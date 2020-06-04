整合內容技術供應鏈 OTT台灣隊衝出新「視」力

【文／蘇芩慧 攝影／謝美姿 圖片提供／世新大學、東方IC】

「OTT的好處在於它可以使用行動平台也可以使用固定平台，固定平台可以收看長一點的影片，例如：電影、影集，適合在家殺時間；但在交通工具上看OTT，就不太適合看長劇，而是短的影片。不過所有泛娛樂型的內容，都是OTT兼容並蓄的對象。」世新大學副校長陳清河分析後疫情時代OTT再創營運巔峰的原因。

就以台灣為例，在疫情期間，多數民眾選擇宅在家，更加重倚賴媒體掌握外界訊息，讓有線電視、無線電視媒體都有所成長，但更明顯提昇的是OTT、MOD，以及由傳統媒體、雜誌、電視台、新聞網站設立的APP TV。「因為它可長可短、內容多元、方便移動，能讓人長時間隨心所欲享受娛樂，特別是民眾為防疫考量，放棄前往電影院等實體娛樂空間時，但需求娛樂的時間又比過往增加2∼3倍，OTT正好能滿足民眾增加的使用胃納量。」

陳清河進一步說明，一般電視台的製作、播放、傳輸是自己來，或者把別人的節目帶拿過來轉播。但OTT則是一個「All in One」的內容蒐集場，任何型態的作品都可以放進上游供應端，包含戲劇、電影、音樂、電子商務等；消費者「One for All」使用不同載具來觀賞。「疫情當下，家用PC或行動載具更是OTT的天下，再加上台灣使用者習於上網吃到飽的文化，也讓OTT的營運創新高。」

大數據加持 洞察觀眾需求

陳清河認為目前OTT平台還無「法」被國家通訊傳播委員會NCC管制。「NCC的《廣播電視法》可以管理無線電視、有線電視、公共電視；《電信法》則能管理MOD，但目前都還無法將OTT納入管轄對象，因此，必須等待研擬中的《視聽串流服務法》正式上路。」只是《視聽串流服務法》還停留在草案階段，所以現階段OTT能提供的內容比有線電視、MOD更自由、彈性，在吸引觀眾的部分占有優勢。

「除此之外，OTT結合自適性串流(Adaptive Bitrate Streaming, ABS)技術讓節目長度、播放時間，甚至消費方式、營運模式都相當自由。」陳清河舉例，以業者的獲利來源來說，OTT就包含廣告模式、訂閱、單片租借3種，但有線電視主要是仰賴廣告與訂戶，無線電視更只有廣告這項。在經營方式、內容規範都相對多樣化的情況下，OTT當然更有潛力扶搖直上、水漲船高。

再來就是大數據(Big Data)更讓OTT深入掌握用戶的消費習慣，「過去電視台是單向、一對多的服務型態，像是無線電視台無法即時得知收視者的資訊，有線電視僅能大略了解訂戶的組成，但OTT就能掌握到誰在用、用什麼、怎麼用、在哪用、用多少，所以視聽串流媒體真正厲害、應善加利用之處即在其數位軌跡(Digital Footprint)，透過大數據更了解消費者所需，進而衍生更客製化的電子商務服務，這也能成為OTT的最大營收來源。」

不過，雖然OTT技術門檻可低可高、彈性大，任何人都可進入市場，但是當消費者滿足了量的需求後，就會開始追求質的提昇，在經過一輪淘汰賽後，那些質感不足的OTT便會慢慢被淘汰。他比喻，「以後的OTT會『萬佛歸宗』，僅剩幾家而已。經得起考驗的平台必定是擁有足夠內容、技術以及資金等資源的業者，這3件事會決定一個OTT平台的未來。」

消費產製鏈完善 OTT市場才走向成熟

目前台灣較熟悉的OTT影音平台如CATCHPLAY、LiTV、Netflix、KKTV、Fox+、Yahoo TV、抖音、愛奇藝、WE TV、LINE TV、Google Play電影等，真是百家爭鳴。但是值得探討的是，當民眾越來越廣泛使用OTT影音平台，是否可以和「台灣的OTT平台市場已經逐漸成熟」劃上等號？陳清河認為，要判斷OTT市場的成熟度，必須從消費市場與產製市場兩個面向來看。

