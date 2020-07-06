振興經濟強心針 美、日、韓直升機大撒錢

【文／劉容皿 圖片提供／達志影像、東方IC、Gettyimages】

隨著全球陸續從新冠肺炎(COVID-19)疫情封鎖中解脫，各國政府想盡辦法重新振作幾近停擺的經濟，不惜追加預算、擴大舉債以紓困。由於外需強度並非政府能完全掌握，因此只能藉由財政措施來提振國內的消費和投資，帶動內需成長，進而擺脫經濟大幅衰退的困境。

就拉抬民眾掏腰包的意願、刺激買氣的做法而言，除了減稅外，對全體國民發放現金是最直截了當的方式。而各國發放現金的方式有所不同，較普遍的做法是直接發現金給人民，另有一部分是發放消費即可享折扣的「酷碰券」(Coupon)，或是可憑券抵用消費的「消費券」(Consumption Voucher)，其目的都是希望達到為經濟復甦點火的效果。

1.美國：每人發1,200美元

美國甚早推行振興方案，3月中即完成立法，發給每個成人1,200美元（約新台幣3.6萬元），每個兒童500美元。至6月初為止，美國政府已把支票存入1.59億美國人的戶頭。由於美國染疫嚴重，大部分商店在4月時仍然未開門營業，多數美國人也持續居家避疫，因此在政府支票挹注後，讓4月份的個人收入爆增10.5％，但同月消費支出卻創下史上最大跌幅。

不過，美國經濟數據已出現低潮過去的明確徵兆：5月非農就業(US Non-farm Payrolls)增加250萬人，從4月遽減2,068.7萬人的局勢中強勁回升。正如羅耀拉瑪麗蒙特大學(Loyola Marymount University)經濟學家孫聖源(Sung Won Sohn)分析，美國政府發放的現金帶動了消費需求，雖然5月仍有多達2,100萬人失業，但分析發現，逾半遭資遣的勞工在疫情期間除了拿到振興支票外，每周還多領600美元的失業津貼，實際領到的錢比工作時還多，可支配所得也增加了，間接帶動相關行業恢復徵聘。

2.中國：人民幣190億元消費券

據中國商務部統計，截至5月8日止，全中國已有190個地方發行消費券，累積發放規模超過人民幣190億元。

以人口數接近台灣的北京市為例，其發行規模達人民幣122億元（約為17億美元），略超過台灣「振興三倍券」的16.7億美元。雖然採用消費券之名，實質上卻是與台灣相同的折扣券，為滿額折抵的使用形式，其可用於餐飲、百貨、旅遊、教育和體育等受疫情影響較大行業的線上、線下消費。

為了能在短期內提振消費信心，北京消費券的使用期限較短，僅有14天，發放張數也有限制，並非人人有獎。此外，北京市捨棄了單次發放的做法，將其分散為多梯次的發放時間，以維持民眾的消費熱度。

3.日本：10萬日圓補助金

早在4月中，日本首相安倍晉三即宣佈全日本進入「緊急狀態」，同時宣佈將發放每人10萬日圓（約新台幣2.7萬元）生活補助金，不論國籍、年齡，只要持有3個月以上居留簽證、於4月27日前已登記在「住民基本台帳」（類似台灣的戶籍謄本）中的對象皆可請領。但其發放速度遠不及鄰國南韓，緩不濟急，加上民眾避免外出，4月家庭支出較去年同期劇減11.1％，創下2001年有可比數據以來的最大減幅。

為了向全民發放現金，日本政府預計將支出88.8兆日圓（約8,137.1億美元），而為對抗疫情影響所祭出的振興方案總支出高達2.2兆美元，已經直逼美國的2.4兆美元。

4.南韓：全民發錢又發券

中國和台灣選擇以發券取代發現金的方式，是想避免民眾拿到錢後並不消費，反而將其直接存進銀行。

南韓的優勢在於政府多年來為推動企業所得透明化，利用退稅的方式來鼓勵民眾使用信用卡付款。因此，在南韓已很少用現金交易，這也讓信用卡成為紓困金發放管道的首選。南韓政府藉由信用卡或預付卡，以點數的形式發放現金，因此在2周內便將紓困款項發給全南韓97％的家庭。

以4口之家來說，將可拿到100萬韓元（約新台幣2.4萬元），這些點數不能再轉存至儲蓄帳戶變現，使用期限到今年8月底。當民眾在合格商店刷卡結帳，就會自動使用點數扣抵消費，持卡人同時會收到簡訊告知剩餘點數。

除了發放現金之外，折扣券也是南韓振興經濟的做法之一。6月初南韓政府第三度追加預算，金額達35.3兆韓元。為刺激消費，將提供1,684億韓元的折扣券，並加碼發放3兆韓元（約新台幣731.3億元）的地方消費券，南韓政府也將配合於6月26日起，一連兩周舉行全國性的購物祭。

直升機灑錢有效嗎？

這種「直升機撒錢」(Helicopter Money)的方式，能否既達到紓困、又可點燃經濟復甦的效果，尚待進一步觀察。近期的南韓狀況，或許也可供參照。雖然南韓4口之家拿到的現金還不及一個美國成人，但從麥肯錫(Mckinsey & Company)最近的調查可以觀察到，減少消費的南韓民眾不到一半，而且非必要消費不減反增，甚至有人趁避疫、避社交的空檔跑去做奢侈的醫美療程。

反觀台灣，在6月7日起國內防疫解禁後，可看到民眾紛紛外出透氣、飯店訂房爆滿的趨勢，振興三倍券的規模雖然相較他國遜色，但在其7月中上路之後，仍可期待為暑假的「報復式消費」產生一些搧風之效。