V型 & U型 & L型反轉：6步驟打掉重練

【文／資誠聯合會計師事務所 (PwC Taiwan) 】

資誠於2020年3月針對美國及墨西哥的主要客戶進行《新冠肺炎疫情財務長調查》(PwC's COVID-19 CFO Pulse Survey)，其中80％為財富(Fortune)1,000大企業，結果顯示新冠肺炎(COVID-19)爆發可能導致全球經濟下滑。緊隨其後的是擔心各國為減緩病毒傳播的高度防疫措施，導致消費者信心、財務運營和勞動生產率等將受到不利影響。

《新冠肺炎疫情財務長調查》的主要發現包括：有87％的受訪者表示，疫情可能對其業務運營產生「重大」影響，而9％的受訪者表示目前影響僅限於特定地區，但他們正在密切監視發展情況。這兩者合計達96％，這些企業將隨著全球疫情的擴大而受到顯著的影響。

8成企業看衰今年獲利

新冠肺炎疫情讓企業產生最大的3個擔憂是全球性經濟衰退(84％)；財務衝擊（包括對營運、流動性和資本的影響）(64％)；消費信心下滑及減少消費(45％)。當被問及疫情對今年營收／獲利的潛在影響時，則有80％的受訪者預計會下降，而有16％的受訪者認為目前太難評估。

資誠數位經濟負責人劉鏡清表示，當前受訪企業正在優先考慮員工的健康和安全，同時提高遠程工作能力，兼顧人員安全又能連線工作，確保公司各項運營不受影響。這場危機中揭示出許多企業在數位化能力有待提昇，ERP作業流程、CRM業務管理、績效管理及簽核流程等系統的數位化程度，以及網路頻寬及網絡安全限制等方面的不足，直接影響企業遠程運作的能力與效率，這可能會增加企業對數位化轉型的投資，因此當前筆電、平板電腦、遠距會議、伺服器、簽核流程等宅辦公或宅經濟的解決方案已帶給台商許多商機，成為近日相關企業成長的主要動能。

調查顯示，大規模暫停活動可能會影響美國和墨西哥眾多企業的財務業績。當被問及對今年營收／獲利的潛在影響時，有80％的受訪者預計會下降，而有16％的受訪者認為目前太難評估了。這些企業領導人正在考慮如何做好與投資者溝通的方法。例如：有49％的受訪者表示他們正在考慮調整財務目標。根據FactSet的數據顯示，截至3月6日，標準普爾(Standard＆Poor's)500強公司中有71家發佈低於第一季度預期的營收預期，而僅33家發佈了正向預期。劉鏡清表示，經營兩岸的台商普遍預測也與標準普爾類似，營收衰退者較多，成長者相較少。

隨著更多企業能夠量化業務受到的影響，財務主管的前景預測可能會不斷地迅速改變。在美國和世界各地，這種情況正在迅速發展，3月4日美國證券交易委員會(United States Securities and Exchange Commission, SEC)發出命令，為受影響的公司提供45天的救濟申請，申請企業應於4月30日或之前提交。隨後美國又通過2兆美元紓困案，股市也呈現動盪狀態。而台灣、中國、英國等各國，也都陸續推出紓困方案及措施，期望企業度過難關，因為如果企業倒了，未來疫情過後就難以復甦。劉鏡清建議，此時企業應透過會計師的協助，蒐集企業所在各國的優惠措施，並儘量申請以減抵損失。

疫情風險下及早因應

當被問及公司計畫是否受影響時，有55％的受訪者表示他們的計畫將依據COVID-19的影響進行調整，有13％的受訪者表示這些改變將非常顯著。劉鏡清建議，風險來臨時永遠有正面及負面的機會，企業應評估自我能力並快速轉型掌握新商機，對於企業負面的影響則應做好風險管理，將可能的風險儘快減少。無論如何，第一步是調整你的策略計畫。

有42％的公司正在考慮改變供應鏈，其中許多公司在第一季採用了短期替代性採購策略。但是，隨著時間持續，受訪客戶希望從疫情中吸取教訓，可能會將供應鏈運營的競爭前沿移至更全面的主動模式。公司將開始更深入研究其供應鏈，並考慮新的維度。新冠肺炎疫情很可能導致供應鏈的重組，而且隨著一些美國公司為應對不斷變化的貿易政策，而使其亞洲運營模式多樣化，這種情況已經在進行中。劉鏡清指出，這變化將影響台商在對岸及東南亞的佈局，企業應及早準備因應，以免商機盡失。

42％企業認為，當COVID-19疫情結束後，其業務將在3個月內恢復正常，這其中的23％認為其公司1個月內會恢復。對疫情爆發持樂觀態度的公司，將重點放在管理中斷的短期解決方案上，而不是具有戰略意義的長期解決方案。這些公司正在評估短期成本控制措施，例如：限制可自由支配支出的計畫。但是，如果情況繼續惡化，隨著公司轉移戰略，我們預估投資支出將減少。

劉鏡清指出，企業因應疫情風險時應做好以下6步驟：

1.評估所有具影響的風險因子

2.衡量風險因子的數據

3.監測風險因子

4.縮小風險的影響

5.建立企業風險意識與文化

6.成立風險管理組織

劉鏡清進一步指出，台灣企業現金有進有出，但此時企業應儘快回收應收帳款，同時做好成本控管，為了確保永續經營仍須持續增強競爭力以確保營收與利潤，以免如安徒生童話裡的「賣火柴的小女孩」，在寒冷的冬夜，為了維持幻影，不斷劃下火柴，當點完最後一根火柴後，卻無以為繼。

另外，疫情爆發對某些市場或商業模式的暫時（甚至可能是永久性）變化，某些公司已經在更新其策略因應。這場危機導致某些企業擴大了計畫，使客戶可以「無縫」使用其服務，無論是直接面向消費者的送貨上門還是店內互動。

劉鏡清建議，公司應指派1位負責評估和衡量對其經營的核心業務和市場的長期影響的高階主管，甚至組成團隊或找顧問公司協助，及時調整商業模式爭取更多業務，危機就是轉機，不做變革不會更好。