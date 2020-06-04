企業防疫再升級 打造行動生產力

【文／張寶誠】

新冠肺炎(COVID-19)持續肆虐全球，面對各國經商環境、防疫與病毒傳播競賽的非常時期，切勿存有懈怠與僥倖之心，期待不受疫情影響，反倒應思考能否在第一時間，全面性且及時性的進行危機管理，回頭自我檢視一旦疫情或危機發生，我們的組織、人員、系統、流程，是否有能力立即啟動相對應的措施與機制，以迅速恢復正常作業？

面對危機預應落實演練

沒有企業希望受到疫情影響而停止營運和生產，面對危機預應，絕對需強調落實演練的重要性。危機管理的重點，包含(1)危機規劃：持續偵測潛在危機警訊，對外與利害關係人保持通透的訊息管道，對內擬定任務編組及處理程序；(2)危機演練：透過宣導與訓練使組織成員具備問題發生時的處置專業知識，並在危機情境下做出最適化決策，採取相對應行動方案；(3)危機資源管理：確保負責危機管理的指揮中心能迅速且彈性調度資源，快速防堵衝擊，並維持組織營運最大效益。

行動辦公室保有協作順暢

隨著疫情升溫，企業因應員工在家遠距工作需求，可透過行動辦公室來運作企業行動化管理（簡稱M化管理），讓員工得以利用各種終端裝置，跳脫實體辦公室，仍能保有資訊通透、溝通快速、協作順暢的行動辦公環境。

以生產力中心為例，1997年建置行動辦公室以來，行之有年M化管理致力落實企業e化營運的各項延伸，除仰賴高度資訊化環境，更需良好知識管理作為營運基石。平日致力讓e化營運融入同仁工作與生活，包含差勤管考系統、顧客管理系統、專案管理系統、財會系統、電子表單流程系統、職能導向人力資本發展系統、數位圖書館、輔導知識管理系統等，透過M化管理，讓組織成員Anytime, Anywhere, On Any Device都能快速融入各項營運執行工作。

滿足客製化移動性需求

對於中小企業而言，規劃行動辦公室的主要核心精神，在於無論辦公環境如何變動，員工都可以因其客製化移動性需求，在M化管理下實現企業賦予的各項任務。簡而言之，員工只要在任何可以上網的地點，就可以與企業內部資源進行互動，保持個人生產力。

在推動行動辦公室的步驟上，建議如下：(1)釐清企業對行動辦公室的功能需求；(2)盤點企業目前資訊化程度，包括內外部基礎網路建設完備度；(3)選擇合適廠商提供企業行動管理解決方案；(4)企業文化塑造與持續員工教育，提昇員工對M化管理的適應性；(5)實施後的績效評量，包括M化導入成本、員工滿意、顧客滿意、企業未來發展等有形與無形效益。

最後建議，M化管理基於資安考量，在設計上包含身分識別認證機制、雲端應用整合、網路效能最大化等，在整體資訊安全防護下，都需多加考量。無可置疑的是，為了提高使用者體驗化行動管理平台，後台管理的整合速度都應加快腳步進行。在這個防疫非常時期，生產力中心與大家齊心防疫，打造行動生產力。（本文作者為中國生產力中心總經理）

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