他以全球幾個重要的OTT市場來分析，就消費市場而言，「目前全球前5名為美國、中國、日本、英國以及德國。這之中，美國屬於付費使用者的『使用者平均營收貢獻值』(Average Revenue Per User, ARPU)較高，至於中國則是依靠強大的十數億人口優勢。」然而，支撐起後端消費市場的，則是前端內容的產製市場。陳清河表示，在這波疫情影響下，產製業者受惠相當大，特別是「韓國可說是最大贏家！」雖然韓國人口才5千多萬人，本地的消費市場不大，但產製市場經營的相當廣闊，而且能跟得上國際潮流，當然也是因為韓國與Netflix的營運緊密扣連有關。

陳清河點出關鍵，「Netflix雖然以美國內容為主，但是跨國經營時必須跟一定比例的在地作品合作。韓國內容創作者便搭上這個大利多，透過與Netflix合作創作作品，不僅擁有更多產製機會，還能獲得更豐厚的資金支持。」除了韓國，中國原本就擁有極豐沛的連續劇、電影創作能量，當網路平台崛起，更加速產製業者傾巢而出，受惠亦大。

因此，「台灣還有很長一段路要走。」當台灣的OTT消費市場、產製端足以形塑出價值鏈時，就是這個產業真正成熟的階段。此一OTT產業價值鏈可概分為內容供應商(Content)、平台業者(Platform)、網路供應商(IP Network)、終端設備供應商(Devices)4部分。

打造OTT國家隊 走出去打世界盃

就台灣現今投入發展OTT的業者來說，可以看到電信業者與電視台等轉戰新領域的趨勢，但兩者的利基不同，「電信公司擅長技術、傳輸與大數據，但需要多跟其他內容業者合作，所以電信公司會運用併購、策略聯盟、授權、交叉持股等各種經營模式，來促成OTT發展及開拓內容豐富度。」對於電視台等內容產製者，陳清河也建議「小孩不要騎大車」，若電視台想經營OTT，不如先量身訂做自己專精的內容，例如：娛樂、財經等，經營出自家獨特的優勢，若一味想要做大，恐有心有餘而力不足或有被大企業併吞的風險。

盤點台灣的優勢，自製IP影劇品質越來越叫好又叫座。從近期引起話題的《誰是被害者》，再往前回溯《你的孩子不是你的孩子》、《我們與惡的距離》都能看出在內容產製領域的實力，不過台灣的市場胃納太小，陳清河認為業者唯有走出去才能長久立足，但前提是須具備規模、格局、創意、文化及國際化，單靠企業一己之力可能很難，「這就要談到國家隊的整合。」

陳清河語重心長地說，除了前面提過必須儘快推動法規的完善以外，建議由政府主導戰略，籌組一支OTT國家隊一起拚！以在內容輸出非常強勢的韓國為例，「韓國3大無線電視台包括KBS、MBC、SBS曾合作推出OTT串流影音平台『Pooq』，後來再結合SK Telecom韓國行動電信服務公司旗下OTT平台『Oksusu』，共同成立串流影音平台『Wavve』，如此一來不僅能提供大量韓國電視台產製的節目，更能透過與SK Telecom結盟挹注資金，達到集合內容資源、技術資源以及資金的目標。」也正是集結了諸多資源，才讓韓國累積邁向全球通路的能量、進而成為如今重要的內容產製國。

若台灣還停留在以單一業者來進行整合，雖然仍可藉由結盟等方式進行，但資源終究有限，「靠企業自行運作達成這個目標相對困難，仍然需要政府登高一呼！」當想要積累足夠的力氣以力拚國際勢力，由政府出面牽頭更是不可少，當台灣有能力更全面性的整合內容(Contents)、平台(Platform)、網路(Network)、載體(Device)，打造出OTT國家隊與世界群雄競逐，也並非是不可達成的夢想。

在傳播領域深耕多年的世新大學，身為重要的育才機構，在教學策略上，是否早已因應OTT全球風潮進行超前部署？陳清河說，世新大學已開設相關的OTT課程，不過想讓課程正式上路並不如想像的容易，他分享其中的眉角，「由於OTT行業從上游產製產業鏈，到下游接收端之間的細節很多，學校若要開設OTT產業相關課程，就要跟行政院統籌各部會一樣，彙集好幾個學院、學系一起設計課程，分別針對技術、內容、市場、大數據的層面切入。」除了課程之外，世新大學也陸續完成全媒體大樓、雲端數位學習中心，以及明年即將完成的大型LED智能攝影棚，藉由實作成果兌現上述的課程設計。

就傳播學院而言，可專注於內容的創意與產製；管理學院可提供網路資訊、大數據技術，乃至於商業模式、社會經濟面向的分析，例如：疫情為OTT帶來的影響；法學院則能由OTT法規面切入，提供智財權的專業知識。陳清河笑稱，透過世新大學這樣一支OTT學院隊，就可作為未來組成國家隊的完整預演！