）生活補助金，不論國籍、年齡，只要持有3個月以上居留簽證、於4月27日前已登記在「住民基本台帳」（類似台灣的戶籍謄本）中的對象皆可請領。但其發放速度遠不及鄰國南韓，緩不濟急，加上民眾避免外出，4月家庭支出較去年同期劇減11.1％，創下2001年有可比數據以來的最大減幅。

為了向全民發放現金，日本政府預計將支出88.8兆日圓（約8,137.1億美元），而為對抗疫情影響所祭出的振興方案總支出高達2.2兆美元，已經直逼美國的2.4兆美元。

4.南韓：全民發錢又發券

中國和台灣選擇以發券取代發現金的方式，是想避免民眾拿到錢後並不消費，反而將其直接存進銀行。

南韓的優勢在於政府多年來為推動企業所得透明化，利用退稅的方式來鼓勵民眾使用信用卡付款。因此，在南韓已很少用現金交易，這也讓信用卡成為紓困金發放管道的首選。南韓政府藉由信用卡或預付卡，以點數的形式發放現金，因此在2周內便將紓困款項發給全南韓97％的家庭。

以4口之家來說，將可拿到100萬韓元（約新台幣2.4萬元），這些點數不能再轉存至儲蓄帳戶變現，使用期限到今年8月底。當民眾在合格商店刷卡結帳，就會自動使用點數扣抵消費，持卡人同時會收到簡訊告知剩餘點數。

除了發放現金之外，折扣券也是南韓振興經濟的做法之一。6月初南韓政府第三度追加預算，金額達35.3兆韓元。為刺激消費，將提供1,684億韓元的折扣券，並加碼發放3兆韓元（約新台幣731.3億元）的地方消費券，南韓政府也將配合於6月26日起，一連兩周舉行全國性的購物祭。

直升機灑錢有效嗎？

這種「直升機撒錢」(Helicopter Money)的方式，能否既達到紓困、又可點燃經濟復甦的效果，尚待進一步觀察。近期的南韓狀況，或許也可供參照。雖然南韓4口之家拿到的現金還不及一個美國成人，但從麥肯錫(Mckinsey & Company)最近的調查可以觀察到，減少消費的南韓民眾不到一半，而且非必要消費不減反增，甚至有人趁避疫、避社交的空檔跑去做奢侈的醫美療程。

反觀台灣，在6月7日起國內防疫解禁後，可看到民眾紛紛外出透氣、飯店訂房爆滿的趨勢，振興三倍券的規模雖然相較他國遜色，但在其7月中上路之後，仍可期待為暑假的「報復式消費」產生一些搧風之效。

【完整內容請見《能力雜誌》2020年7月號，非經同意不得轉載、刊登】

相關新聞

有溫暖的外送 舌尖感動不打折

疫情衝擊全世界，但台灣餐飲業並不因此而倒地，從外帶、外送、冷凍食品、店中店等關鍵服務，可以看出台灣餐飲業勇於創新的精神。台灣餐飲業如何秉持自我價值的能力，在後疫情時代多元發展、更上一層樓？

全球餐飲新日常

當民眾逐漸習慣在家開伙、點單外送的新飲食習慣，餐飲業該如何將衝擊轉為創新服務的契機？講究面對面服務體驗的高級餐廳，又有哪些新嘗試讓客戶的滿意度不打折呢？

台灣餐飲業逆襲號角

由於疫情影響，國內餐飲業者營運來到新低點，堪稱站在海嘯第一排；儘管疫情趨緩，但隨著消費習慣改變、居家工作成常態，為餐飲業更增添回不去過往榮光的隱憂。曾經擔任生產力中心及現任食品研究所常務董事的南僑集團會長陳飛龍，如何解讀後疫情時代餐飲業的發展？並給予業者建議與叮嚀。

漢來美食》900主廚拼「食」力 高CP值料理搶佔全台宅經濟

什麼都有，什麼都不奇怪。漢來美食善用900廚師當後盾，開發各式商品，進駐顧客生活。從上班時刻的外送便當，到消夜良伴的乾拌麵，甚至想幫父母慶生、端午吃肉粽的冷凍食品，全方面搶灘你我的味蕾，打造振興新食力。

振興經濟強心針 美、日、韓直升機大撒錢

後疫情時代，各國政府紛紛出招廣發現金或是可抵用購物的消費券，中、美、日、韓推出的直升機式灑錢政策，是否可以為衰退的GDP打一劑強心針？

百年日企戰「疫」 神解「新常態2.0」

2007年，由美國次級房貸危機(Subprime Mortgage Crisis)所引發的金融海嘯，導致全球消費急速冷卻。時任全球最大債券基金公司－太平洋投資管理公司(PIMCO)執行長的埃里安(Mohamed El-Erian)提出「新常態」(New Normal)概念，預測美國經濟蓬勃成長的榮景將一去不復返。這是因為擴張信用消費帶動經濟活躍成長的「舊常態」(Old Normal)，將被信用緊縮的「新常態」所取代。雖然此一「新常態」的提出，在當時並未能完整說明與預測美國經濟景氣的發展，但之後被許多不同領域的學者專家借用來解釋「結構轉變」、「典範轉移」，讓新常態成為一個熱門名詞。

新舊混搭 漫威的故事製造機

創新不是一味的抹煞傳統，而是保留即興自由的空間，維持不受拘束的狀態，再積極運用本就存在的事物與資產，加上新的元素，重新組合出吸引消費者的故事。

AI翻轉日本物流、餐飲業痛點

在民眾口袋越來越緊的市場趨勢下，想提高企業獲利，日本物流業與餐飲業導入AI來協助。利用精準預測來降低食材成本、整合智慧系統以規劃最佳化物流配送，同時開源+節流，也幫企業營運繳出漂亮成績單。

企業防疫再升級 打造行動生產力

新冠肺炎(COVID-19)持續肆虐全球，面對各國經商環境、防疫與病毒傳播競賽的非常時期，切勿存有懈怠與僥倖之心，期待不受疫情影響，反倒應思考能否在第一時間，全面性且及時性的進行危機管理，回頭自我檢視一旦疫情或危機發生，我們的組織、人員、系統、流程，是否有能力立即啟動相對應的措施與機制，以迅速恢復正常作業？

馬路夯到網路的「退貨經濟學」

2020年隨著新冠肺炎衝擊，人類生活樣態面臨劇烈變化，購物行為也是如此。由於民眾宅在家中的時間變多，壓馬路變成逛網路，唯一不變的是購物的需求，如何買得開心及安心，能夠善用退貨權益但是不濫用，從馬路到網路，不當網購奧客。

V型 & U型 & L型反轉：6步驟打掉重練

全球經濟遭遇新冠肺炎疫情重擊後，振興經濟成為各國政府的首要任務。然而，財富1,000大企業普遍對經濟復甦抱持悲觀態度。危機會變成轉機嗎？也許該打掉重練。

星巴克「數位」抗疫 強化「虛實」體質

德國哲學家－尼采(Nietzsche)有句名言：「凡殺不死我的，必使我更強大。」當這句話套用於這次疫情下，儼然是星巴克的最佳寫照。

熱門新聞

台灣餐飲業逆襲號角

漢來美食》900主廚拼「食」力 高CP值料理搶佔全台宅經濟

振興經濟強心針 美、日、韓直升機大撒錢

有溫暖的外送 舌尖感動不打折

全球餐飲新日常

AI翻轉日本物流、餐飲業痛點

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。